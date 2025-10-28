Sôi động đường chạy - lan tỏa tinh thần “Everyday Beauty”

Từ đêm 24/10 đến sáng 26/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm rực rỡ sắc màu trong không khí sôi động của Giải chạy VPBank International Marathon 2025. Giữa hàng nghìn runner, gian hàng của a.Sense Everyday Beauty trở thành “điểm dừng hot” nhờ trò chơi gắp gấu vui nhộn và thử thách. Chỉ cần tải ứng dụng a.Sense App và check-in tại fanpage, khách tham dự đã nhận được 6 lượt gắp gấu, với phần thưởng là những chú Carpibara mascot - biểu tượng đang “gây sốt” với giới trẻ. Không chỉ là trò chơi, hoạt động này mang đến niềm vui và năng lượng tích cực, đúng tinh thần của a.Sense: “Làm đẹp mỗi ngày - Niềm vui mỗi ngày.”

Hoạt động gắp gấu của a.Sense Everyday Beauty thu hút đông đảo người tham dự

Khi thể thao và làm đẹp cùng chia sẻ tinh thần bền bỉ

Cũng như hành trình tập luyện không ngừng của runner, làm đẹp không phải là điều xa xỉ - mà là thói quen cần được duy trì bền bỉ mỗi ngày. a.Sense Everyday Beauty lựa chọn đồng hành cùng VPIM 2025 để tôn vinh tinh thần đó - kiên trì, kỷ luật và yêu bản thân.

“Cả runner và người yêu cái đẹp đều có một điểm chung: họ kiên định với hành trình của mình. Mỗi bước chạy, mỗi lần chăm da - đều là cách chúng ta trân trọng bản thân và sống tích cực hơn mỗi ngày,” đại diện a.Sense chia sẻ.

a.Sense tôn vinh tinh thần kiên trì và chủ động trong hành trình khỏe đẹp mỗi ngày

Tải app - nhận quà làm đẹp tiện ích

Tại gian hàng, hàng trăm runner đã háo hức tải ứng dụng a.Sense Everyday Beauty, nhận ngay 1 buổi chăm sóc “Da tươi mọng nước” trị giá 670.000 đồng. Đây là dịch vụ chăm da được yêu thích nhất tại hệ thống, giúp cấp ẩm sâu, tái tạo làn da và thư giãn sau những giờ vận động căng thẳng. Ứng dụng a.Sense giúp người dùng đặt lịch, quản lý dịch vụ, tích điểm và gửi phản hồi trực tiếp chỉ trong vài thao tác - một “trợ lý làm đẹp” tiện lợi cho người bận rộn, luôn hướng tới làm đẹp nhanh, gần, chuẩn mực.

\

Tải app a.Sense - nhận ngay buổi chăm sóc da “Da tươi mọng nước” trị giá 670.000 đồng

Dấu ấn tài trợ, cam kết đồng hành cùng cộng đồng

Không chỉ góp phần tạo không khí sôi nổi tại khu vực trải nghiệm, a.Sense còn tài trợ tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng dành cho những runner xuất sắc ở các cự ly thi đấu. Sự hiện diện của a.Sense tại VPIM 2025 thể hiện cam kết lan tỏa lối sống khỏe - đẹp - tích cực đến cộng đồng, đồng thời đánh dấu bước tiến trong hành trình xây dựng thương hiệu làm đẹp tiện ích tiên phong tại Việt Nam.

a.Sense tài trợ hơn 300 triệu đồng giải thưởng, khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng runner Việt

Hệ thống làm đẹp tiện ích, đồng hành cùng nhịp sống hiện đại

Hiện nay, a.Sense Everyday Beauty đã phát triển hơn 35 trung tâm tại Hà Nội và TP.HCM và đặt mục tiêu 50 trung tâm cuối năm 2025. Thương hiệu mang triết lý “Everyday Beauty - Làm đẹp mỗi ngày, giá thật vừa tay”, giúp khách hàng chăm sóc da, tóc, cơ thể chỉ trong 45 - 60 phút, dễ dàng, nhanh gọn và gần gũi như một thói quen sống tích cực.

Với sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế - ứng dụng tiện ích - tinh thần bền bỉ, a.Sense đang từng bước định hình phong cách “làm đẹp tiện ích” - xu hướng của thế hệ mới, hiện đại và năng động.

a.Sense Everyday Beauty với không gian hiện đại, thư giãn - tiên phong mang mô hình làm đẹp tiện ích đến gần hơn với cuộc sống người Việt

(Nguồn: a.Sense Beauty & Spa)