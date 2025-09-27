Vẻ đẹp của sự tự tin và tri thức

Ngay từ những vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi đã gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m74 cùng phong thái tự tin. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp và nụ cười rạng rỡ, toát lên nguồn năng lượng tích cực. Hình ảnh này cho thấy cô nàng là một người trẻ có sự đầu tư nghiêm túc vào bản thân, không chỉ về ngoại hình mà còn ở kiến thức và kỹ năng sống.

Vân Nhi sở hữu nhan sắc trong trẻo tuổi 20

Vân Nhi cũng đặt ra tiêu chí rõ ràng khi lựa chọn phương tiện đồng hành: cần vừa gọn gàng, tinh tế, vừa linh hoạt, trẻ trung. Đó cũng là lý do nàng Á hậu lựa chọn Yamaha Janus là người bạn đồng hành thường ngày. Mẫu xe tay ga có thiết kế gọn gàng, đường nét mềm mại nhưng vẫn tinh tế, thanh thoát. Bảng màu đa dạng từ tông pastel trẻ trung tới sắc trầm cá tính giúp Vân Nhi dễ dàng chọn màu sắc thể hiện cá tính. Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ tạo cảm giác điều khiển linh hoạt, đặc biệt phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại. Tất cả hoàn toàn phù hợp với lối sống trẻ trung, năng động của cô nàng.

Tích cực trong các hoạt động xã hội và cộng đồng

Không chỉ ghi dấu ở các sân khấu sắc đẹp, Vân Nhi còn gây ấn tượng bởi tinh thần chủ động và trách nhiệm trong các hoạt động xã hội. Cô tích cực tham gia các dự án thiện nguyện, các chiến dịch vì cộng đồng và truyền cảm hứng cho nhiều người. Hiện tại, nàng Á hậu đang hỗ trợ một dự án nhân ái hỗ trợ người khuyết tật có việc làm ổn định; từng mang những món quà đến các bản làng xa xôi và trao tay những suất cơm 0 đồng cho bệnh nhân tại bệnh viện K.

Yamaha Janus - “người bạn đồng hành” thường ngày của nàng Á hậu

Trên những hành trình ấy, Vân Nhi thường chọn Yamaha Janus làm phương tiện di chuyển hằng ngày. Xe được trang bị động cơ Blue Core 125cc kết hợp hệ thống Stop&Start System, vận hành ổn định, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ đó, Vân Nhi có thể di chuyển linh hoạt giữa nhiều địa điểm mà không lo tốn kém chi phí xăng hay gây mệt mỏi khi di chuyển dài.

Đặc tính tiết kiệm này còn phù hợp tinh thần “sống xanh”, giảm phát thải – điều mà giới trẻ quan tâm khi tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Yamaha Janus không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện tinh thần "sẵn sàng lên đường" của người trẻ, chung tay vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Không ngừng thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Một trong những yếu tố làm nên sức hút của Vân Nhi chính là phong cách sống đa năng, hiện đại. Cô không ngại thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau – từ người mẫu, diễn viên cho đến MC – luôn sẵn sàng học hỏi, trau dồi kỹ năng để hoàn thiện bản thân, thể hiện hình ảnh của thế hệ trẻ ngày nay: không ngần ngại vươn ra khỏi vùng an toàn để khám phá và chinh phục những “đỉnh cao” mới.

Á hậu Vân Nhi luôn nỗ lực không ngừng cải thiện bản thân

Với lịch trình di chuyển liên tục, cô đặc biệt quan tâm đến sự tiện ích khi chọn phương tiện. Chính vì vậy, nàng Á hậu chọn Yamaha Janus bởi những tiện ích thiết thực. Cốp chứa đồ rộng 15,3 lít giúp cô mang theo nhiều phụ kiện, đồ dùng phục vụ cho công việc. Cổng sạc USB 12V được tích hợp trong cốp giúp cô nàng an tâm hơn, không lo hết pin giữa chừng.

Trong những ngày nắng nóng phải di chuyển liên tục, yên xe tích hợp công nghệ Anti Heat Seat chống nóng mang lại cảm giác dễ chịu, giúp cô giữ phong thái tự tin khi di chuyển trên đường. Trên những cung đường xa hay đông xe, lốp không săm bền bỉ tăng thêm độ an toàn, giảm thiểu nguy cơ thủng lốp đột ngột.

Yamaha Janus sở hữu nhiều tính năng hiện đại, giúp cô nàng tự tin tận hưởng từng khoảnh khắc

Vân Nhi chia sẻ rằng, Janus được trang bị những công nghệ hỗ trợ bạn trẻ bận rộn trong cuộc sống mà ít để ý đến tình trạng bảo dưỡng, bảo hành của xe. Ví dụ như hệ thống khóa Smartkey giúp quản lý xe tiện lợi mà an toàn hay ứng dụng My Yamaha Motor giúp nhắc lịch bảo trì, bảo dưỡng và tìm địa điểm sửa chữa xe một cách thuận tiện nhất.

Để chiếc xe luôn vận hành êm ái, tiết kiệm và bền bỉ, Vân Nhi còn chú trọng đến việc bảo dưỡng định kỳ với dầu nhớt Yamalube – sản phẩm chính hãng do Yamaha phát triển dành riêng cho các dòng xe của mình. Nhờ sử dụng Yamalube, động cơ Janus luôn được bôi trơn tối ưu, giảm ma sát, tản nhiệt tốt hơn và duy trì hiệu suất ổn định, giúp cô yên tâm di chuyển nhiều giờ liền giữa các địa điểm làm việc hay hoạt động xã hội.

Phương Dung

(Ảnh: Yamaha Việt Nam)