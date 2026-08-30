LTS: Hôm nay (30/8) là ngày thứ tư lực lượng chức năng áp dụng xử phạt vi phạm về khoảng cách an toàn trên cao tốc. Lái xe từ Hà Nội về Thanh Hóa sáng 30/8 trên các tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Cao Bồ và Cao Bồ - Quốc lộ 45, anh Lê Kiên (trú tại Hà Nội) cho biết dù lưu lượng phương tiện khá đông, anh lại cảm thấy thoải mái hơn bởi xe cộ di chuyển trật tự.

Đây cũng là cung đường quen thuộc mà anh Lê Kiên thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và Thanh Hóa trong khoảng hai chục năm qua. Sau chuyến đi sáng nay, anh rút ra 7 điều đáng chú ý.

1. Cảm giác an toàn hiện hữu

Điều tôi cảm nhận rõ nhất là xe cộ lưu thông trật tự.

Giảm hẳn tình trạng vượt ẩu, cố vượt bằng được, tạt đầu xe hay chuyển làn bát nháo mà trước đây khá thường xuyên gặp trên đường. Dường như những kiểu lái xe gây ức chế cho người tham gia giao thông, vẫn thường bị gọi là “đi láo”, coi thường văn hóa giao thông, cũng giảm hẳn.

Khi khoảng cách giữa các xe đủ an toàn, người lái có cảm giác “chiếm hữu”, kiểm soát được không gian xung quanh, việc điều khiển xe trở nên thong dong, các tình huống bất ngờ trên đường sẽ được xử lý tốt hơn nhiều.

2. Giảm cảm giác ngột ngạt, bế tắc trong các tình huống ùn ứ cục bộ

Sáng nay, tôi đi đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xe rất đông.

Nhưng tại những điểm thường xảy ra ùn ứ cục bộ như khu vực trạm thu phí không dừng (ETC), tôi thấy xe xếp hàng khá ngay ngắn. Giảm hẳn cảnh chen lấn, chen ngang, đè đầu, dí đuôi nhau khiến xe lùi không được mà tiến cũng chẳng xong.

Cảm giác ngột ngạt, khó chịu như trước đây không còn nữa.

7 điều rút ra sau khi di chuyển trên đường cao tốc phạt lỗi khoảng cách? Ảnh: Đình Hiếu

3. Rèn luyện tính tốt “nhìn trước, ngó sau”

Muốn chuyển làn, vượt xe khác, người điều khiển phương tiện không chỉ quan sát phía trước mà phải quan sát phía sau để nhận định phương tiện đằng sau đủ khoảng cách an toàn, cho phép vượt thì mới vượt.

4. Mất thêm 20 phút cho quãng đường 150km

Trong cùng một điều kiện, tôi mất thêm 20 phút để vượt qua quãng đường 150km so với trước đây. Để đổi lấy cảm giác an toàn hiện hữu, với số thời gian tăng thêm này, tôi vui lòng chấp nhận.

5. Quy định khoảng cách an toàn phổ biến trên thế giới

Về đến quê, ngồi giữa sân vườn của bu, hỏi Chat GPT là các nước trên thế giới họ quy định món này như thế nào, thì nhận được trả lời, đây là quy định rất cần thiết và hết sức phổ biến trên thế giới.

Một số nước quy định khoảng cách an toàn bằng mét, trong khi nhiều nước quy định người lái duy trì khoảng cách theo thời gian, phổ biến là quy tắc 2 giây hoặc 3 giây. Khoảng thời gian này cũng có thể quy đổi tương đối thành quãng đường thôi.

Chẳng hạn, xe chạy tốc độ 100km/h thì cần hơn 3 giây để xử lý tình huống bất ngờ phía trước.

6. Đề nghị Cục Cảnh sát giao thông xử phạt thật nghiêm những xe đi chậm ở làn trong cùng bên trái

Hiện nay, tình trạng này đang gây ức chế nhất cho người tham gia giao thông. Tôi quan sát ở nhiều nước thì thấy người tham gia giao thông rất có văn hóa, làn trong cùng thường dành cho người đi tốc độ cao và đặc biệt là dành cho phương tiện vượt.

Nhưng ở Việt Nam, tình trạng xe đi chậm, thậm chí đi chậm ở mức tối thiểu trong làn tốc độ cao nhất, làn dành cho xe vượt, lại khá phổ biến. Trong nhiều tình huống, tôi lưu thông trên cao tốc, đi sau họ, xi nhan, nháy đèn suốt một đoạn dài nhưng vẫn không được nhường đường để vượt.

Tôi cho rằng đây là tình trạng lái xe thiếu văn hoá giao thông, cố tình vi phạm luật. Tình trạng này phải được xử lý thật nghiêm để hình thành thói quen tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Đường cao tốc của chúng ta hiện nay phần lớn chỉ có 2 làn, nếu không xử lý nghiêm tình trạng này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới người tham gia giao thông.

7. Đề nghị Cục Cảnh sát giao thông lấy nhắc nhở làm trọng trong giai đoạn đầu

Trong giai đoạn đầu kiểm soát việc tuân thủ quy định giữ khoảng cách an toàn, đề nghị Cục Cảnh sát giao thông lấy nhắc nhở làm trọng, không xử phạt cứng nhắc đối với các trường hợp không bảo đảm khoảng cách với mức độ thấp khi xác định người tham gia giao thông không cố tình vi phạm. Bởi vì khi lưu thông trên đường, khoảng cách 55m hay 70m giữa hai xe đang chạy là khoảng cách áng chừng, chứ không thể hoàn toàn chính xác.

Đương nhiên, đối với những người cố tình vi phạm, tôi đề nghị lực lượng CSGT cứ thẳng tay mà xử phạt. Sáng nay, trên đường cao tốc lưu thông về Thanh Hóa, tôi thấy có vài trường hợp vẫn cố tình tạt đầu, vượt ẩu rất nguy hiểm.

Lê Kiên (Hà Nội)

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