Với ê-kíp điều trị, thành công của ca mổ không chỉ đến từ tay nghề của phẫu thuật viên mà còn từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, đến tuần thai thứ 24, chị Nguyễn Thị Thu Hương (34 tuổi) được các bác sĩ phát hiện rau tiền đạo trung tâm kèm rau cài răng lược trên nền hai lần sinh mổ trước đó. Đây là biến chứng sản khoa nguy hiểm, có nguy cơ gây băng huyết nặng và phải cắt tử cung để cứu mẹ.

Trong hơn 10 tuần tiếp theo, sản phụ được theo dõi sát bằng siêu âm và MRI để đánh giá mức độ xâm lấn của bánh rau, từ đó giúp các bác sĩ hoàn thiện kế hoạch điều trị và xác định thời điểm can thiệp phù hợp.

Kết quả siêu âm giúp đánh giá mức độ xâm lấn của bánh rau để xây dựng kế hoạch điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Đến tuần thai thứ 35, ê-kíp tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với sự tham gia của 11 bác sĩ thuộc 7 chuyên khoa để thống nhất phương án phẫu thuật.

"Hình ảnh siêu âm và MRI cho thấy bánh rau xâm lấn sâu xuống cổ tử cung với hệ thống xoang mạch tăng sinh dày đặc. Vì vậy, ngay từ trước mổ, ê-kíp đã xác định sau khi lấy thai sẽ phải cắt tử cung hoàn toàn nhằm kiểm soát chảy máu và bảo đảm an toàn cho người mẹ. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với nguyện vọng của sản phụ”, BSCC.THS.BSCKII Vũ Công Khanh - Trưởng Khoa Sản - Phụ khoa, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - chia sẻ.

BS. Vũ Công Khanh theo dõi thai kỳ cho sản phụ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Trong cuộc hội chẩn, mỗi chuyên khoa được giao giải quyết một bài toán riêng. Huyết học chuẩn bị máu và các chế phẩm máu để có thể truyền ngay khi cần. Ngoại tổng hợp thống nhất đặt hai sonde JJ hai bên niệu quản nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương niệu quản trong quá trình bóc tách. Gây mê Hồi sức xây dựng phương án gây mê phù hợp, trong khi ICU và Nhi sơ sinh sẵn sàng tiếp nhận, hồi sức cho mẹ và bé. Chẩn đoán hình ảnh tiếp tục rà soát dữ liệu MRI để hỗ trợ lựa chọn chiến lược phẫu thuật tối ưu.

11 bác sĩ thuộc 7 chuyên khoa hội chẩn trước ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

"Chúng tôi lựa chọn phương án gây mê hai giai đoạn để vừa tạo điều kiện đặt sonde JJ, vừa hạn chế ảnh hưởng của thuốc mê tới em bé. Đó là bài toán cân bằng giữa an toàn của mẹ và lợi ích của con", BS. Thu Ba - Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - cho biết.

Hai ngày sau, ca phẫu thuật được triển khai theo đúng kế hoạch đã thống nhất. Dù đã được bác sĩ giải thích kỹ về kế hoạch điều trị, chị H. vẫn không tránh khỏi lo lắng khi được đưa vào phòng mổ. Trước khi gây mê, một bác sĩ ghé sát và nói với chị: "Cố lên em. Hiện giờ trong phòng mổ này, mọi tài nguyên tốt nhất của bệnh viện đang ở đây rồi, nên em cứ yên tâm".

"Sau câu nói ấy, mình bình tĩnh hơn rất nhiều", chị Hương nhớ lại.

BS. Thu Ba triển khai phương án gây mê hai giai đoạn trước ca mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị và sẵn sàng phương án xử trí cho mọi tình huống, ê kíp tiến hành mổ lấy thai. Em bé chào đời ở tuần thai thứ 35 với cân nặng 2,5 kg và chỉ số APGAR đạt 8-9 điểm, tình trạng sau sinh ổn định.

Đây cũng là lúc ê-kíp bước vào giai đoạn khó nhất: xử trí bánh rau xâm lấn và cắt tử cung theo kế hoạch đã thống nhất. Sản phụ mất khoảng 2.000 ml máu nhưng nhờ nguồn máu được chuẩn bị sẵn cùng việc đặt sonde JJ trước mổ, ê-kíp kiểm soát tốt tình trạng mất máu và bảo toàn nguyên vẹn đường tiết niệu.

Sau sinh, em bé chỉ cần hỗ trợ hô hấp trong những ngày đầu và tự thở ổn định từ ngày thứ ba. Đến ngày thứ năm, chị Hương hồi phục tốt và được xuất viện.

Chị Hương lần đầu ôm con sau ca sinh nguy cơ cao tại BVĐK Hồng Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

"Mình biết ca mổ sẽ không dễ, nhưng cũng biết mình không phải đối mặt với nó một mình”, chị Hương nói.

Theo BS. Vũ Công Khanh, trong những ca sản khoa nguy cơ cao, điều quan trọng không phải là xử trí khi biến chứng xảy ra mà là chuẩn bị để không bị động. Với ê-kíp điều trị, đó cũng là giá trị lớn nhất của mô hình hội chẩn đa chuyên khoa: nhận diện sớm nguy cơ, xây dựng phương án điều trị từ trước và giảm thiểu tối đa rủi ro cho cả mẹ và bé.

Ngọc Minh