“Ám ảnh” mang tên nhà vệ sinh trường học

Giờ ra chơi ngày 13/10, Trường THCS số 2 Hưng Trạch vang tiếng cười. Nhiều nhóm đến dãy nhà vệ sinh vừa hoàn thiện cùng thầy cô trang trí khuôn viên, quét dọn, hướng dẫn nhau cách sử dụng, quy trình rửa tay đúng, chuẩn bị cho lễ khánh thành công trình mới do Quỹ Hy vọng tổ chức, với nguồn tài trợ từ Opella Việt Nam và nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina.

Thầy Lương Đăng Khôi - giáo viên môn Khoa học tự nhiên, công tác 21 năm tại trường kể: Trước đây dãy phòng này từng là nỗi ám ảnh của thầy và trò trường THCS số 2 Hưng Trạch. Mái che dột nát, tường bong tróc, nền bẩn và mùi hôi khiến việc sử dụng trở thành thử thách. Học sinh và giáo viên phải dùng chung, trong khi niên hạn công trình đã quá lâu, không còn đảm bảo vệ sinh và an toàn. Vào mùa mưa lũ mái dột, nước tràn vào, công trình ngập, bùn đất bám khắp nơi.

Hiện trạng nhà vệ sinh ở trường THCS số 2 Hưng Trạch trước khi được xây mới. Ảnh: Quỹ Hy vọng

Nguyễn Hoàng Xuyến Chi - học sinh lớp 7B, cho biết trước đây em thường phải xếp hàng chờ đến lượt, nhưng khi vào thấy nhà vệ sinh bẩn và hôi hám, nhiều lần em nhịn đi vệ sinh, đợi về nhà. Nhiều hôm vào lớp em không thể tập trung nghe giảng vì buồn vệ sinh. “Nếu buộc phải vào nhà vệ sinh, chúng em phải tìm cách để đi ra thật nhanh, mới tránh được mùi hôi, ruồi nhặng; nói chi đến việc rửa tay”, Xuyến Chi nói.

Phần mái nhà vệ sinh cũ rách, dột nát. Ảnh: Quỹ Hy vọng

Đổi thay ‘lớn’ từ những công trình ‘nhỏ’

30 năm đứng bục giảng và làm công tác quản lý ở nhiều trường học, Hiệu trưởng Trường THCS số 2 Hưng Trạch - thầy Trần Thanh Linh - thấu hiểu nỗi sợ nhà vệ sinh của học sinh. Tuy nhiên, nhà trường gần như không thể huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng công trình phụ do đời sống nhân dân địa phương còn khó khăn.

Nhà vệ sinh mới của thầy và trò trường cấp 2 Hưng Trạch. Ảnh: Tùng Đinh

Nỗi lo phần nào được giải quyết khi hồi tháng 5, trường THCS số 2 Hưng Trạch là một trong 21 điểm trường được khởi công xây dựng nhà vệ sinh và nhà tắm, thuộc khuôn khổ dự án Vệ sinh học đường do Quỹ Hy Vọng triển khai tại Quảng Bình (cũ), với nguồn tài trợ từ Opella Việt Nam và nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina. Dự án có tổng kinh phí hơn 4,95 tỷ đồng, trong đó các đơn vị tài trợ hơn 4,2 tỷ, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Các công trình được thiết kế, xây dựng theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo khu riêng biệt cho học sinh và giáo viên, có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước và ánh sáng tự nhiên. Ngoài phần xây dựng, dự án còn hướng đến thay đổi nhận thức và hành vi vệ sinh của học sinh qua các hoạt động thực hành, ngày hội và bộ tài liệu giáo dục dành riêng cho giáo viên, học sinh.

Niềm vui hiện lên gương mặt các em học sinh trong ngày khánh thành nhà vệ sinh mới. Ảnh: Tùng Đinh

Ông Nguyễn Hải Lương - Phó chủ tịch UBND xã Bố Trạch, đánh giá đây là dự án thiết thực, mang ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. “Trước đây địa phương chưa có đơn vị nào khảo sát đầu tư vì vùng này cách trở, mùa mưa thường bị cô lập. Nay dự án về, không chỉ giúp các em có nơi vệ sinh an toàn mà còn thay đổi nhận thức của phụ huynh về vệ sinh cá nhân và môi trường”, ông nói.

Ngày công trình hoàn thiện, lễ khánh thành diễn ra trong niềm vui của thầy trò. Xuyến Chi cùng bạn bè giờ đây không còn chịu cảnh xếp hàng chờ tới lượt. Sau khi đi vệ sinh, các em quay lại rửa tay theo quy trình đã được thầy cô chia sẻ và bảng hướng dẫn gắn sẵn ngay trên tường.

“Giờ đây nhà vệ sinh ở trường thoải mái, sạch đẹp như ở nhà, chúng em cũng hết nỗi sợ bẩn, mùi của ngày xưa. Em cũng đã biết rửa tay đúng cách trong 30 giây, bằng sáu bước, và còn chia sẻ với bạn bè, người thân về điều đó”, Xuyến Chi chia sẻ.

Nhờ sự đồng hành của Quỹ Hy vọng, Opella Việt Nam và nhãn hàng Enterogermina, 2 điểm trường ở thôn Gia Hưng và thôn Thanh Bình đã có hai công trình nhà vệ sinh 6 khoang đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ hơn 600 học sinh. Cô Nguyễn Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch, cho biết các điểm trường cũng từng thiếu thốn, nhiều công trình xuống cấp, không đảm bảo sử dụng. Khi được hỗ trợ nhà vệ sinh mới, nhà trường đã đưa quy định cụ thể để học sinh giữ gìn tài sản chung như: không viết vẽ bậy, tiết kiệm nước, bỏ rác đúng nơi quy định. Trường cũng lồng ghép nội dung giáo dục vệ sinh học đường trong giờ chào cờ, tiết sinh hoạt để học sinh nhớ và hình thành thói quen.

