Người yêu bị lừa tiền tỷ, làm mẹ đơn thân giúp mạnh mẽ hơn

- Năm 2003, khi mới 19 tuổi Ngân Hà đã trở thành người Việt Nam đầu tiên tham dự Miss Earth và được Global Beauties vinh danh trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Sau đó chị vào Top 10 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2004 và Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Toàn cầu 2014. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chị bất ngờ rút lui và sống kín tiếng nhiều năm. Biến cố nào khiến chị mất phương hướng đến mức tạm dừng mọi hoạt động?

Thời trẻ, tôi yêu thích nghệ thuật nhưng không dồn hết tâm huyết vào đó. Thiếu kinh nghiệm sống, thiếu tình cảm của cha, tôi khao khát tình yêu và yêu đương nhiều hơn sự nghiệp nên không nắm bắt được nhiều cơ hội tốt và không đặt mục tiêu to lớn.

Những thành tích đáng nhớ của Ngân Hà ở các sân chơi sắc đẹp 20 năm về trước.

Biến cố tình cảm khiến tôi dừng mọi hoạt động nghệ thuật là từ năm 2008, khi chập chững trong ngành âm nhạc hơn 2 năm anh người yêu lâu năm lúc đó đã đính hôn, sắp cưới đầu tư tiền và công sức giúp tôi thực hiện ước mơ. Ngành công nghiệp âm nhạc phức tạp và khắc nghiệt hơn người mẫu, anh ấy bị vài người trong giới âm nhạc và điện ảnh lừa mấy tỷ đồng, đó là số tiền lớn lúc bấy giờ.

Dù trước đó tôi đã nhắc nhở, cảnh báo và khuyên không nên làm ăn với những người đó nhưng anh không nghe, vẫn dấn thân và bị lừa. Thất vọng vì lòng tốt của anh đặt không đúng chỗ nên cả hai chia tay và tôi dừng hết mọi hoạt động nghệ thuật từ đó.

Dù người lừa đảo sau đó phải vào tù nhưng tôi vẫn không thể lấy lại được niềm tin khi ngành công nghiệp giải trí quá nhiều cạm bẫy và không phù hợp với tính cách khù khờ mới ra đường đời, hướng nội lúc đó của tôi. Những năm tháng ấy là cả khoảng lặng cần thiết và cơn bão thử thách cần có mà cuộc đời đã mang đến, giúp tôi trưởng thành và hiểu biết hơn về cuộc sống.

Ngân Hà năm 16 tuổi từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2000:

Video: Phương Nam Film

- Năm 2012, chị trở thành mẹ đơn thân và một số người nhận xét đó là quyết định mạo hiểm?

Khi con 3 tháng tuổi tôi chia tay ba của bé. Con 10 tháng tuổi tôi trả nhà thuê và về nhà mẹ ở. Lúc đó, con còn quá nhỏ cần được chăm bẵm và do chưa có công việc ổn định nên tôi phải bán hết xe máy và nữ trang để lo cho con - đó là quãng thời gian khó khăn.

Con cứng cáp hơn, tôi kiếm việc và làm trong một công ty với mức lương thời đó 15 triệu đồng mỗi tháng nhưng chỉ đủ chi tiêu cơ bản. Thấy công việc văn phòng không phù hợp với tính cách nên sau 3 tháng tôi nghỉ, mượn số tiền cũng khá lớn từ ngân hàng và bạn bè để sửa sang, mở một tiệm áo cưới tại nhà.

Sau một thời gian nghề dạy nghề tôi biết làm tất cả: trang điểm, làm tóc, tư vấn khách hàng, sắp xếp quay phim chụp ảnh, photoshop, thiết kế album, slideshow. Nhờ có tiệm áo cưới mà tôi vực lại được kinh tế, tự nuôi con một mình không cần ai hỗ trợ và trả được nợ.

Hình ảnh Á hậu Ngân Hà ở tuổi 42.

- Làm mẹ đơn thân ở thời điểm ấy đã rèn luyện chị điều gì?

Trước khi có con, tôi sợ em bé vì không thể hình dung mình có thể làm mẹ thế nào khi bản thân vụng về. Từ khi có con tự nhiên bản năng làm mẹ trỗi dậy khiến tôi trở nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn nhiều. Không làm thì thôi mà làm gì cũng phải cố gắng hết sức và làm tới cùng.

Sẵn bản tính tích cực, lạc quan từ nhỏ cho nên dù thời gian làm mẹ đơn thân khó khăn, không tiền với 2 bàn tay trắng phải bán hết xe máy và nữ trang và mượn thêm nợ, không có công việc vững vàng, không có ai hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần nhưng tôi cũng vượt qua và nuôi con tốt nhất có thể trong khả năng, không để con thiếu thốn hay thiệt thòi.

Chồng Tây yêu con riêng của tôi hơn cả ruột thịt

- Quyết định khởi đầu lại ở Australia và kết hôn với doanh nhân gốc New Zealand là bước ngoặt lớn. Điều gì ở anh ấy - ngoài việc yêu thương con riêng của chị như con ruột - khiến chị cảm nhận được tình yêu đích thực?

Chồng tôi thông minh, tốt bụng, rộng lượng, là người kết hợp giữa những đức tính tốt của người châu Á - chăm chỉ, biết lo xa, biết nghĩ cho người khác và người phương Tây - thoải mái, phóng khoáng, dễ chịu. Anh là người hiểu và chịu đựng tôi nhiều nhất. Không cần nói ra hay đòi hỏi, anh ấy tự động làm và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất trong khả năng.

Ngày xưa khi còn làm mẹ đơn thân, tôi tự lo hết cho con về kinh tế lẫn tinh thần, giáo dục vừa là mẹ vừa là cha, còn bây giờ có chồng giúp đỡ thấy nhẹ gánh hơn nhiều. Anh ấy làm cha rất tốt, rèn luyện và dạy con tôi từ một cô bé mè nheo, khóc nhè hay đòi hỏi trở nên độc lập, biết làm việc nhà, biết tự lo cho bản thân, học giỏi và được mọi người yêu mến.

Gia đình nhỏ của Ngân Hà.

- Con gái của chị có biết về quá khứ hào quang của mẹ?

Bé sinh năm 2012, năm nay 14 tuổi. Bé có biết sơ sơ hồi xưa tôi thi người đẹp và hoạt động showbiz một thời gian mà tôi không kể nhiều và bé cũng không quan tâm đến điều đó lắm.

Tôi rất chú trọng việc học và dạy tiếng Việt cho con. Bé biết đọc, biết viết, biết nói tiếng Việt rất sõi. Tôi không hiểu vì sao có nhiều ông bố bà mẹ người Việt sống ở nước ngoài không dạy con tiếng Việt và để con mất đi cơ hội gắn kết thật sự với cội nguồn.

- Hiện tại định cư ở Australia nhiều năm, cuộc sống hàng ngày của chị diễn ra ra sao?

Cuộc sống của tôi ở Australia bình yên: ngày nào cũng đi làm đẹp ở tiệm, xong về nhà, thỉnh thoảng đi ăn đi chơi với gia đình hay bạn bè. Bên cạnh công việc làm đẹp, tôi thường nghe nhạc, ca hát, học và chơi DJ ở nhà, xem phim, đọc sách, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch, dành thời gian cho con và gia đình.

Từ cuối năm 2019 đến nay tôi không còn dùng tới thuốc tây, khi cảm cúm dù nặng cũng để cơ thể tự chữa lành và dùng những phương pháp, sản phẩm tự nhiên. Chưa bao giờ tôi thấy khỏe mạnh, yên tâm và tự do như lúc này khi biết cách tự chăm sóc bản thân, biết quay về với thiên nhiên và không còn sợ bệnh tật nhiều như trước.

- Chị có dự định quay lại Việt Nam sống hoặc phát triển dự án trong nước trong thời gian tới?

Hiện tại công việc của tôi tại Australia rất tốt, hứa hẹn có nhiều hướng phát triển tốt hơn. Tôi yêu và luôn hướng về Việt Nam, năm nào cũng về ít nhất 1 lần. Trong công việc tôi thường tranh thủ giới thiệu Việt Nam đến người Úc thông qua tạp chí, tặng quà lưu niệm Việt Nam cho họ nhưng hiện tại chưa muốn về sống lâu dài.

Tôi muốn tranh thủ cơ hội đang tốt tại Australia để phát triển thêm. Khi những kế hoạch thành công như mong đợi, tôi sẽ quay về Việt Nam sinh sống, mở rộng kinh doanh và thực hiện những mơ ước ấp ủ từ lâu.

Người đẹp Ngân Hà bên con gái.

- Nhìn lại hành trình từ cô gái 16 tuổi rực rỡ trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam đến người phụ nữ hạnh phúc ở tuổi ngoài 40, điều chị muốn gửi gắm là gì?

Phụ nữ dù cho có nhan sắc hay không dù cho có may mắn có được đàn ông yêu chiều hay không cũng phải biết tập trung, ưu tiên cho sự nghiệp trên hết để chẳng may nếu có bất kỳ điều gì xảy ra cũng có thể tự đứng vững mà vượt qua một cách thảnh thơi, nhẹ nhàng.

Họ nên tập bớt mong chờ vào người khác, không ai yêu bản thân bằng chính mình. Cơ hội tốt chỉ đến 1 lần, có cơ hội phải biết nắm bắt, đừng chỉ lo yêu đương mà vụt mất rất nhiều cơ hội. Không làm thì thôi chứ đã làm là phải hết mình. Và cuối cùng: tất cả thử thách chỉ là những bài học để rèn luyện bản thân. Cứ mong ước, cứ đi, cứ vấp ngã, cứ lạc quan và có niềm tin rồi mọi chuyện sẽ ổn và tốt đẹp.

Cuộc sống ở Australia của Ngân Hà:

Ảnh, video: NVCC