Mô hình "tất cả trong một" quy tụ chuỗi thương hiệu đa dạng

Đếm ngược ít ngày nữa, cư dân phía đông Hải Phòng sắp có thêm một "tọa độ" vui chơi, mua sắm chuẩn Nhật Bản mà không cần phải đi xa. AEON Hải Dương đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng chào đón khách hàng, hứa hẹn trở thành điểm đến được yêu thích cho những kỳ nghỉ cuối tuần, quy tụ gần 40 thương hiệu, với nhiều cái tên nổi tiếng lần đầu có mặt tại địa phương.

TTTM AEON Hải Dương hứa hẹn đem đến không gian mua sắm chuẩn Nhật cho người dân địa phương. Ảnh: AEON Việt Nam

Nổi bật tại khu vực tầng 1 là Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON. Là một trong những khu vực luôn được khách hàng yêu thích nhất, khu ẩm thực tự chọn AEON Delica và AEON Bakery giới thiệu loạt trải nghiệm ẩm thực tròn vị với quầy sushi, món ăn Nhật Bản, các sản phẩm bánh mì đa dạng và Pizza tươi hấp dẫn. Bên cạnh đó, hội mê ẩm thực và cà phê sẽ có dịp khám phá chuỗi nhà hàng nổi tiếng như Texas Chicken, Gong Cha, Long Wang, Ming Yang, Thai Express...

Khu vực Siêu thị cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn AEON, đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của khách hàng, với đặc trưng là các thực phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, chuẩn GlobalGAP, VietGAP, các sản phẩm tốt cho sức khỏe trong nhóm mặt hàng sơ chế và chế biến sẵn.

Khu vực Siêu thị AEON với đặc trưng là thực phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, GlobalGAP. Ảnh: AEON Việt Nam

Phục vụ nhu cầu giải trí và chăm sóc không gian sống của khách hàng, AEON Hải Dương giới thiệu rạp chiếu phim AEON Beta Cinema - được thiết kế theo cảm hứng từ núi Phú Sĩ, khu vui chơi giải trí GiGO, Kid’s Box Jumbo rộng khoảng 1,000m2 hứa hẹn được các gia đình có con nhỏ yêu thích, Siêu thị nội thất Kohnan cùng không gian mua sắm Mr. DIY. Các “tín đồ” thời trang cũng không thiếu sự lựa chọn với loạt thương hiệu nổi tiếng Crocs, Samsonite, HLA, USPA, Megane Prince, Levi’s lần đầu hiện diện tại khu vực này.

TTTM đem đến đa dạng dịch vụ giúp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Ảnh: AEON Việt Nam

Hạ tầng công nghệ và dịch vụ tiện ích hướng tới người dùng

Hành trình vui chơi tại AEON Hải Dương càng thêm trọn vẹn nhờ sự hỗ trợ của chuỗi tiện ích công nghệ hiện đại. Khách hàng sẽ không còn phải lo lắng về cảnh xếp hàng dài nhờ có quầy cân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện thực phẩm tự động, các Ki-ốt tự đặt món và thanh toán, quầy thu ngân bán tự động và nhãn giá điện tử cập nhật siêu nhanh.

Đặc biệt, chiều lòng cư dân địa phương, dịch vụ mua sắm chuẩn Nhật được hiện diện tỉ mỉ qua từng tiện ích: bãi gửi xe miễn phí rộng rãi, tủ gửi đồ thông minh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, dịch vụ cung cấp đá bọc hàng miễn phí giúp hải sản luôn tươi ngon trên đường về nhà. Ngoài ra, trạm sạc xe điện EV, phòng chăm sóc em bé (Baby care room) ấm cúng và nhà vệ sinh gia đình cũng sẵn sàng phục vụ quý khách.

Toàn cảnh TTTM AEON Hải Dương. Ảnh: AEON Việt Nam

Mọi công đoạn chuẩn bị cuối cùng tại AEON Hải Dương đã dần hoàn tất, sẵn sàng mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên đến tham quan và trải nghiệm. Sự hiện diện của TTTM không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, giải trí hằng ngày mà còn mở ra một không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, hiện đại.

Thanh Loan