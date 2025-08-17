Chị Hồ Thị Thu Thủy (37 tuổi), đã có nhiều năm làm việc ở một tập đoàn tại TPHCM với vị trí thẩm định phim.

Nhà chồng chị ở xã Mỹ Thọ (Đồng Tháp), có vườn xoài rộng khoảng 15.000m2 và có chuỗi ao nuôi cá tra. Sau nhiều lần được chồng thuyết phục, chị đồng ý về Đồng Tháp phụ gia đình quản lý công việc, cũng như để vun vén tổ ấm nhỏ.

Chị Hồ Thị Thu Thủy

Những lần chăm sóc cây xoài, cho cá ăn, chứng kiến cảnh bình minh, hoàng hôn thật đẹp, chị Thủy nảy ra ý định làm du lịch.

“Cái gốc của vợ chồng tôi là làm nông nghiệp, cụ thể là trồng xoài, nuôi cá. Đặc biệt, nơi tôi ở là làng xoài nổi tiếng của Đồng Tháp, trong đó có cây xoài cổ trăm năm tuổi, nên được du khách chú ý.

Từ nền móng đó, vợ chồng tôi đầu tư thêm một số phòng ngủ để du khách về nghỉ ngơi, trải nghiệm du lịch nông nghiệp”, chị Thủy chia sẻ.

Lúc chị Thủy mới bắt tay vào làm farmstay, nhiều người hoài nghi tính khả thi, thậm chí có người còn lo không có khách.

“Nhiều người, kể cả người thân, từng cho rằng làm farmstay là viển vông, thiếu thực tế. Bởi thời điểm đó, vùng quê nơi tôi sống chưa ai nghĩ đến chuyện làm du lịch.

Họ càng hoài nghi hơn khi thấy tôi xây dựng mô hình trải nghiệm kiểu như về miền Tây hái xoài, đạp xe giữa những con đường rợp trái cây, những điều quá đỗi quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi ngày với người địa phương.

Nhưng góc nhìn của người thành thị lại khác.

Cuộc sống bình dị ở quê, đôi khi, chính là mơ ước của nhiều người ở phố thị. Thay vì phải bỏ phố về quê hẳn, họ chỉ cần rời thành phố 1-2 đêm, không tốn kém nhiều mà vẫn được chạm vào nhịp sống yên bình, chậm rãi ở nông thôn”, chị Thủy chia sẻ.

Xoài cát chu, đặc sản của vùng đất Cao Lãnh, được trồng trong vườn của chị Thủy

Xoài chín được hái ngay tại vườn, bổ ra mời khách

Dù bị nhiều người can ngăn, hoài nghi, chị Thủy vẫn kiên quyết làm tới cùng. “Chỉ biết nghĩ mà không dám bắt đầu, mới là thất bại hoàn toàn”, chị nói.

“Tôi cũng sợ. Nhưng tôi sợ hơn nếu mình không bắt đầu, rồi sống mãi trong cảm giác dở dang. Tôi chấp nhận nếu thất bại, coi như làm một nơi để chữa lành cho chính mình”, chị cho biết thêm.

Chưa từng tiếp xúc với du lịch, những ngày đầu, chị Thủy không tránh khỏi lúng túng. Chị vừa làm vừa học. Nhưng cũng chính nhờ cách làm khác biệt, mô hình du lịch của chị tạo được sự tò mò và có hướng đi riêng để phát triển.

Tận dụng mạng xã hội, chị Thủy xây dựng kênh quảng bá, đều đặn mỗi ngày quay clip để chia sẻ hình ảnh mộc mạc, đời thường về farmstay. Kênh của chị có video đạt triệu view, thu hút lượng lớn khách đặt phòng.

Khách hàng của chị là những người thích không gian yên bình, muốn tìm hiểu văn hóa bản địa.

Chia sẻ bí quyết giữ chân du khách, chị Thủy cho hay chị luôn tư vấn rõ về không gian, cảnh quan, cả những hạn chế của cơ sở vật chất để khách cân nhắc kỹ trước khi đặt phòng.

"Làm dịch vụ không thể chỉ nghĩ đến doanh số. Tôi muốn khách đến đây hài lòng chứ không phải hụt hẫng vì kỳ vọng sai lệch", chị nói.

"Tôi luôn hướng đến du khách có những trải nghiệm vừa đủ khi đến vườn xoài, để không thấy nhàm chán mà vẫn cảm nhận được bức tranh đời sống làng quê.

Tại đây, họ có thể nghỉ lại trong không gian yên tĩnh, dùng bữa cơm quê dân dã, đạp xe qua cung đường làng rợp bóng xoài, ghé thăm cây xoài cổ, thưởng thức trái chín vừa hái và khám phá các món ăn đặc trưng từ xoài.

Du khách cũng được ghé làng nghề đan lục bình, nghe các chị em phụ nữ kể chuyện làm nông…”, chị Thủy nói và cho biết, du khách thích nhất về vườn là vào mùa xoài. Khi đó, họ được ở trong một khu vườn ngập xoài chín và được hái trái ăn.

Chị Thủy chia sẻ thêm, vào mùa hè, vườn chủ yếu đón khách Việt và gần cuối năm sẽ đón khách Tây. Đối với khách Tây, chị kiêm luôn hướng dẫn viên.

Khu nhà ở yên tĩnh trong vườn xoài

Canh chua, gỏi tép trấu bông điên điển, tôm luộc nước dừa... những món ăn được chị Thủy chuẩn bị đãi du khách

“Hiện chỉ có 3 phòng ngủ nên quy mô còn nhỏ, thời gian tới tôi định xây thêm khu lưu trú để đón các đoàn khách đông hơn. Tuy vậy, tôi không muốn mở rộng quá mức, ưu tiên giữ sự ấm cúng, gần gũi, đúng tinh thần một điểm đến nông thôn.

Địa phương cũng đang hỗ trợ kết nối giữa các hộ dân, tạo thành chuỗi liên kết trong làng xoài cùng tham gia làm du lịch. Mỗi gia đình đảm nhận một phần, mang đến trải nghiệm đặc trưng để làm phong phú thêm hành trình của du khách”, chị nói.

Du khách đạp xe trên những con đường rợp bóng xoài

Người phụ nữ quê Đà Nẵng cho biết, làm nông nghiệp kết hợp làm du lịch thì thu nhập tốt hơn.

Chị dẫn chứng, như trước đây, vườn xoài chỉ bán theo mùa, mỗi năm thu được ba đợt trái. Bây giờ, ngoài bán xoài, farmstay còn có thêm nguồn thu hàng ngày từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm.

Ảnh: NVCC