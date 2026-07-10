Hơn 60 sự kiện tạo cú hích cho du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển được mở rộng, hội tụ đầy đủ lợi thế của biển, rừng, cao nguyên, di sản văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên đa dạng.

Đặc biệt, Gia Lai được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và động lực tăng trưởng mới của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Gia Lai tổ chức hàng loạt sự kiện mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Ảnh: G.X

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức hơn 60 sự kiện trong và ngoài tỉnh gắn với chủ đề của từng quý. Nổi bật là Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 và chuỗi hoạt động Lễ hội Du lịch hè Gia Lai “Điểm đến kỳ thú”, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, kích cầu du lịch và thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ.

Công tác xúc tiến, quảng bá cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động như chương trình “Ngày Gia Lai” tại Hà Nội, đón các chuyến bay và tàu du lịch quốc tế, tổ chức diễn đàn du lịch, hội nghị xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Philippines và Hàn Quốc, các chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp du lịch quốc tế.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, Gia Lai đón khoảng 8,75 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ đồng. Lượng khách đạt 101,7% kế hoạch 6 tháng và tương đương 58,3% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng khoảng 80%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ phục hồi và phát triển du lịch cao ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Định hình điểm đến hàng đầu miền Trung - Tây Nguyên

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Gia Lai vẫn còn nhiều hạn chế như sản phẩm chưa thực sự đặc sắc, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn thấp, kinh tế đêm và các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp còn thiếu, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu.

Du khách thích thú khám phá văn hóa đồng bào miền núi tỉnh Gia Lai

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu đạt 35.000 tỷ đồng, ngành du lịch tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng dựa trên lợi thế biển và cao nguyên.

Tỉnh ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa bản địa, du lịch MICE và du lịch chăm sóc sức khỏe; đồng thời hình thành các sản phẩm tạo dấu ấn như tuyến du lịch biển Quy Nhơn - Nhơn Châu - Cồn Chim, không gian du lịch Biển Hồ - Kon Ka Kinh - Kon Chư Răng - Kon Hà Nừng và các làng văn hóa Bahnar, Jrai.

Song song đó, Gia Lai sẽ đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh các dự án chiến lược như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát, mở rộng Cảng Quy Nhơn và hạ tầng đón tàu du lịch quốc tế.

Địa phương cũng đang ưu tiên thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào các tổ hợp nghỉ dưỡng, sân golf, công viên chuyên đề, trung tâm hội nghị, khu du lịch sinh thái và các sản phẩm trải nghiệm gắn với tài nguyên biển, rừng và văn hóa bản địa.

“Với quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ cùng sự chung sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, du lịch Gia Lai sẽ tiếp tục bứt phá, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh nhấn mạnh.

Minh Ngọc