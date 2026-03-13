Thiết bị quan trọng trong cuộc sống gia đình trẻ

7 năm trước, khi con gái vừa chào đời, nhịp sinh hoạt của gia đình anh Thọ - chị Linh thay đổi đáng kể, đặc biệt là trong việc chăm sóc quần áo hàng ngày. Quần áo sơ sinh cần giặt riêng, khăn sữa và chăn ga phải thay thường xuyên hơn, khiến tần suất giặt giũ tăng lên rõ rệt so với trước. Với hai vợ chồng đều làm công sở, việc giặt giũ gần như trở thành công việc lặp lại mỗi ngày.

Chiếc máy giặt LG đồng hành 7 năm trong gia đình anh Thọ - chị Linh

Theo anh Thọ, thời điểm đó gia đình xác định cần một chiếc máy giặt có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài, đồng thời hỗ trợ tốt việc chăm sóc quần áo cho trẻ nhỏ. Vì vậy, khi lựa chọn thiết bị mới, anh chị ưu tiên những dòng máy giặt sấy có khả năng xử lý linh hoạt nhiều loại quần áo khác nhau, từ đồ mỏng nhẹ của trẻ em đến chăn ga hoặc quần áo dày, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian phơi sấy trong những ngày bận rộn.

Gia đình quyết định chọn một mẫu máy giặt sấy cửa trước tích hợp công nghệ AI DD™ của LG. Theo anh Thọ, trong quá trình sử dụng, khả năng nhận diện khối lượng và chất liệu vải giúp máy tự điều chỉnh chuyển động giặt phù hợp, nhờ đó quần áo được làm sạch hiệu quả nhưng vẫn hạn chế tác động mạnh lên sợi vải.

Mẫu máy giặt sấy của LG được tích hợp nhiều công nghệ chăm sóc quần áo tiên tiến

Bên cạnh đó, các chế độ giặt sử dụng hơi nước như Steam™ cũng được gia đình sử dụng khá thường xuyên. Theo chị Linh, khi con còn nhỏ, việc giặt chăn ga, quần áo với chế độ làm sạch sâu giúp gia đình yên tâm hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Những ngày bận rộn, tính năng giặt nhanh TurboWash™ giúp rút ngắn thời gian xử lý mỗi mẻ đồ, nhờ đó có thể giặt nhiều lần trong ngày mà không mất quá nhiều thời gian. Việc tích hợp chức năng sấy cũng giúp gia đình chủ động hơn trong sinh hoạt, đặc biệt vào những ngày thời tiết ẩm hoặc khi cần sử dụng quần áo ngay.

Độ bền được kiểm chứng sau gần 7 năm sử dụng

Gần 7 năm sau, chiếc máy giặt vẫn là thiết bị hoạt động thường xuyên trong gia đình anh Thọ - chị Linh. Từ những ngày đầu phải giặt riêng từng bộ quần áo sơ sinh cho con, đến hiện tại khi con gái đã đi học và lượng quần áo mỗi ngày nhiều hơn, máy vẫn vận hành ổn định trong sinh hoạt hàng ngày.

Sau 7 năm, chiếc máy vẫn vận hành ổn định trong sinh hoạt hàng ngày

Theo anh Thọ, điều khiến anh hài lòng nhất là sự ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Máy không rung lắc mạnh khi giặt tải lớn, không phát sinh lỗi đáng kể và chưa từng phải sửa chữa lớn. Trong những năm đầu, gia đình sử dụng máy với tần suất gần như mỗi ngày, nhưng sau thời gian dài, hiệu suất giặt và độ êm khi vận hành vẫn không thay đổi nhiều so với ban đầu.

Anh Thọ cho biết trước đây gia đình từng sử dụng một số thiết bị gia dụng khác nhưng thường chỉ sau vài năm đã phát sinh lỗi nhỏ hoặc cần thay thế linh kiện. Vì vậy, việc chiếc máy giặt vẫn hoạt động ổn định sau thời gian dài khiến anh cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Với gia đình có con nhỏ, việc thiết bị vận hành trơn tru giúp sinh hoạt hàng ngày không bị gián đoạn, đặc biệt trong những giai đoạn bận rộn khi cả hai vợ chồng đều đi làm.

Chiếc máy giặt vẫn hoạt động ổn định sau thời gian dài khiến gia đình anh Thọ cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi có con nhỏ

Anh cho rằng khi nhìn lại sau nhiều năm, giá trị của chiếc máy không chỉ nằm ở một tính năng cụ thể mà ở việc thiết bị vẫn hoạt động ổn định qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc sống gia đình. Tính trên thời gian sử dụng, khoản đầu tư ban đầu trở nên hợp lý hơn so với việc phải thay thiết bị sau vài năm.

Câu chuyện của gia đình anh Thọ - chị Linh phần nào phản ánh xu hướng tiêu dùng trên thị trường thiết bị gia dụng. Theo báo cáo thị trường năm 2025 từ GfK, LG tiếp tục dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam về cả sản lượng và giá trị, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp duy trì vị trí số một. Ở phân khúc máy giặt cửa trước và máy giặt sấy - nhóm sản phẩm được nhiều gia đình trẻ lựa chọn - thương hiệu này cũng chiếm thị phần nổi bật so với các hãng còn lại. Kết quả này cùng kiểm chứng thực tế cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm có thể vận hành ổn định trong thời gian dài, bên cạnh việc quan tâm đến các tính năng ban đầu.

Bích Đào