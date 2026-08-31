Bà Hoàng Hiểu Trì, sinh năm 1953 tại Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, là một nữ doanh nhân thành đạt với sự nghiệp hơn 40 năm trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ.

Bà được xác nhận là hành khách mang số hiệu 022 của tàu CYZ1, do công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ thương mại InterstellOr (còn gọi là "Xuyên Việt Giả") phát triển.

Chuyến bay cận quỹ đạo dự kiến diễn ra vào năm 2028, đưa bà vượt qua đường Kármán - ranh giới quốc tế phân chia giữa bầu khí quyển Trái Đất và không gian.

Bà Hoàng Hiểu Trì tại lễ ký kết hợp đồng mua vé số 022 cho chuyến bay du lịch vũ trụ trên tàu CYZ1. Ảnh: Sina

Từ công nhân đến phó chủ tịch

Hành trình của bà Hoàng là câu chuyện về sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Năm 1984, khi nhà sản xuất thiết bị gia dụng Khoa Long (Kelon) được thành lập tại quê hương bà, bà Hoàng gia nhập công ty với vị trí nhân viên kiểm tra chất lượng.

Dù chỉ có trình độ học vấn tương đương bậc trung học nhưng bà đã tự học vẽ kỹ thuật, vật lý, hóa học, hình học và tiếng Anh để theo kịp yêu cầu công việc.

Nỗ lực đó giúp bà từng bước thăng tiến, trở thành Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của Kelon.

Bà tham gia dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu, phát triển những mẫu tủ lạnh đầu tiên của Kelon và phát triển tủ lạnh tiết kiệm năng lượng không sử dụng freon (một loại khí làm lạnh gây hại cho tầng ozone) đầu tiên của Trung Quốc.

Thành tựu này giúp bà 2 lần được trao Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nhà nước Trung Quốc. Năm 2000, bà được vinh danh là Công nhân kiểu mẫu cấp quốc gia.

Năm 2002, ở tuổi 49, bà Hoàng rời Kelon và thành lập Công ty TNHH Công nghệ Thụy Đồ Vạn Phương Quảng Đông, chuyên phát triển và sản xuất bản đồ số dẫn đường.

Sản phẩm chủ lực của công ty là Đạo Đạo Thông (Daodaotong), một trong những hệ thống bản đồ GPS thương mại đầu tiên tại Trung Quốc, đặt nền móng cho Baidu Maps - dịch vụ bản đồ và dẫn đường số hàng đầu tại quốc gia tỷ dân.

Du lịch vũ trụ - thị trường mới của giới siêu giàu

Động lực để bà tham gia chuyến bay vũ trụ bắt nguồn từ năm 2026, khi bà tới Tửu Tuyền chứng kiến vụ phóng tàu Thần Châu 23. Chuyến bay đó có sự tham gia của nữ phi hành gia Lại Gia Oánh, là người cũng sinh ra và cũng có quê gốc tại Thuận Đức.

Giá vé cho chuyến bay trên CYZ1 khoảng 3 triệu NDT (khoảng 11,65 tỷ đồng).

CYZ1 được thiết kế cho tối đa 6-7 người, với khoang khoảng 25m3. Ảnh: GT

Bà Hoàng là một trong những hành khách đầu tiên đặt mua vé, cùng với các nhân vật nổi bật khác như viện sĩ Lý Lập Trình (85 tuổi), nam diễn viên Hoàng Cảnh Du (34 tuổi) và Giám đốc marketing của công ty robot AgiBot Khâu Hằng (48 tuổi).

Được hỏi về quyết định bay vào vũ trụ ở tuổi 73, bà Hoàng chỉ trả lời đơn giản: "Tôi chỉ muốn lên đó nhìn một lần, giống như đi thêm một chuyến du lịch".

Theo dự báo của các chuyên gia, ngành du lịch vũ trụ toàn cầu có thể đạt giá trị 5-10 tỷ USD vào năm 2030. Trung Quốc đang nổi lên như một thị trường tiềm năng, với InterstellOr là công ty tư nhân duy nhất được cấp phép bay có người lái.

InterstellOr cho biết đã có hơn 20 người đăng ký/đặt vé cho chuyến bay, với sự tham gia của các doanh nhân, nghệ sĩ và nhà khoa học nổi tiếng.

Giá vé 3 triệu NDT (khoảng 430.000 USD) được đánh giá là cạnh tranh khi so sánh với các đối thủ quốc tế. Cùng phân khúc du lịch cận quỹ đạo, Virgin Galactic đang công bố mức giá 600.000 USD/suất, trong khi Blue Origin chưa con số chính thức.

Nhiều khách hàng đặt vé cho gia đình, thậm chí có người mua vé tặng cha mẹ làm quà. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng mới của giới siêu giàu Trung Quốc: sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm độc đáo.

Các chuyến bay dự kiến bắt đầu vào năm 2028. Tàu được thiết kế để đưa hành khách lên độ cao khoảng 100km, trải qua 3-6 phút không trọng lượng và ngắm nhìn Trái Đất từ vũ trụ.

Theo SCMP, China News Service, Sina Finance, Toutiao, The Paper