Tùng Dương cho biết anh sẽ vượt qua giới hạn bản thân, sẽ nhảy tưng bừng trên sân khấu giống như người bạn thân - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Lần đầu đưa concert cá nhân Bay về phía mặt trời lớn nhất sự nghiệp ra không gian ngoài trời với quy mô hàng nghìn khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Tùng Dương đứng trước thử thách lớn: Làm sao để giữ chân người hâm mộ đến phút cuối cùng?

Một không gian biểu diễn ngoài trời rộng lớn đòi hỏi nghệ sĩ không chỉ trường sức, trường giọng bền bỉ mà còn cần biết cách làm mới mình để tạo sức hút liên tục. Nhìn sang đồng nghiệp - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, khi vừa tham gia chương trình Anh tài vượt ngàn chông gai đã khiến công chúng ngỡ ngàng với những màn vũ đạo "bá cháy", LTùng Dương có định "nhảy đùng đùng" trong liveshow sẽ diễn ra vào ngày 19/12 tới?

Đáp lại thắc mắc này với phóng viên VietNamNet, nam ca sĩ hóm hỉnh chia sẻ: "Nguyễn Văn Chung đã nhảy được thì tại sao Tùng Dương lại không? Tôi vốn nổi tiếng là người thích vượt qua các giới hạn của bản thân. Ngày xưa, khán giả đã quá quen nhìn Tùng Dương đứng một chỗ, nhắm mắt phiêu đến mức tưởng như sắp… bay khỏi sân khấu. Nhưng bây giờ, tôi không chỉ muốn bay bằng giọng hát mà còn muốn bay bằng cả cơ thể nữa!"

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng khẳng định anh luôn biết rõ điểm mạnh và giới hạn của mình: "Tôi không có tham vọng trở thành một dancer chuyên nghiệp. Bởi nếu vừa hát những nốt cao chót vót vừa nhảy như vũ công, có khi concert lại phải đổi tên thành 'Bay về phía… bình oxy'! Nhưng chắc chắn, khán giả sẽ thấy một Tùng Dương rất khác: trẻ trung hơn, phóng khoáng hơn và tung tẩy hơn trong chính không gian âm nhạc của mình".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu vũ đạo hay chiêu trò có phải là yếu tố duy nhất để giữ chân khán giả tại một sân vận động khổng lồ, Tùng Dương đưa ra góc nhìn khi nhắc đến các huyền thoại âm nhạc thế giới.

"Bạn thấy đấy, các nghệ sĩ như Celine Dion, Adele hay Mariah Carey… họ vẫn đứng một chỗ hát mà vẫn chinh phục hàng vạn khán giả trong các đại concert quy mô thế giới. Tôi nghĩ rằng một nghệ sĩ không nhất thiết phải làm đủ mọi trò để giữ chân người xem, điều quan trọng nhất vẫn là năng lượng và sự sáng tạo. Nhưng nếu khán giả muốn Tùng Dương 'nhảy đùng đùng', Dương sẵn sàng... 'đùng đùng' một cách có nghệ thuật!".

Đối với Tùng Dương, điều cốt lõi tạo nên đẳng cấp của một concert không nằm ở chiêu trò bề nổi mà ở giá trị âm nhạc đọng lại sau đêm diễn: "Thông qua những tác phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng và con đường nghệ thuật đã đi, tôi muốn gửi gắm những thông điệp âm nhạc ý nghĩa: khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và sự trân trọng đối với bản sắc văn hóa Việt Nam. Âm nhạc không chỉ để thưởng thức hay giải trí mà còn có khả năng đánh thức ký ức, kết nối các thế hệ và nuôi dưỡng những tình cảm đẹp đẽ.

Đặc biệt, khi những thông điệp ấy được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, qua sự cộng hưởng với các nghệ sĩ trẻ, chúng sẽ có thêm sức sống mới để đến gần hơn với công chúng - nhất là thế hệ Gen Z. Đó mới chính là bản chất âm nhạc của Tùng Dương, thay vì chỉ là những chiêu trò trên sân khấu".

Tùng Dương khẳng định, concert tại Sân vận động Mỹ Đình sẽ không chỉ là bữa tiệc âm nhạc bùng nổ về mặt thị giác và thính giác mà còn là hành trình kết nối thế hệ đầy cảm xúc của anh - một người luôn không ngừng làm mới chính mình.