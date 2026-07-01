Anh Chiến và bó hoa độc đáo có sự kết hợp từ hoa tươi và rau, củ, quả

Quà tặng "không đụng hàng"

Tại phường Tân An (TP Cần Thơ), cửa hàng hoa tươi của anh Lê Minh Chiến (SN 1996) thu hút, gây ấn tượng đặc biệt với khách hàng. Bởi, những bó hoa tươi của anh không chỉ đẹp, đa dạng mà còn được sáng tạo từ loại vật liệu độc đáo, "không giống ai" là rau, củ, quả.

Anh Chiến vốn là giáo viên dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non và tiểu học tại TPHCM. Năm 2020, anh tham gia nghĩa vụ quân sự.

Sau khi xuất ngũ, anh không quay lại bục giảng mà rẽ sang lĩnh vực kinh doanh hoa tươi. Một lần, anh Chiến được khách hàng yêu cầu thiết kế bó hoa tươi độc đáo, khác lạ so với những sản phẩm đã có trên thị trường.

Các loại trái cây, rau, củ được kết hợp với hoa tươi đem lại sự mới mẻ, sáng tạo

Nhận “đề tài” khó, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu. Trong lúc tra cứu trên mạng internet, anh thấy ở nước ngoài có người sử dụng rau, quả làm thành bó hoa. Anh học theo, kết hợp hoa tươi và ngô thành một bó hoa độc đáo.

Dù chưa hoàn hảo nhưng sản phẩm đầu tay của anh được người khách yêu thích, đánh giá cao. Sau đó, anh đăng tải bó hoa mới lạ của mình lên mạng xã hội và nhận về gần 1 triệu lượt xem.

Để bó hoa sinh động, anh "nhân cách hóa" củ, quả thành những nhân vật hoạt hình có biểu cảm đáng yêu, ngộ nghĩnh, hài hước...

Anh Chiến chia sẻ: “Sau bó hoa từ rau, củ, quả đầu tiên, tôi vẫn duy trì việc kinh doanh hoa tươi theo cách truyền thống. Tuy nhiên, vào các dịp lễ, hoa tươi thường khan hiếm, giá tăng cao gấp nhiều lần ngày thường.

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng cho rằng việc tặng hoa tươi theo kiểu truyền thống đã trở nên quen thuộc, thiếu sự mới mẻ và mong muốn tìm kiếm những món quà độc đáo hơn. Từ đó, tôi mạnh dạn sáng tạo các mẫu hoa kết hợp giữa hoa tươi với rau, củ, quả để mang đến trải nghiệm khác biệt cho người nhận”.

Những sản phẩm đặc biệt này được anh thiết kế từ nhiều loại rau, củ, quả tươi như cà rốt, cà chua, súp lơ, bắp ngô, hành tím, ớt chuông, su su, cam, táo, nho... Tất cả được sắp xếp khéo léo, xen kẽ với các cành hoa tươi theo bố cục hài hòa, tạo nên những bó hoa vừa bắt mắt vừa độc đáo.

Để có những bó hoa rau, củ, quả đẹp, người thợ phải có kỹ thuật và sự sáng tạo

Để sản phẩm thêm sinh động, độc đáo, anh Chiến trang trí thêm mắt, mũi, miệng… cho rau, củ, quả. Bằng cách này, những trái táo, củ hành tây, ngô, súp lơ… được “nhân cách hóa”, sinh động hơn với các biểu cảm tinh nghịch, ngây thơ, ngộ nghĩnh.

Liên tục chốt đơn

Anh Chiến cho biết, để tạo nên những bó hoa từ rau, củ, quả, người thực hiện không chỉ cần sự sáng tạo mà còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu riêng. Quan trọng nhất là khi đến tay người nhận, các loại rau củ vẫn giữ được độ tươi ngon, hình thức đẹp và chất lượng ban đầu.

Vì vậy, ngoài việc lựa chọn nguyên liệu tươi sạch, đạt chất lượng, trong quá trình tạo hình sản phẩm, anh không sử dụng tăm, đinh hay các vật nhọn để đâm xuyên rau củ. Thay vào đó, anh dùng các loại keo dán an toàn, cố định khéo léo nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ.

Các bó hoa từ hoa tươi kết hợp, rau, củ, quả được nhiều khách hàng yêu thích

Sau khi ra mắt, những bó hoa kết hợp rau, củ, quả và hoa tươi của anh Chiến nhanh chóng thu hút nhiều nhóm khách hàng nhờ sự mới lạ và tính ứng dụng cao. Để đảm bảo độ tươi ngon của nguyên liệu, anh không làm sẵn sản phẩm mà chỉ bắt đầu thiết kế khi có đơn đặt hàng.

Thông thường, sát giờ giao, anh mới ra chợ chọn mua rau, củ, quả tươi để thực hiện bó hoa. Tuy nhiên, vào các dịp cao điểm như: ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các sản phẩm hoa rau, củ, quả của anh luôn trong tình trạng cháy hàng.

Vào các dịp lễ trong năm, sản phẩm của anh Chiến thường cháy hàng

Vào các dịp cao điểm, anh phải liên tục lên ý tưởng, nhập nguyên liệu và huy động thêm người hỗ trợ để kịp hoàn thành đơn hàng. Hiện mỗi bó hoa kết hợp rau, củ, quả của anh có giá từ 180.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng, tùy kích thước và yêu cầu của khách.

Anh Chiến nhớ nhất dịp 20/11 năm ngoái, khi nhiều học sinh đặt những bó hoa đặc biệt này để tặng giáo viên chủ nhiệm. Không ít thầy cô bất ngờ, thích thú khi nhận quà.

Theo anh, nhiều giáo viên sau đó còn chia sẻ với học sinh rằng món quà được mọi người yêu thích bởi sự độc đáo, đáng yêu và tính ứng dụng thực tế.

Anh Tấn Duy cho biết, hoa tươi từ rau, củ, quả không chỉ độc đáo mà còn tránh lãng phí vì có thể ăn được

Anh Võ Tấn Duy (SN 1993, phường Tân An, TP Cần Thơ) cũng đặt mua bó hoa tươi từ rau, củ, quả để tạo bất ngờ cho mẹ nhân dịp sinh nhật của bà. Anh chia sẻ: “Sau khi tìm hiểu, tôi thấy các bó hoa kết hợp từ rau, củ, quả và hoa tươi rất sáng tạo, độc đáo.

Ngoài ý nghĩa là quà tặng, trưng bày trong dịp đặc biệt, bó hoa còn có thể trở thành món ăn. Điều này giúp món quà thêm ý nghĩa, tránh lãng phí vì được sử dụng đến 2 lần”.

Ảnh: NVCC