Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nói về lý do Công an tỉnh rà soát, điều tra lại vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trong thùng nước. Sự thật từ đây cũng dần được hé mở.