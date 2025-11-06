Ông Phạm Nhật Vượng có cơ hội chưa từng có để bứt phá nhanh hơn nữa khi mà hệ sinh thái Vingroup mở rộng rất nhanh, có nhiều dự án lớn chưa từng có, cũng như bước vào những lĩnh vực có tiềm năng phát triển. Lĩnh vực công nghệ và vũ trụ đã giúp một loạt doanh nhân giàu nhất thế giới tăng trưởng bứt phá, có tài sản vượt ngưỡng 200 tỷ USD trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Thông tin từ các cơ quan chức năng cho thấy, Tập đoàn Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, và 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng hôm 3/11 đã thành lập Công ty Cổ phần VinSpace với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, ông Vượng góp 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup với 57 tỷ đồng tương đương 19%. Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng tương đương 5% mỗi người.

VinSpace hoạt động ở 6 ngành nghề, nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Đây là những lĩnh vực mới và có thể là doanh nghiệp lớn đầu tiên tại Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này. Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông đòi hỏi công nghệ rất cao và được coi là tương lai phát triển của nhân loại.

Trước đó, Vingroup đã mở rộng hoạt động với nhiều trụ cột mới: hạ tầng và năng lượng xanh, bên cạnh 3 trụ cột hiện tại là công nghệ - công nghiệp; thương mại dịch vụ và thiện nguyện xã hội.

Hệ sinh thái Vingroup có thêm các doanh nghiệp như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics, VinMetal, V-Film ngành điện ảnh, V-Culture Talents ngành nghệ thuật…

Việc Vingroup mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế diễn ra trong bối cảnh vai trò kinh tế tư nhân được khẳng định mạnh mẽ như trong Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

TPHCM vừa giao Vingroup nghiên cứu và lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) có chiều dài khoảng 15km, theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace. Ảnh: VIC

Hiện Vingroup đang đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ có diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000 người.

Tập đoàn Vingroup cũng đề xuất xây dựng tuyến metro trung tâm TPHCM - Cần Giờ, kéo dài tới ga Bến Thành để kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), thay vì chỉ dừng ở đại lộ Nguyễn Văn Linh như phương án trước đây. UBND TPHCM đã thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho dự án tuyến metro này do Vingroup đề xuất.

Hồi đầu tháng 10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tiếp mở rộng đế chế. Trong hai ngày, ông thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal với vốn 10.000 tỷ đồng, chính thức bước vào lĩnh vực luyện kim, hướng tới sản xuất thép cho đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TPHCM – Cần Giờ, Hà Nội – Quảng Ninh và phục vụ VinFast.

Ngày 5/10, ông tiếp tục chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, trị giá khoảng 10.600 tỷ đồng, sang CTCP Năng lượng VinEnergo – chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng công suất 4.800 MW, lớn nhất Việt Nam.

Trước đó, tháng 7, doanh nghiệp của ông công bố hai khu công nghiệp trị giá 10.000 tỷ đồng chỉ sau một tuần nhận giấy chứng nhận đầu tư.

Ở mảng bất động sản, Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang triển khai hàng loạt đại dự án trải dài ba miền: Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, 2.870 ha), Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, 877 ha), Vinhomes Cổ Loa, cùng kế hoạch phát triển Khu đô thị thể thao Olympic Ngọc Hồi (16.000 ha) và quỹ đất hơn 11 ha tại 233–235 Nguyễn Trãi.

Vinhomes cũng đẩy mạnh nhà ở xã hội, hưởng ứng chương trình 1 triệu căn của Chính phủ.

Nhờ chuỗi dự án quy mô lớn, vốn hóa hệ sinh thái Vingroup tăng mạnh, cổ phiếu VIC vượt 200.000 đồng, VHM vượt 100.000 đồng, đưa tài sản của ông Vượng lên đỉnh mới. Giữa tháng 10, ông vượt mốc 20 tỷ USD, vào top 30 châu Á và top 120 thế giới. Tính đến 6/11, theo Forbes, ông sở hữu 19,4 tỷ USD, cao gấp gần 5 lần đầu năm.

Với hàng loạt dự án trong bất động sản, công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, cùng bước tiến mới ở AI và hàng không vũ trụ, ông Phạm Nhật Vượng được kỳ vọng tiếp tục bứt phá.

Trên thế giới, trong vài năm qua, các tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt AI và hàng không vũ trụ có tốc độ tăng tài sản rất nhanh.

Theo Bloomberg, tính tới đầu tháng 11, thế giới có 6 người sở hữu tài sản cá nhân trên 200 tỷ USD gồm Elon Musk (457 tỷ USD), Larry Ellison (317 tỷ USD), Jeff Bezos (265 tỷ USD), Larry Page (244 tỷ USD), Sergey Brin (228 tỷ USD) và Mark Zuckerberg (229 tỷ USD), với tổng giá trị 1,7 nghìn tỷ USD. Đây đều là các tỷ phú đầu tư trong lĩnh vực công nghệ. Cơn sốt AI trong năm 2025 đã giúp tài sản các tỷ phú tăng rất nhanh, thêm cả trăm tỷ USD mỗi người.