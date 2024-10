Sáng 26/10, tại quảng trường Ngọ môn (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9 và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ 6, khu vực 4.

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Trần Hồng

Tham gia Đại hội và Hội thi có hơn 4.000 vận động viên, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an đến từ các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các trường cảnh sát nhân dân và an ninh nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an cho biết, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày Hội toàn dân Bảo vệ ANTT, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ 6. Mục tiêu là tuyên truyền và giáo dục sâu rộng về truyền thống vẻ vang trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đại hội năm nay tạo ấn tượng mới khi có sự tham gia của đoàn kỵ binh. Ảnh: Trần Hồng

Đặc biệt, năm nay có thêm nhiều nội dung với 3 môn thi đấu gồm: Chạy ứng dụng, chiến sĩ công an khỏe và bóng đá nam 7 người, 9 nội dung thi bắn súng và 9 nội dung thi điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân.

Trong đó, có nhiều nội dung mới, độ khó cao, lần đầu tiên được đưa vào chương trình. Ấn tượng nhất là phần biểu diễn đầy đặc sắc, kịch tính của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông, Công an TPHCM như: Quân nhạc, kỵ binh, biểu diễn xe mô tô đặc chủng, biểu diễn khí công; thực binh xử lý các tình huống nghiệp vụ an ninh trật tự, khủng bố…