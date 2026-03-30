Khi làm đẹp trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày

Khi việc chăm sóc bản thân không còn gắn với những kế hoạch cố định, mà dần trở thành một phần trong nhịp sinh hoạt hàng ngày, thị trường làm đẹp cũng bắt đầu bước sang một giai đoạn mới – nơi sự linh hoạt và khả năng tiếp cận trở thành yếu tố then chốt.

Những năm gần đây, thị trường làm đẹp tại Việt Nam chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi người tiêu dùng.

Nếu trước đây, việc chăm sóc bản thân thường được “để dành” cho những dịp cụ thể hoặc những khoảng thời gian dài đã được lên kế hoạch, thì hiện tại, nhiều người bắt đầu có xu hướng đưa việc làm đẹp vào nhịp sinh hoạt hàng ngày. Những khoảng thời gian ngắn như giờ nghỉ trưa, sau giờ làm hay giữa các hoạt động trong ngày dần trở thành thời điểm phù hợp để chăm sóc bản thân.

Sự thay đổi này kéo theo một yêu cầu mới: làm đẹp tiện ích – dịch vụ không chỉ cần hiệu quả, mà còn phải nhanh, linh hoạt và dễ tiếp cận.

Các dịch vụ làm đẹp tiện ích được thiết kế theo hướng nhanh gọn, phù hợp với quỹ thời gian linh hoạt của khách hàng

Trong bối cảnh đó, a.SENSE Everyday Beauty lựa chọn một hướng đi khác so với cách vận hành truyền thống. Thay vì phát triển các trung tâm quy mô lớn tại một số vị trí cố định, hệ thống này tập trung xây dựng các “điểm chạm” gần hơn với khách hàng.

Các cơ sở được đặt tại khu dân cư, khu văn phòng hoặc ngay dưới chân các tòa nhà, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu và hành động. Khi việc di chuyển không còn là rào cản, việc sử dụng dịch vụ cũng trở nên dễ dàng hơn trong nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Song song với đó, dịch vụ được thiết kế theo hướng tối ưu thời gian, cho phép khách hàng có thể hoàn thành trải nghiệm trong khoảng thời gian ngắn với nhiều lựa chọn như chăm sóc da, chăm sóc tóc, làm nail… phù hợp với nhịp sống bận rộn tại đô thị.

a.SENSE Everyday Beauty cung cấp đa dạng dịch vụ từ chăm sóc da, chăm sóc tóc đến làm nail…

Từ mở rộng hệ thống đến xây dựng nền tảng vận hành bền vững

Từ những trung tâm đầu tiên, a.SENSE đã mở rộng lên quy mô 50 cơ sở trong thời gian hơn 1 năm. Đây là tốc độ đáng chú ý trong ngành dịch vụ – nơi việc nhân rộng luôn đi kèm với bài toán về vận hành và chất lượng trải nghiệm.

Nền tảng cho sự tăng trưởng này đến từ việc chuẩn hóa ngay từ đầu. Các trung tâm được xây dựng theo tiêu chuẩn đồng nhất về không gian, quy trình và dịch vụ, giúp việc mở rộng không làm gián đoạn trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, việc triển khai linh hoạt nhiều hình thức vận hành – từ trung tâm đầy đủ dịch vụ đến các điểm chạm tối giản – cho phép hệ thống thích ứng với nhiều loại hình mặt bằng và khu vực khác nhau, từ đó gia tăng tốc độ phủ sóng.

Trung tâm thứ 50 của hệ thống a.SENSE Everyday Beauty tại Horizon Lĩnh Nam (Hà Nội))

Một trong những thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở phía hệ thống, mà còn ở phía người dùng.

Khi dịch vụ trở nên dễ tiếp cận hơn, việc sử dụng cũng trở nên đơn giản hơn. Thay vì “đi làm đẹp”, nhiều khách hàng bắt đầu coi đây là một phần trong lịch sinh hoạt hàng tuần – tương tự như các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác.

Chị Phương Anh (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết thói quen làm đẹp của chị đã thay đổi trong thời gian gần đây:

“Trước đây mình thường phải dành riêng thời gian cho việc làm đẹp, nên không phải lúc nào cũng duy trì được. Nhưng dần dần, mình bắt đầu linh hoạt hơn – khi có thể tranh thủ những khoảng thời gian nhỏ trong ngày, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

Theo chị, khi việc chăm sóc bản thân không còn gắn với những kế hoạch cố định, việc duy trì cũng trở nên tự nhiên hơn.

“Khi không cần phải sắp xếp quá nhiều, mình thấy việc chăm sóc bản thân cũng dễ duy trì hơn, không còn cảm giác ‘phải đi làm đẹp’, mà đơn giản là một phần trong sinh hoạt hàng ngày.”

Với đa dạng dịch vụ, hệ thống nhiều điểm và tiêu chuẩn đồng nhất, a.SENSE Everyday Beauty ngày càng thu hút khách hàng đô thị

Đại diện a.SENSE cho biết, thay vì chỉ đặt trọng tâm vào tốc độ mở rộng, hệ thống này tập trung xây dựng nền tảng vận hành ổn định và phù hợp với thói quen khách hàng trong dài hạn.

“Chúng tôi nhìn việc làm đẹp không phải là một nhu cầu phát sinh theo từng thời điểm, mà là một phần trong nhịp sống hàng ngày. Vì vậy, mọi yếu tố – từ vị trí, dịch vụ đến cách vận hành – đều được thiết kế theo hướng linh hoạt và dễ tiếp cận.”

Theo đại diện thương hiệu, khi hệ thống đã được chuẩn hóa và vận hành ổn định, việc mở rộng quy mô trở thành bước đi có tính toán, thay vì chỉ dựa vào tốc độ.

“Trong giai đoạn tới, chúng tôi hướng đến mục tiêu 200 trung tâm trong năm 2026, nhưng điều quan trọng là mỗi điểm chạm đều duy trì được trải nghiệm nhất quán – đó mới là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững.”

a.SENSE Everyday Beauty cùng kế hoạch mở rộng 200 trung tâm trong năm 2026

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp vẫn còn nhiều dư địa phát triển, những dịch vụ linh hoạt, dễ tiếp cận và có khả năng nhân rộng nhanh đang dần định hình lại cách người dùng tiếp cận việc chăm sóc bản thân.

Hành trình của a.SENSE Everyday Beauty, từ những bước đi ban đầu đến hệ thống 50 trung tâm hiện nay, không chỉ là câu chuyện tăng trưởng của một thương hiệu, mà còn phản ánh một xu hướng rộng hơn: khi việc làm đẹp trở nên gần gũi hơn, nó cũng trở thành một phần tự nhiên trong đời sống hàng ngày.

(Nguồn: Công ty TNHH Dịch vụ a.SENSE)