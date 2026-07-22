Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đây là mùa giải có số lượng đội tham dự đông nhất qua các lần giải được tổ chức, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá bãi biển.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 1/8, tại Sân bóng đá bãi biển (khu vực Tượng đài Chiến thắng, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 18h45 chiều tối 23/7.

8 đội sẽ được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng Bán kết, sau đó là Tranh hạng Ba và Chung kết để xác định nhà vô địch.

Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, con người Gia Lai đến bạn bè và du khách. Giải đấu còn là cơ hội để quảng bá tiềm năng du lịch biển của tỉnh Gia Lai.

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị liên quan để chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh trật tự, y tế và các điều kiện hậu cần… để đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn, thành công.

An Nhiên