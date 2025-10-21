Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn, vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với mức sụt giảm đáng kể về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của SASCO trong quý đạt 804,8 tỷ đồng, giảm 22,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, SASCO ghi nhận doanh thu 1.339 tỷ đồng.

Trong khi nguồn thu từ hoạt động phòng chờ tại sân bay tăng nhẹ, thì doanh thu từ hàng hóa tại các cửa hàng miễn thuế lại sụt giảm. Nếu cùng kỳ năm trước, doanh thu từ các cửa hàng miễn thuế đạt 345 tỷ đồng, thì trong quý vừa qua, SASCO chỉ đạt 285 tỷ đồng, giảm gần 60 tỷ đồng.

Một trong những cửa hàng của Sasco tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Anh Phương

Tổng kết quý III/2025, SASCO đạt 107 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 41% so với mức lợi nhuận 180,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo giải trình của SASCO, nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm là do công ty chưa ghi nhận khoản bù lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Khoản này sẽ được quyết toán và ghi nhận vào quý tiếp theo.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của SASCO sụt giảm trong quý vừa qua diễn ra trong bối cảnh nhà ga T3 tại sân bay Tân Sơn Nhất vừa đi vào vận hành, làm gia tăng áp lực cạnh tranh.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, SASCO còn đang nắm giữ nhiều khu đất, trong đó phần lớn tọa lạc tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Về lĩnh vực bất động sản, công ty đang triển khai một số dự án như Trang trại Suối Nhung (tỉnh Đồng Nai), Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa (tỉnh Lâm Đồng) và Khu du lịch sinh thái Vũng Bầu Phú Quốc (tỉnh An Giang).





