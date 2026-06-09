Theo doanh nghiệp, sự việc xảy ra vào tối 7/6 đã gây ra những trải nghiệm không mong muốn và phiền lòng cho khách hàng. AEON cho biết đang làm việc với khách hàng liên quan để trực tiếp gửi lời xin lỗi. Trong thông báo, AEON cũng gửi lời xin lỗi tới toàn thể khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt cũng như những lo ngại phát sinh từ vụ việc.

Doanh nghiệp đặc biệt ghi nhận các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, đồng thời cho rằng một số hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp có thể đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan, mua sắm.

Hiện trường vụ tranh cãi trước trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Ảnh cắt từ clip

AEON cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành rà soát nội bộ và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh các nội dung được phản ánh.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, khi cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng số 8 của AEON Mall Long Biên để đặt taxi, chị được hai người tiếp cận và đề nghị làm việc liên quan đến nghi vấn thất thoát hàng hóa.

Theo chị N., dù đã xuất trình hóa đơn mua hàng và đề nghị kiểm tra tại chỗ, sự việc vẫn khiến các con chị hoảng sợ. Sau khi đối chiếu hàng hóa với hóa đơn, phía nhân viên không phát hiện bất thường và đã xin lỗi. Chị N. đề nghị các bên liên quan trích xuất camera, làm rõ diễn biến sự việc.