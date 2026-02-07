Không chỉ dừng lại ở đó, anh Giang còn sở hữu nhiều dòng xe số biểu tượng khác tại thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh thú chơi xe cổ nở rộ từ thập kỷ trước khiến các dòng xe trước năm 2010 như Honda Spacy, Dream hay Wave tăng giá phi mã, những chiếc xe nguyên bản, chưa qua sửa chữa của anh trở thành "hàng hiếm" được giới sưu tầm săn đón.

Để sở hữu được những tấm biển số hiếm có, anh Giang đã phải trải qua một hành trình săn tìm đầy kiên nhẫn với không ít kỷ niệm dở khóc dở cười.

Bộ sưu tập xe biển số đẹp của anh Trần Châu Giang. Ảnh NVCC

Điển hình như chiếc Wave biển tứ quý 9 (29M6-9999). Theo anh Giang, anh tình cờ bắt gặp chủ xe đang lưu thông trên đường và lập tức đuổi theo để xin số điện thoại. Sau đó là chuỗi ngày ròng rã suốt gần một năm trời kiên trì nhắn tin, gọi điện, thậm chí là đến tận nhà nài nỉ, anh mới nhận được cái gật đầu nhượng lại từ chủ cũ vào năm 2022.

Tuy nhiên, không phải cuộc thương thảo nào cũng kết thúc thuận lợi như vậy. Có những mục tiêu mà anh vẫn chưa thể chạm tay tới như chiếc Dream biển 29F9-9999 hay 29F6-8888. Dù đã bền bỉ theo đuổi và thuyết phục chủ nhân suốt 4-5 năm, anh vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối.

Chiếc xe Dream biển tứ quý 9 được anh Giang mất tới 5 năm theo đuổi chủ nhân mới đồng ý bán. Ảnh NVCC

“Có lẽ ông trời không phụ lòng người, sau một thời gian dài theo đuổi không bỏ cuộc. Chủ xe cuối cùng cũng đồng ý bán cho tôi. Đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng bởi hai chiếc xe này không chỉ có tôi mà rất nhiều người khác cùng bỏ rất nhiều công sức săn đón”, anh Giang chia sẻ.

Dưới góc nhìn của anh Giang, một chiếc xe biển đẹp không nhất thiết phải là xe nguyên bản hay xe độ, mà quan trọng nhất là cảm xúc mà những con số đó mang lại.

"Biển số tứ quý, ngũ quý cuốn hút vì chúng dễ nhớ, dễ nhìn. Với tôi thì ý nghĩa của chúng rất đơn giản là đẹp và khiến mình thấy thích thú mỗi khi ngắm nhìn”, anh Giang nói thêm.

Dù sở hữu dàn xe giá trị, anh Giang khẳng định mình luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình bảo dưỡng của nhà sản xuất. Tuy nhiên, vì là xe sưu tầm nên chúng rất ít khi lăn bánh, đa phần được trưng bày để "ngắm" là chính.

Anh Giang nhận định, tại Việt Nam hiện nay, chơi xe biển số đẹp không chỉ là đam mê mà còn có thể là một kênh đầu tư tài chính.

Ảnh NVCC

Ảnh NVCC

Mỗi chiếc xe biển số đẹp như một đứa con tinh thần với anh Giang. Ảnh NVCC

Theo anh Giang, những chiếc Dream không chỉ là tài sản mà còn là kỷ niệm, vì vậy, anh dành thời gian lau chùi và ủ mỡ bảo dưỡng mỗi ngày để giữ xe luôn trong tình trạng hoàn hảo nhất. Trong tương lai, anh Giang dự định sẽ mở rộng bộ sưu tập sang nhiều dòng xe và đời xe khác nhau, bởi với anh: "Đam mê là bất tận".