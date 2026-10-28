Trong vòng 1 tiếng kể từ khi chính thức mở bán chính thức một số hạng vé vào lúc 12h ngày 28/10, 8.000 vé của live-concert "Bay về phía mặt trời" của divo Tùng Dương đã nhanh chóng bán hết.

Trưa 28/10, đợt mở bán chính thức live-concert với tên gọi Bay về phía mặt trời’ của ca sĩ Tùng Dương thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. 4 hạng vé đều đã sold out. Con số 8.000 vé được khán giả mua trong 1 tiếng đồng hồ cho thấy sức hút mạnh mẽ của Tùng Dương.

Sau Mỹ Tâm, Tùng Dương là ca sĩ nam đầu tiên hiện thực hoá giấc mơ tổ chức live-concert riêng ở Sân vận động Mỹ Đình. Và việc số lượng 8.000 vé được bán trong vòng 1 tiếng của nam ca sĩ là tín hiệu tích cực cho thấy sự mong đợi lớn của khán giả đối với những dự án âm nhạc được đầu tư bài bản, đặc biệt là các concert quy mô lớn của nghệ sĩ Việt.

Trước sự đón nhận của công chúng, anh chia sẻ: "Tùng Dương rất xúc động vì một người nghệ sĩ như Tùng Dương đã có 25 năm làm nghệ thuật. Việc 8000 vé sold out thực sự là sự khẳng định tình yêu của quý vị khán giả dành cho Tùng Dương".

Cùng ngày MV Lời mẹ hiền bất tử do Divo Tùng Dương thể hiện vừa được giới thiệu tại TPHCM. Với cách thể hiện giàu tính tự sự, kết hợp âm hưởng sử thi, Tùng Dương truyền tải thông điệp về tình yêu thương, sự hy sinh của người mẹ và tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước qua nhiều thế hệ.

Divo Tùng Dương gây xúc động với "Lời mẹ hiền bất tử".

Do bận lịch trình cá nhân, Divo Tùng Dương không kịp có mặt tại buổi ra mắt MV. Từ xa, anh gửi lời cảm ơn đến ê-kíp đã cùng mình thực hiện 1 dự án âm nhạc ý nghĩa.

Divo Tùng Dương nói đặc biệt quan tâm đến những dự án âm nhạc hướng tới giới trẻ. Nam ca sĩ nhìn nhận đây là một hành trình vừa nhiều cảm hứng vừa không ít thử thách, bởi mỗi thế hệ có cách suy nghĩ và tiếp nhận nghệ thuật khác nhau.

Theo ca sĩ, điều quan trọng là âm nhạc không chỉ dừng lại ở giải trí mà cần gieo vào người trẻ những giá trị tích cực, trong đó có tinh thần dân tộc và hơi thở đương đại.

Ban tổ chức cho biết lựa chọn Tùng Dương bởi tư duy âm nhạc sâu sắc và khả năng truyền tải những ca khúc giàu cảm xúc. Với Lời mẹ hiền bất tử - tác phẩm kết nối tình mẫu tử và tình yêu Tổ quốc, ê-kíp mong muốn tìm được một nghệ sĩ có thể dẫn dắt cảm xúc từ những rung động riêng tư, gần gũi đến tinh thần hào sảng, tạo sự đồng cảm với nhiều thế hệ khán giả.

Ê-kíp đánh giá Tùng Dương đã thổi hồn vào ca khúc đòi hỏi chiều sâu lẫn nội lực lớn.

Cách xử lý tinh tế của Tùng Dương góp phần làm nổi bật hành trình cảm xúc của ca khúc. Qua đó, tình mẫu tử không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi gia đình mà còn trở thành điểm khởi nguồn cho lòng biết ơn và tình yêu Tổ quốc.

MV Lời mẹ hiền bất tử là tác phẩm thứ 3 thuộc dự án Symphony In Moonlight, tiếp nối 2 tác phẩm Tuỳ duyên sanh tử sự do Bùi Lan Hương thể hiện và Vô thường qua tiếng hát của Dương Hoàng Yến.

Dự án quy tụ 17 tác phẩm âm nhạc với sự tham gia của 9 giọng ca thuộc nhiều thế hệ, từ những giọng ca gạo cội như Tuấn Ngọc, Giao Linh, Quang Dũng, Tùng Dương đến các nghệ sĩ đương đại như Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân, Nguyễn Trần Trung Quân và Satila Hồng Vịnh. Được triển khai dưới hình thức chuỗi MV live stage, dự án kết hợp phần trình diễn âm nhạc với ngôn ngữ hình ảnh giàu tính nghệ thuật trong không gian thiên nhiên tại Nha Trang.

MV "Lời mẹ hiền bất tử" của Divo Tùng Dương

Ảnh, clip: BTC