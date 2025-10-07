“Cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời”

“Đây là loại cookie ngon nhất tôi từng ăn. Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu và hương vị châu Á đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt mà chưa loại cookie nào đạt được”.

Đó là nhận định của GS.TS Ruud Bottemanne - chuyên gia hàng đầu về công nghệ thực phẩm của Hà Lan, với hơn 65 năm kinh nghiệm, từng giảng dạy tại 19 quốc gia và được Chính phủ Hà Lan trao tặng giải thưởng Cocma danh giá.

Còn Giáo sư Henrik Jeppesen - nhà thiết kế công nghiệp người Đan Mạch, từng nhiều lần giành giải Red Dot và IF Design Award, nói ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng: “Không nghi ngờ gì nữa, đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn. Hình thức bắt mắt, hương vị tuyệt hảo”.

Hai chuyên gia khác, ông Tan Chooi Leng, cựu giám đốc bộ phận chocolate của Barry Callebaut Malaysia - tập đoàn chocolate công nghiệp lớn nhất thế giới, và Chef David Broutin - chuyên gia cố vấn bánh nhiều năm kinh nghiệm người Pháp, đều đồng tình rằng Sun Guzto là “một trong những loại cookie ngon nhất thế giới” hay “cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời”.

Những lời khen giá trị ấy không chỉ đến từ hương vị, mà còn bởi triết lý giao thoa Á - Âu, mặn - ngọt mà thương hiệu này mang lại, thể hiện qua 8 vị bánh ấn tượng.

Sự giao thoa Á - Âu tạo nên 8 hương vị đặc biệt

Cookie, đặc biệt là dòng cookie hạnh nhân, vốn là biểu tượng của ẩm thực châu Âu - nơi vị ngọt, bơ béo và hương vani được xem là “chuẩn mực”. Thế nhưng Fancy Foods đã mạnh dạn bước qua ranh giới đó. Không chỉ là bánh cookie hạnh nhân vị ngọt truyền thống, 8 hương vị này là sự giao thoa hương vị Á - Âu, kết hợp mặn - ngọt - điều chưa từng có tiền lệ trong thế giới bánh kẹo. Mỗi vị là sự kết hợp giữa cookie giòn xốp, hạt dinh dưỡng (hạnh nhân, bí xanh, mè đen) và những nguyên liệu đặc trưng của ẩm thực Á Đông như rong biển, tôm, cá, moka, matcha.

Vị hạnh nhân bơ là nền tảng, truyền thống và quen thuộc. Chocolate là sự tiếp nối tinh tế của cookie châu Âu cổ điển, dễ ăn và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Nếu muốn tìm chút mới mẻ mà vẫn gần gũi, người thưởng thức có thể chọn mè đen - bùi, thơm và có chiều sâu vị giác, hay matcha - thanh mát và nhẹ nhàng.

Những ai yêu sự “thức tỉnh vị giác” sẽ khó bỏ qua moka, nơi hương cà phê rang quyện cùng vị cookie béo ngậy, tạo nên cảm giác vừa ngọt ngào vừa tỉnh táo, rất hợp với giới trẻ yêu phong cách hiện đại.

Còn nếu muốn thử “điểm giao thoa thực thụ” giữa Á và Âu, ba hương vị tôm, cá và rong biển chính là lựa chọn độc đáo nhất. Đây là những vị mặn nhẹ, gợi nhớ món ăn châu Á truyền thống nhưng được biến tấu tinh tế trong nền cookie hạnh nhân châu Âu.

8 vị bánh là 8 phong cách, đáp ứng đa dạng khẩu vị, vừa gần gũi với khẩu vị Việt Nam, vừa có thể khiến thực khách quốc tế tò mò và ngạc nhiên.

Không chỉ là 8 vị bánh, Sun Guzto còn những điều đặc biệt khác

Chẳng dừng lại ở hương vị sáng tạo, Sun Guzto còn trở nên hoàn hảo nhờ công nghệ sản xuất chuẩn quốc tế, với nhà máy đạt chứng nhận ISO 22000, quy trình nghiêm ngặt, công nghệ tiên tiến, giúp giữ trọn hương vị và độ giòn tự nhiên, mang đến trải nghiệm khác biệt và đẳng cấp cho người dùng. Với 20% hạnh nhân trong mỗi chiếc bánh, Sun Guzto mang đến nguồn vitamin E, protein và chất béo tốt, cùng sự kết hợp với những nguyên liệu chất lượng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và lối sống lành mạnh của người tiêu dùng hiện đại.

Bên cạnh trải nghiệm vị giác, Sun Guzto còn hứa hẹn là món quà tinh tế cho mùa lễ hội 20/10, 20/11, Giáng sinh hay Năm mới. Bao bì được thiết kế sang trọng với nhiều lựa chọn - túi, hộp giấy, hộp thiếc - phù hợp để biếu tặng người thân, bạn bè, thầy cô. Mỗi hộp bánh không chỉ đẹp mắt mà còn kể câu chuyện về sự sáng tạo, tỉ mỉ và niềm tự hào của người Việt.

Là thương hiệu thuộc Fancy Foods - thành viên của Nhất Hương Group với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành F&B - Sun Guzto tiếp nối thành công của chocolate sáng tạo Queenam để khẳng định năng lực Việt trong phân khúc bánh cao cấp. Nếu Queenam là biểu tượng của tinh tế trong chocolate, thì Sun Guzto chính là bước tiến mới của cookie Việt, nơi kỹ thuật châu Âu hòa cùng nguyên liệu Á Đông và tâm hồn Việt Nam, tạo nên chiếc bánh mà các chuyên gia quốc tế đều đồng lòng gọi là “cookie phải thử một lần trong đời”.

