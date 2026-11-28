Trong thời gian thất nghiệp, 9X ở TPHCM tự học, biến những cuộn len vô tri thành những con búp bê độc đáo. Nhiều sản phẩm có giá bán hơn 1 triệu đồng.

Nghề mới sau thời gian thất nghiệp

Trong căn phòng chất đầy những cuộn len nhiều màu sắc, Nguyễn Nhân Nghĩa (SN 1998, xã Hưng Long, TPHCM) ngồi tỉ mẩn sửa con búp bê được tạo hình thành nhân vật trong nghi lễ hoạt động tín ngưỡng dân gian hầu đồng.

Không gian xung quanh cũng được trang trí bởi những con búp bê khoác áo dài, áo bà ba và trang phục của các dân tộc Việt Nam. Tất cả các sản phẩm này đều được Nghĩa tạo từ những sợi len nhiều màu sắc.

Năm 2022, Nghĩa bắt đầu bén duyên với công việc làm thủ công từ len sợi. Trước đó, anh làm việc trong ngành khách sạn và nhận thiết kế đồ họa tự do. Sau khi nghỉ việc, Nghĩa có một thời gian chưa tìm được công việc mới.

Nhân Nghĩa được cộng đồng mạng biết đến nhờ có nghề biến những cuộn len thành sản phẩm búp bê độc đáo

Trong thời gian chờ việc, nhận thấy các sản phẩm trang trí, trưng bày bằng len móc được nhiều người tìm mua, Nghĩa lên mạng xã hội tự học cách móc len để làm sản phẩm, tạo thêm thu nhập.

Anh xem các video hướng dẫn cơ bản, mua kim và len về tự mày mò. Sau khoảng 4 tháng kiên trì, Nghĩa đã có thể làm những sản phẩm quen thuộc như móc khóa, hoa len và đồ trang trí.

Nghĩa chia sẻ: “Trong 2 năm, từ 2022 đến 2024, tôi duy trì việc móc các sản phẩm trên để có thu nhập. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 3/2024, tôi nhận thấy thị trường búp bê len trong nước đa phần đều được tạo hình là nhân vật hoạt hình hay công chúa phương Tây.

Các sản phẩm của Nghĩa thường mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam

Trong khi đó, những năm gần đây, các bạn trẻ ngày càng quan tâm đến văn hóa nhiều hơn. Vì vậy, tôi quyết định thử tạo ra những sản phẩm búp bê len mang dấu ấn của văn hóa Việt Nam.

Tôi tìm hiểu, lên ý tưởng tạo ra những sản phẩm búp bê mặc trang phục truyền thống của nước ta như: áo dài, áo nhật bình, áo bà ba… Ngoài ra, tôi sáng tạo thêm dòng búp bê mặc trang phục của nhiều dân tộc thiểu số như: Tày, Mông, Dao, Khmer…

Gần đây, tôi tiếp tục mở rộng sáng tạo các mẫu búp bê lấy cảm hứng từ tín ngưỡng, nghệ thuật diễn xướng dân gian như hầu đồng, múa mâm… Tôi cũng sáng tạo thêm các mẫu trong một số loại hình nghệ thuật sân khấu ca kịch truyền thống đặc trưng của Việt Nam như: cải lương, chèo, tuồng…”.

Ngoài dòng búp bê mặc trang phục truyền thống Việt Nam, Nghĩa còn sáng tạo búp bê mặc áo của các dân tộc thiểu số, trang phục trong một số loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian, văn hóa tâm linh

Kỳ công

Một sản phẩm búp bê móc len của Nghĩa trải qua nhiều công đoạn. Bước đầu, anh sẽ vẽ phác thảo nhân vật, trang phục cần thực hiện trên máy tính.

Dựa vào hình ảnh đã vẽ, Nghĩa chọn màu len, phụ kiện và những chi tiết đặc trưng cho phù hợp. Sau đó, anh móc len phần thân, tạo hình khuôn mặt, làm tóc, trang phục đúng theo bản vẽ.

Nghĩa cho biết, móc len rất khó để làm những chi tiết nhỏ. Do đó, Nghĩa phải lựa chọn những nét đặc trưng, quen thuộc nhất của trang phục để thể hiện.

Trước khi móc len tạo hình sản phẩm, Nghĩa thường phác họa trước

Việc này giúp cho khách hàng nhìn vào là nhận ra ngay đó là trang phục truyền thống gì, của dân tộc nào… dù đang được thể hiện trong tạo hình con búp bê nhỏ bé, đáng yêu.

Anh thường hoàn thiện một con búp bê trong 6-7 giờ đồng hồ. Các sản phẩm không chỉ có màu sắc, tạo hình đẹp, đáng yêu mà còn sống động, có thần thái. Tùy theo kích thước, độ phức tạp, mỗi con búp bê móc len của Nghĩa có giá từ 450.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Các sản phẩm búp bê móc len mang dấu ấn văn hóa Việt của Nghĩa được nhiều khách hàng yêu thích

Nghĩa bộc bạch: “Khách hàng của tôi đa số là người trẻ, yêu văn hóa. Họ thường mua các sản phẩm này về làm quà tặng, trưng bày, sưu tập.

Sản phẩm búp bê của tôi được gửi đến nhiều tỉnh, thành trong nước, trong đó có TPHCM, Hà Nội. Trong đó, đơn hàng tôi cảm thấy nhớ và tự hào nhất là lần móc 100 con búp bê mặc áo cờ đỏ sao vàng phục vụ một sự kiện của cộng đồng người Việt tại Anh.

Tôi chưa từng nhận đơn hàng 'khủng' như vậy nên rất lo lắng, áp lực. Sau gần 1 tháng, tôi mới hoàn thành đơn hàng. Rất may, khi nhận được sản phẩm, khách hàng rất vui.

Sản phẩm búp bê móc len mặc áo đỏ sao vàng của Nghĩa có mặt tại nước Anh trong một sự kiện tôn vinh Áo dài Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi nhận được nhiều lời khen từ khách hàng. Các sản phẩm của tôi cũng được khách hàng giới thiệu đến những người khách khác trong cộng đồng người Việt ở Anh. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc và tự hào.

Trong thời gian tới, tôi dự kiến hoàn thiện bộ sưu tập búp bê mặc trang phục của nghệ thuật cải lương và bộ sưu tập búp bê tái hiện nhân vật lịch sử, huyền thoại với mong muốn lan tỏa tình yêu nét đẹp văn hóa, lịch sử Việt Nam qua nghệ thuật móc len”.

Ảnh: Hà Nguyễn