Bệnh nhân là chị B.T.H (36 tuổi, quê Phú Thọ), nhập Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bác sĩ nhận định trường hợp này có nguy cơ đặc biệt cao, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Với thể trạng bệnh nhân nặng cân, ca phẫu thuật lấy thai đặt ra hàng loạt thách thức cho ê-kíp điều trị. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Trưởng khoa Sản bệnh (A4), Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết ở những sản phụ có thể trạng đặc biệt, lớp mỡ dưới da dày, cột sống khó xác định mốc giải phẫu, khiến việc chọc kim để gây tê ngoài màng cứng gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ thất bại cao.

Bên cạnh đó, thành bụng dày, tầm nhìn hạn chế khiến thao tác phẫu thuật trở nên phức tạp, dễ mất máu và kéo dài thời gian. Sau mổ, người bệnh cũng có nguy cơ nhiễm trùng vết thương, thuyên tắc mạch và suy hô hấp cao hơn so với bình thường.

Trên nền tiền sản giật nặng và rau tiền đạo trung tâm, hai bệnh lý có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ, chỉ định phẫu thuật lấy thai sớm được đưa ra sau khi hội chẩn liên khoa.

Việc chọc kim để gây tê ngoài màng cứng cho sản phụ 115kg gặp nhiều khó khăn. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật có sự tham gia của thầy thuốc Khoa Sản bệnh, Gây mê hồi sức và Sơ sinh. Tất cả các phương án vô cảm, hồi sức và chăm sóc sơ sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và con.

Sau quá trình phẫu thuật căng thẳng, bé trai nặng 2,2kg đã chào đời an toàn. Trẻ được chuyển lên Khoa Sơ sinh để chăm sóc và theo dõi chuyên biệt do sinh sớm ở tuần 31 tuần. Sản phụ được hồi sức tích cực, sức khỏe tiến triển tốt, không xảy ra biến chứng. Hiện cả hai mẹ con đều khỏe mạnh và đã xuất viện.

Theo các bác sĩ, thừa cân là yếu tố làm tăng nguy cơ tai biến sản khoa, đặc biệt khi đi kèm các bệnh lý như tiền sản giật, rau tiền đạo hay đái tháo đường thai kỳ. Việc kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết trước và trong quá trình mang thai đóng vai trò rất quan trọng để phòng ngừa biến chứng.