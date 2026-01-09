"Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna lại khiến fan dậy sóng khi xuất hiện vô cùng táo bạo trong đoạn quảng cáo nước hoa Dolce & Gabbana mới. Trong đoạn clip dài 1 phút, nữ ca sĩ U70 xuất hiện trong trang phục siêu sexy với những cảnh giường chiếu táo bạo cùng các người tình trẻ.

Madonna và bạn diễn trong đoạn quảng cáo. Ảnh: D&G

Đoạn clip ngay khi tung ra đã khiến fan bùng nổ tranh cãi. Hình ảnh gây sốc nhất là Madonna nhìn chằm chằm vào vùng kín của một gã đàn ông khoả thân khi người này đứng làm mẫu cho nữ ca sĩ vẽ. Thêm vào đó là cảnh Madonna lên giường với 2 người đàn ông trong trang phục nội y siêu gợi cảm.

Người ủng hộ cho rằng Madonna vẫn quá trẻ trung và hấp dẫn, người phản đối khẳng định đây không khác gì đoạn phim cấp 3 và hoàn toàn không phù hợp với một nghệ sĩ U70 như Madonna.

Tuy nhiên, với những người đã quen với phong cách và hình ảnh táo bạo của Madonna thì đoạn clip quảng cáo trên quá "bình thường".

Madonna trong hình ảnh quảng cáo cho D&G.

Đoạn quảng cáo mới nhằm giới thiệu 2 dòng nước hoa mới của D&G mà Madonna được chọn là gương mặt đại diện.

Nữ ca sĩ có hơn 20 triệu người theo dõi trên Instagram nổi tiếng với phong cách táo bạo và không ngại khoe thân trong những bức ảnh khiến người xem nóng mắt.

Ngoài đời, Madonna còn nổi tiếng khi thay người tình như thay áo và chỉ hẹn hò với những chàng trai kém hàng chục tuổi. Mới đây nữ ca sĩ cùng bạn trai kém 36 tuổi vừa thực hiện bộ ảnh trong trang phục nội y nóng bỏng chủ đề giáng sinh.