Chị B.B.Q (25 tuổi, trú tại TP Thủ Đức, TPHCM) tìm đến bác sĩ trong tình trạng da mặt kích ứng nặng. Vùng má, cằm và trán sưng đỏ, ngứa rát dữ dội, xuất hiện dày đặc mụn nước, chảy dịch vàng và đóng vảy dày.

Theo chia sẻ của chị Q., trước đó làn da của chị khá ổn định, ít mụn. Tuy nhiên, thời điểm cận Tết, khi chuẩn bị tham gia một dự án mới và lên kế hoạch ra mắt người yêu với gia đình hai bên, chị chịu nhiều áp lực về ngoại hình. Mong muốn cải thiện nhanh làn da để tự tin hơn trong các buổi gặp gỡ cuối năm, chị đã mua thêm sản phẩm dưỡng trắng mới, đắp mặt nạ liên tục và tự ý bôi thuốc trị mụn lên toàn bộ khuôn mặt.

Chỉ sau vài ngày, da của chị bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rát và đỏ dần. Dù chị đã chuyển sang bôi dưỡng ẩm và sử dụng kem chống nắng, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng hơn. Hàng loạt mụn nước, mụn mủ nổi lên, da nứt nẻ, chảy dịch, đóng vảy và ngứa nhiều.

Một trường hợp hỏng da do dùng mỹ phẩm mua trên mạng. Ảnh: Hà Phương.

Nhìn làn da của mình ngay trước thềm Tết, chị Q. hoang mang, lo lắng, thậm chí không dám ra ngoài vì mặc cảm, tự ti.

Tại bệnh viện, bác sĩ da liễu chẩn đoán chị Q. bị kích ứng da kèm nhiễm trùng nặng. Trong những trường hợp như vậy, nếu bệnh nhân tiếp tục sử dụng mỹ phẩm hoặc tự xử trí tại nhà, tình trạng viêm có thể kéo dài, làm tăng nguy cơ để lại sẹo và thâm sạm da.

Chị Q. được chỉ định điều trị bằng thuốc uống và thuốc bôi nhằm kiểm soát viêm, đồng thời được tư vấn quy trình chăm sóc da tối giản, ngưng hoàn toàn các sản phẩm nghi ngờ gây kích ứng. Bên cạnh đó, chị còn được điều trị bổ sung bằng liệu pháp ánh sáng sinh học với tần suất 2 lần/tuần nhằm kháng viêm, thúc đẩy quá trình lành vết thương, phục hồi hàng rào bảo vệ da, cải thiện tuần hoàn, cung cấp năng lượng cho tế bào và tăng khả năng sửa chữa các tổn thương.

Theo bác sĩ Bùi Thị Thảo - Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM), dịp cận Tết là thời điểm “lên ngôi” của các dịch vụ và sản phẩm làm đẹp như nhuộm tóc, uốn ép, trang điểm hay thử mỹ phẩm mới. Tuy nhiên, nhiều thành phần hóa học như PPD trong thuốc nhuộm tóc hoặc hương liệu trong mỹ phẩm rất dễ gây kích ứng, đặc biệt trên nền da nhạy cảm. Vì vậy, số ca phải nhập viện do biến chứng làm đẹp trong thời gian này thường tăng đáng kể.

Để việc “tân trang nhan sắc” an toàn và trọn vẹn, bác sĩ Thảo đưa ra một số khuyến cáo:

Thứ nhất, thử mỹ phẩm trước khi dùng cho da mặt

Vùng da sau tai hoặc mặt trong cánh tay có cấu trúc gần giống da mặt nhưng ít lộ diện, là “khu vực thử nghiệm” an toàn. Nếu sau 24-48 giờ không xuất hiện phản ứng bất thường, bạn mới nên sử dụng mỹ phẩm cho toàn mặt hoặc da đầu.

Thứ hai, lắng nghe cảm giác của làn da

Bạn đừng cố chịu đựng cảm giác xót hay nóng rát với suy nghĩ “thuốc đang ngấm”. Đây là dấu hiệu cảnh báo hàng rào bảo vệ da đang bị tổn thương. Khi gặp tình trạng này, bạn cần rửa sạch ngay bằng nước mát - đây là bước sơ cứu quan trọng nhất.

Thứ ba, xử lý khoa học khi bị kích ứng

Nếu lỡ gặp phản ứng kích ứng, bạn hãy tối giản chu trình chăm sóc da, chỉ sử dụng nước muối sinh lý và kem dưỡng phục hồi. Trường hợp sưng nề, rỉ dịch không cải thiện, người bệnh cần sớm đến khám bác sĩ da liễu, tránh tự ý điều trị tại nhà.

Tăng 29kg trong nửa năm, cô gái biết nguyên nhân khi đã muộn TRUNG QUỐC - Một cô gái 24 tuổi ở tỉnh An Huy đã phải sống phụ thuộc vào chạy thận sau khi được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

Tiêm làm đẹp, cô gái cấp cứu trong tình trạng đau đớn Sau tiêm ở vùng đùi, cô gái bị viêm áp xe nặng vùng đùi dẫn tới đau đớn tột cùng phải vào viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm.