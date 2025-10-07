Năm 2016, thế giới chấn động khi Anja Ringgren Lovén - nhà sáng lập tổ chức từ thiện Land of Hope, công bố hình ảnh về một cậu bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên đường phố Akwa Ibom, miền nam Nigeria.

Hình ảnh cậu bé Nigeria gây chấn động thế giới năm 2016. Ảnh: Land of Hope

Thời điểm đó, cậu bé chỉ nặng khoảng 3kg, gầy trơ xương và gần như đang cận kề cái chết sau nhiều ngày bị dân làng xua đuổi vì tin rằng "sinh linh" bé bỏng này thực chất là phù thủy, bị quỷ ám.

Sự phục hồi của Hope những ngày tháng sau đó được ví như phép màu. Ảnh: SWNS

Suốt 3 tháng sau đó, cậu bé được các bác sĩ nỗ lực điều trị để giành lại sự sống. Những chuyển biến tích cực như phép màu là lý do Anja quyết định đặt cho bé trai cô tìm thấy cái tên Hope (nghĩa là Hy vọng) sau khi đưa em từ bệnh viện về trung tâm Land of Hope cùng hơn 90 trẻ em bị bỏ rơi vì các hủ tục mê tín khác.

Cuối tháng 7 vừa qua, cậu tốt nghiệp tiểu học, là một trong những học sinh có điểm tốt nghiệp cao. Ảnh: Anja Ringgren Lovén

Sau gần 1 thập kỷ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của các nhà hảo tâm, Hope giờ đây là 1 cậu bé 11 tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học và có ước mơ riêng.

Hope được thầy cô, bạn bè gọi là "tiểu Picasso" vì năng khiếu hội họa nổi bật và niềm đam mê nghệ thuật.

"Hope không chỉ thông minh mà còn là một nghệ sĩ tài năng, một vũ công xuất sắc, nồng nhiệt và chu đáo. Hơn hết, em có khiếu hài hước tuyệt vời", Anja chia sẻ trên mạng xã hội ngày cậu bé tốt nghiệp tiểu học cuối tháng 7 vừa qua.

Ảnh: SWNS

Dù bị khiếm thính và phải giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, song Hope là "một cậu bé đầy mạnh mẽ, tự lập và có nhiều bạn bè".

Land of Hope, do nhà hoạt động nhân đạo người Đan Mạch Anja Ringgren Lovén sáng lập năm 2012, là trung tâm cứu trợ và nuôi dưỡng trẻ em bị gán là “phù thủy” lớn nhất Tây Phi hiện nay. Tổ chức cung cấp nơi ở, giáo dục, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý, giúp các em phục hồi và hòa nhập xã hội.

Land of Hope không chỉ cứu trợ trẻ em mà còn đấu tranh xóa bỏ định kiến mê tín, lan tỏa thông điệp nhân văn rằng “không ai sinh ra là phù thủy”.