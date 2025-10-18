Tại phần họp báo, Trịnh Mỹ Anh khi được hỏi về những phát ngôn gây tranh cãi của một số đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế thời gian qua, cô cho biết đã đọc và rút ra nhiều bài học cho bản thân. Với kinh nghiệm tham gia các cuộc thi hoa hậu từ năm 2022 và là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam, cô học được cách phát ngôn cẩn trọng và chuyên nghiệp khi tham gia cuộc thi quốc tế.

Về áp lực khi Việt Nam từng giành nhiều thành tích cao tại Miss Earth và việc bị so sánh với các đại diện khác cũng như các ứng viên mạnh của năm nay, Mỹ Anh thẳng thắn có áp lực. Tuy nhiên, cô khẳng định đó không phải là áp lực tiêu cực mà là động lực để tỏa sáng. Mỗi đại diện đều có điểm mạnh khác nhau và tỏa sáng theo cách riêng, vì vậy cô không sợ bị so sánh.

Đặc biệt, khi được hỏi về vấn đề thiên tai bão lũ - chủ đề nóng của cả Việt Nam và Philippines nước chủ nhà Miss Earth 2025, Mỹ Anh chia sẻ gia đình ở Hà Nội cũng bị ảnh hưởng bởi bão, nước tràn vào nhà và làm trôi đồ đạc dù đã có biện pháp phòng tránh.

Cô tự hào về tinh thần đoàn kết và kiên cường của người Việt Nam, dù ở đâu vẫn luôn giúp đỡ nhau. Mỹ Anh cũng khẳng định Việt Nam không chỉ đoàn kết mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ các nước bạn khi gặp khó khăn. Cô hy vọng có thể lan tỏa tinh thần yêu thương và hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á trong việc ứng phó với thiên tai.

Về dự án môi trường, Mỹ Anh tiết lộ cô đang tập trung vào tái chế rác thải điện tử, một chủ đề còn mới mẻ và chưa được khai thác nhiều. Dự án hiện tập trung vào việc tái chế pin, rác thải tóc và các loại rác thải điện tử khác. Đây là đề tài có tiềm năng lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế, và cô đang hoàn thiện để giới thiệu tại Miss Earth 2025.

Tại buổi họp báo send-off diễn ra chiều 18/10, hai chuyên gia huấn luyện quốc tế Jack Rageslayer và Red Bacon từ Philippines cho biết đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Mỹ Anh không chỉ về ngoại hình mà còn khả năng giao tiếp và tinh thần chiến đấu.

Ông Phạm Duy Khánh của đơn vị nắm bản quyền chia sẻ lý do chọn Mỹ Anh chính là sự chủ động và tự tin. Ông mong muốn Mỹ Anh giữ vững sự bình tĩnh và thể hiện hết khả năng để ban tổ chức và giám khảo đánh giá thí sinh Việt Nam là một ứng viên đáng gờm.

Tại buổi họp báo, Mỹ Anh đã trình diễn tiết mục múa giai điệu Việt Nam kết hợp yếu tố truyền thống với thông điệp đương đại.

