Video 7 người lần lượt dùng võng gánh cụ bà đi khám bệnh. Video do người dân cung cấp:

Sáng 7/8, bác sĩ Kha Hồng Kỳ - Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) cho biết, một cụ bà có dấu hiệu kiệt sức, vừa được người thân dùng võng gánh ra trạm y tế dã chiến để khám bệnh.

Trước đó, khoảng 5h sáng 6/8, bà L.T.K (75 tuổi, trú bản Cha Nga, xã Mỹ Lý) có dấu hiệu kiệt sức. Tuy nhiên, nhà bà K. ở bản Cha Nga cách trung tâm xã Mỹ Lý khoảng 20km, tuyến đường độc đạo đi vào bản này đã bị lũ cuốn trôi. Gia đình phải huy động 7 người khỏe mạnh, dùng võng gánh bà K. băng rừng, lội suối ra Trạm Y tế dã chiến để khám bệnh.

Người dân băng rừng gánh bà K. ra Trạm y tế dã chiến để khám bệnh. Ảnh: Khánh Trung

Sau hơn 5 giờ đi bộ và đi thuyền trên sông Nậm Nơn, đến gần trưa 6/8, nhóm 7 người đã đưa được bà K. tới Trạm y tế dã chiến ở Mỹ Lý để thăm khám.

Theo bác sĩ Kỳ, bà K. có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp. Rạng sáng 6/8, bà có dấu hiệu kiệt sức nên được người thân đưa ra Trạm Y tế dã chiến ở trung tâm xã điều trị. “Vì đã nắm rõ sức khỏe của bà nên sau khi người thân gọi điện thông báo tình hình, tôi khuyên họ phải đưa bà ra bệnh viện để điều trị. Sau khi thăm khám, chúng tôi đã chuyển bà lên tuyến trên điều trị”, bác sĩ Kỳ nói.

Bác sĩ vào xã Mỹ Lý khám bệnh cho người dân sau lũ. Ảnh: Kha Kỳ

Trận lũ lịch sử xảy ra ở xã Mỹ Lý tối 22/7 đã khiến Trạm Y tế xã Mỹ Lý bị hư hỏng nặng. Sau cơn lũ, ngành Y tế Nghệ An chi viện thuốc men, một số trang thiết bị thiết yếu và yêu cầu Trung tâm Y tế Kỳ Sơn tăng cường thêm bác sĩ vào Mỹ Lý lập trạm y tế dã chiến để khám bệnh cho người dân.

“Ngoài trạm y tế dã chiến, chúng tôi cũng đã lập các tổ đi vào các bản xa trung tâm khám và cấp thuốc cho người dân. Tuy nhiên, những người bị nặng vẫn phải ra bệnh viện để điều trị”, bác sĩ Kỳ nói thêm.