LTS: Hôm nay (29/8) là ngày thứ ba lực lượng chức năng triển khai xử phạt vi phạm về khoảng cách an toàn trên cao tốc, vấn đề này tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận của các tài xế.

Anh Lê Mạnh Linh, chủ kênh YouTube Mê Xe vừa có hành trình lái xe trên tuyến cao tốc từ Hà Nội về Thanh Hóa - đoạn tuyến áp dụng xử phạt lỗi khônh giữ khoảng cách an toàn.

VietNamNet xin giới thiệu góc nhìn của KOLs review xe Lê Mạnh Linh về việc tuân thủ giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc để bạn đọc cùng tham khảo và thảo luận.

Anh Lê Mạnh Linh, chủ kênh YouTube Mê Xe vừa có hành trình lái xe trên cao tốc từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Ảnh: NVCC

Ngày đầu tiên của dịp nghĩ lễ 5 ngày nhân Quốc khánh 2/9, sau một hành trình dài hơn thường lệ 4,5 tiếng đồng hồ từ Hà Nội mới về đến quê, tôi nhận thấy việc các tài xế nghiêm túc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc mang lại nhiều điểm tích cực, nhưng cũng có không ít điều đáng suy nghĩ.

Điểm tích cực thấy rõ là dòng xe đi rất tuần tự, nhịp nhàng. Không còn cảnh xào chẻ, luồn lách; ít bị dí "đuôi", tạt đầu; cũng không còn cảnh "rượt nhau" vượt xe như phim hành động.

Ngay cả những bác chạy xe khách 16 chỗ cũng "ngoan ngoãn" giữ khoảng cách. Nhìn cảnh này, quả thật "không quen".

Nhưng nhờ thế mà đầu óc cũng đỡ căng thẳng. Cứ bám theo dòng xe, giữ khoảng cách nối đuôi nhau "chill chill" mà đi thôi. Không phải liên tục đề phòng xe phía sau bám sát hay xe bên cạnh bất ngờ tạt vào đầu.

Tầm này, xe nào có trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control - ACC) thì nhàn. Cứ cài khoảng cách xa nhất, để xe hỗ trợ duy trì tốc độ và khoảng cách với xe phía trước, xong ngồi chỉnh vô lăng thôi. Chiếc BMW tôi đang đi mua từ hồi xưa, không có ACC, giờ mới thấy hối hận.

Tai nạn giao thông chắc sẽ giảm nhiều. Bình thường lễ lạt mà đi đường này rất dễ bắt gặp tai nạn dồn toa. Hôm nay, tôi chưa thấy vụ nào. Tất nhiên, phải chờ xem hết kỳ nghỉ lễ, cơ quan chức năng có thống kê ra sao.

Anh Lê Mạnh Linh cho rằng điểm tích cực của giữ đúng khoảng cách là dòng xe đi rất tuần tự, nhịp nhàng. Ảnh NVCC

Điểm bất cập thì cũng nằm ngay ở đó: mất thời gian hơn và có cảm giác chưa tận dụng đúng năng lực hạ tầng cao tốc.

Ở tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hai làn đều đông xe và nối đuôi nhau thành hàng dài. Tôi đã phải lái xe duy trì tốc độ ổn định 60 km/h trên làn cao tốc cho phép chạy 120 km/h. Cảm giác cũng... "oải". Muốn vượt làn thì sẽ phải dí "đuôi" xe trước, không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Cá nhân tôi thấy, để quy định giữ khoảng cách phát huy hiệu quả thì cần phải đồng bộ ít nhất 4 thứ.

Đồng bộ về luật: Phạt nghiêm lỗi chạy chậm ôm làn trái

Phạt không giữ khoảng cách an toàn thì cũng cần xử lý nghiêm lỗi chạy chậm nhưng cứ ôm làn trái.

Tầm này chỉ cần có một bác chạy 80 km/h ở làn trái là cả đoàn phía sau có khi cứ 80 km/h mà đi theo. Mà hình như, 80 km/h vẫn đúng quy định về tốc độ tối thiểu. Thế nên phải tuyên truyền hoặc làm chặt quy định về làn vượt xe.

Đồng bộ về hạ tầng

Nếu đường chỉ có hai làn mà xe lại đông thì gần như không thể vượt lên, vì các xe vẫn bảo đảm đúng khoảng cách.

Lúc ấy, các tài xế chỉ có thể giữ tốc độ theo dòng xe. Không có cách nào khác, trừ khi phạm luật hoặc đi vào làn dừng khẩn cấp.

Đường ít nhất phải có ba làn thì mới còn khả năng chuyển làn và vượt xe thuận lợi hơn. Nhưng khi đã có ba làn thì quy định về tốc độ tối thiểu và làn vượt xe cũng phải được làm thật chuẩn chỉ.

Mặt đường cũng phải "phẳng phiu" một chút. Chứ xe đang chạy bon bon, thỉnh thoảng lại "uỳnh" một cái, dập một phát thì rất khó. Chưa kể chất lượng xe khác nhau, khả năng xử lý của người lái cũng khác nhau, nên rất khó duy trì tốc độ ổn định, đồng đều.

Đồng bộ về văn hóa giao thông

Đây mới là chuyện khó. Tỷ lệ sở hữu ô tô ở Việt Nam hiện chỉ khoảng 4 xe trên 100 dân. Trong số đó, có lẽ chỉ khoảng 2-3 xe được sử dụng thường xuyên, hàng ngày hoặc đều đặn đi cao tốc.

Nước mình vẫn đang phát triển, văn hóa sử dụng ô tô mới ở giai đoạn đầu, ý thức tham gia giao thông và kỹ năng lái xe còn rất chênh lệch.

Tài già, tài non; người lái xe hàng ngày, người một tháng lái xe vài lần; người cả năm ít khi đi đường dài, chỉ đến dịp lễ mới thuê hoặc mượn xe về quê... tất cả cùng đi trên một quãng đường.

Thế nên để cả dòng xe vừa đi nhanh, vừa giữ đúng khoảng cách, vừa chuyển làn mượt mà thì không đơn giản.

Đồng bộ về chất lượng xe

Cùng một cái xe như nhau, nhưng một chiếc được bảo dưỡng tốt đã khác một chiếc bảo dưỡng không tốt.

Hôm trước, tôi đi đèo Tam Đảo có 10km mà gặp 3-4 xe nằm đường. Toàn xe mới loanh quanh 10 năm tuổi. Thế mới thấy mặt bằng bảo dưỡng, chăm sóc xe của người Việt như thế nào.

Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi đèo Tam Đảo, thứ nhất, không đến mức quá "hardcore"; thứ hai, đoạn đường cũng chỉ khoảng 10km, nên kể cả lái xe chưa tốt, đạp ga, dồn số chưa hợp lý thì cũng khó khiến một chiếc xe đang ở tình trạng kỹ thuật tốt phải nằm đường.

Từ đó cũng hiểu thêm một phần vì sao, cơ quan quản lý phải siết chặt đăng kiểm.

Rộng hơn, ô tô hiện nay có dải giá rất rộng, từ hơn 100 triệu đồng đến nhiều tỷ đồng, nên khả năng vận hành ở tốc độ cao cũng rất khác nhau.

Liệu có cần quy định về loại xe như thế nào thì không được vào cao tốc, hoặc vào cao tốc thì bắt buộc chỉ được đi vào làn giữa, làn sát phải,… Ví dụ thế, tôi nghĩ có nhiều cách.

Nghỉ lễ chạy xe trên cao tốc về quê mà nhiều tâm tư thật.

Cảm giác an toàn hơn nhưng cũng không tránh khỏi căng thẳng do chưa quen giữ khoảng cách an toàn và có đôi chút ức chế vì không thể đi nhanh.

Có lẽ để vừa đi đúng, đi an toàn mà vẫn đúng nghĩa là đi cao tốc, chúng ta còn nhiều thứ phải làm và cũng cần thêm thời gian để quen.

Lê Mạnh Linh

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