Quang cảnh hội nghị.

Chủ tọa hội nghị là Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự; đồng chủ tọa có nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực.

Ngoài ra, có sự hiện diện của chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự 34 tỉnh, thành phố cùng ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện các cơ quan Trung ương, TPHCM đã làm nổi bật tính trọng đại của hội nghị.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khẳng định: Trong bối cảnh đất nước phát triển mạnh mẽ, Giáo hội đã chủ động kiện toàn bộ máy, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, đặt nền tảng cho chặng đường Phật sự mới. Hội nghị lần này là cột mốc quan trọng, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, trình bày tình hình hoạt động Phật sự sau sáp nhập các Ban Trị sự cùng kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp.

Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo tại hội nghị

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu

Nhiều ý kiến đóng góp đã xoay quanh việc kiện toàn Ban Trị sự sau sáp nhập, tinh gọn các Ban viện Trung ương, thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện, triển khai con dấu điện tử, đồng thời nghiên cứu mô hình Ban Đại diện Phật giáo tại phường, xã.

Đại biểu cũng đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ quan tâm hỗ trợ pháp lý, đảm bảo sự vận hành ổn định của Ban Trị sự tại các địa phương.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hoài Bắc ghi nhận nỗ lực của GHPGVN trong tinh gọn tổ chức, chuyển đổi số và khẳng định cơ quan quản lý nhà nước sẽ đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ kịp thời để Giáo hội phát huy phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Ông Vũ Hoài Bắc phát biểu

Đặc biệt, Nghị quyết hội nghị đã xác định nhiều nội dung then chốt. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ 1/4-30/9/2026. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 tổ chức vào ngày 6-7/11/2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Một nội dung quan trọng khác là việc tinh gọn, sáp nhập 9 Ban chuyên môn: Ban Pháp chế nhập với Kiểm soát; Ban Văn hóa nhập với Nghi lễ; Ban Từ thiện xã hội nhập với Kinh tế - Tài chính; Ban Hoằng pháp nhập với Ban Hướng dẫn Phật tử; Ban Thông tin - Truyền thông chuyển về Ban Thường trực HĐTS, giao Văn phòng Trung ương quản lý.

Đúc kết hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp trí tuệ của chư Tôn đức và sự quan tâm sâu sát của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ông khẳng định: “Tinh thần đoàn kết, hòa hợp và thống nhất ý chí, hành động chính là sức mạnh để Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững bước trên con đường phụng sự Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị thành công cho Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 10”.

Ảnh: Lâm Huy