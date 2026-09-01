Hội ngộ đủ đầy top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 sau một thập kỷ

- 10 năm kể từ đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, chị cùng Đỗ Mỹ Linh và Thùy Dung mới thực hiện bộ ảnh chung hẳn là đáng nhớ?

Bộ ảnh được 3 chị em ấp ủ từ lâu nhưng vì lịch trình khác nhau, người ở Hà Nội, người ở TPHCM nên đến gần đây mới thực hiện được. Lúc đó tôi cũng đang hoàn thiện đề án tốt nghiệp và chuẩn bị bảo vệ luận văn nên phải tranh thủ mới có được buổi hội ngộ này. Cả 3 còn chưa kịp thử đồ trước, chỉ trêu nhau đến hôm chụp mới biết ai mặc gì. May mắn buổi chụp diễn ra suôn sẻ, cả 3 còn tíu tít chuyện trò.

Á hậu Thanh Tú bên hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và á hậu Thùy Dung.

- Tình bạn giữa chị với Đỗ Mỹ Linh và Thùy Dung đã được giữ gìn thế nào suốt 1 thập kỷ khi cả 3 đều chọn những ngã rẽ cuộc sống khác nhau?

Tôi và Linh sống cùng thành phố nên có nhiều dịp gặp gỡ hơn Dung. Nhưng cả 3 vẫn luôn theo dõi nhau, dành cho nhau những lời động viên, chúc mừng ở từng cột mốc cuộc sống. Tôi vui vì hiện tại cả 3 đều đã là vợ, là mẹ, có thêm nhiều điểm chung để chia sẻ và cho nhau lời khuyên.

- Quyết định rút khỏi các hoạt động giải trí sau khi lập gia đình có phải là một bước ngoặt khó khăn với Thanh Tú khi nhiều người đẹp cùng thời vẫn chọn tiếp tục con đường nghệ thuật?

Nói là khó khăn thì không hẳn nhưng tôi vẫn có chút tiếc nuối khi phải rút hẳn khỏi con đường nghệ thuật, bởi từng có 2 năm hoạt động với nhiều mối quan hệ, bạn bè trong showbiz. Mỗi lần từ chối lời mời của mọi người, tôi vừa tiếc vừa áy náy nhưng may mắn ai cũng thông cảm.

Thật ra tôi không giằng co nhiều giữa 2 lựa chọn, bởi tôi không có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Về lâu dài, tôi cũng cần phát triển bản thân theo hướng phù hợp hơn với thế mạnh của mình.

Nhan sắc hậu Thanh Tú ở tuổi 32.

Giấu bệnh hiếm gặp, thức khuya học bài để lấy bằng thạc sĩ

- Trong hành trình 10 năm, đâu là câu chuyện hoặc kỷ niệm chị nhớ nhất, từ những ngày còn hoạt động sôi nổi trong showbiz đến khi gần như lui hẳn về cuộc sống gia đình?

Tôi đã thử sức ở nhiều vai trò mới, ngoài từng là á hậu, tôi còn là vợ, là mẹ và chủ một doanh nghiệp thương mại quốc tế thành lập cuối năm 2019, đúng lúc dịch bùng phát nên gặp không ít khó khăn. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là năm 2021 khi đang mang bầu con thứ 2 được 7 tháng, tôi vẫn tự xuống Hà Nam giám sát một đơn hàng sản xuất có vấn đề kỹ thuật, phải kiểm tra lại đến hơn 22h mới xong. Trên đường về, xe bị chặn ở trạm kiểm soát vì giấy xét nghiệm Covid-19 vừa hết hạn, chúng tôi phải quay lại tìm bệnh viện cấp giấy mới rồi mới về đến Hà Nội lúc rạng sáng hôm sau.

- Chị trả lời trong đêm chung kết năm 2016 đại ý con người phải nỗ lực làm việc vì trách nhiệm với gia đình và xã hội. Quan niệm đó, cùng với việc cân bằng giữa học thạc sĩ và chăm sóc gia đình đã được chị duy trì ra sao quãng thời gian qua?

Quan niệm đó vẫn là kim chỉ nam vững bền với tôi. Từ thời sinh viên đến khi lấy chồng, làm mẹ, chưa khi nào tôi ngừng làm việc. Việc học thạc sĩ cũng xuất phát từ chính nhu cầu nâng cao kiến thức trong công việc. Để cân bằng, tôi áp dụng lời khuyên của chồng về 4 "bếp lửa" cuộc sống - gia đình, bạn bè - xã hội, công việc - sự nghiệp và sức khỏe - không thể bật lớn cùng lúc cả 4 bếp mà chỉ nên ưu tiên 2 bếp để hoàn thành xuất sắc.

Giai đoạn gần đây, tôi chọn ưu tiên việc học và gia đình, học vào các buổi tối trong tuần để dành trọn cuối tuần cho các con và ông xã. Không chỉ triết lý này, tôi còn học được nhiều điều từ chồng và xem anh như một người hướng dẫn trong hành trình cuộc sống.

Á hậu Thanh Tú trong lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ.

- Có điều gì ít người biết về quá trình chị theo học thạc sĩ, chẳng hạn những khó khăn riêng chị chưa từng chia sẻ trên truyền thông?

Đúng như mô hình 4 "bếp lửa", sức khỏe là phương diện tôi bỏ bê nhất trong giai đoạn đó. Hậu quả là tôi mắc một bệnh tự miễn hiếm gặp, chỉ khoảng 1-2% dân số mắc phải, gây viêm ở thành mạch máu khiến tôi sụt cân, phải nhập viện. Vậy mà đến giờ học, tôi vẫn xin bác sĩ cho ra ngoài đi học rồi quay lại viện theo dõi. Hiện sức khỏe đã ổn định hơn nhiều, tôi cũng không muốn đi sâu vào chuyện này mà chỉ xem đó như một thử thách đã trải qua.

- Sau khi có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chị có dự định gì mới hay tiếp tục ưu tiên gia đình, công việc như hiện tại?

Thầy dạy tôi từng nói phần lớn học viên sau khi học xong thạc sĩ sẽ muốn thay đổi công việc hoặc vị trí và đúng là tôi đang có nhiều ý tưởng mới, trong đó có một vai trò mới ngoài lĩnh vực kinh doanh hiện tại. Mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn ấp ủ nên tôi chưa thể tiết lộ thêm.

Bài học làm mẹ và đam mê xê dịch

- Vai trò làm vợ, làm mẹ của 2 cậu con trai 7 tuổi và 5 tuổi đã thay đổi chị thế nào so với á hậu 1 của 10 năm trước? Chồng chị hỗ trợ ra sao trong giai đoạn chị vừa học vừa chăm con?

Trước đây tôi luôn lên kế hoạch từ trước cho mọi việc và dễ khó chịu nếu không theo ý mình. Nhưng làm mẹ của 2 cậu con trai, tôi học được mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, cần được tôn trọng và khuyến khích thay vì ép buộc nên tôi chuyển sang đưa ra những lựa chọn trong khuôn khổ để con tự quyết định.

Chồng hỗ trợ tôi rất nhiều. Hai vợ chồng thường xuyên trò chuyện, nói ra điều chưa hài lòng hoặc biết ơn ở đối phương như những buổi họp tổng kết mà nhờ đó hiểu nhau hơn.

Á hậu Thanh Tú bên chồng và 2 con trai.

- Sinh ra trong gia đình có bố mẹ công tác trong ngành ngoại giao và chị gái cũng từng là á hậu, nền tảng gia đình đã ảnh hưởng thế nào đến những lựa chọn sống khá kín tiếng của chị suốt nhiều năm qua?

Bố mẹ tôi công tác trong ngành ngoại giao, từng sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm nên tư tưởng tiến bộ, luôn ủng hộ tôi tự đưa ra lựa chọn cá nhân, đặc biệt trong xây dựng sự nghiệp. Đó là hậu phương vững chắc để tôi thoải mái theo đuổi con đường của mình.

- Ngoài gia đình và việc học, điều gì đang là đam mê hoặc sở thích riêng của chị ở thời điểm hiện tại?

Hiện tại, xê dịch là đam mê của tôi. Việc khám phá những vùng đất mới, thay đổi môi trường sống giúp tôi giải tỏa căng thẳng, lấy lại tinh thần và năng lượng để quay về guồng quay bận rộn mỗi ngày.

Vợ chồng Thanh Tú đi du lịch cùng nhau:

Ảnh: NVCC, video: HHVN