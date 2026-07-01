Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h ngày 2/7 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, với chương trình biểu diễn võ thuật đặc sắc của các võ đường tham dự.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, giải đấu là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026. Giải quy tụ hơn 700 vận động viên đến từ 74 võ đường, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh.

Giải đấu là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026.

“Đây không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn giữa các võ đường mà còn là dịp phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển võ thuật của tỉnh; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Võ cổ truyền Bình Định và khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống thượng võ trong các tầng lớp Nhân dân”, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay.

Giải năm nay gồm 2 nội dung thi đấu chính là Quyền thuật và Đối kháng, với nhiều nhóm tuổi và hạng cân, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, giàu tính chuyên môn.

Giải Võ thuật cổ truyền các Võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 9/7.

Điểm nhấn của giải là Lễ dâng hương và rước Cúp Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt vào chiều 2/7, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời tôn vinh truyền thống thượng võ và những giá trị lịch sử, văn hóa của Võ cổ truyền Bình Định.

Trong thời gian diễn ra giải, các nội dung thi đấu được tổ chức từ 7h30 hằng ngày tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh và từ 18h30 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, gồm các trận vòng loại, bán kết và chung kết, phục vụ nhân dân và du khách.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, an ninh, y tế, truyền thông và hậu cần để giải đấu diễn ra an toàn, trang trọng, hiệu quả và đúng quy định.

Võ cổ truyền Bình Định ra đời, tồn tại và phát triển cùng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ lưu giữ, tích hợp bồi đắp, nâng tầm, Võ cổ truyền Bình Định phát triển, lan tỏa rộng khắp, là kết tinh các giá trị tinh hoa dân tộc, trở thành một hệ giá trị đặc trưng của vùng đất Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Ngày 31/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép gửi Hồ sơ đến Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản văn hóa phi vật thể Võ cổ truyền Bình Định vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tín hiệu hết sức đáng mừng cho Võ cổ truyền Bình Định, đó không chỉ là niềm tự hào, tạo đà đưa di sản quốc gia lên tầm quốc tế, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc.

An Nhiên