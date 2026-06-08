Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, khi cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng số 8 của Aeon Mall Long Biên để đặt taxi, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên chặn lại tại bãi gửi xe máy và yêu cầu về công an phường làm việc do nghi có hành vi “ăn cắp đồ”.

Chị N. cho biết, thời điểm tiếp cận, cả hai người đều mặc thường phục, không đeo thẻ nhận diện; một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính.

Hiện trường vụ tranh cãi trước trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Ảnh cắt từ clip

Dù khẳng định đã mua hàng, có đầy đủ hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, chị N. cho hay một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường làm việc, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Theo chị N., chỉ đến khi chị hô hoán, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, một trong hai người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Túi đồ của chị sau đó được kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn mua hàng nhưng không phát hiện sản phẩm nào bất thường.

Nhóm nhân viên sau khi đối chiếu hàng với hóa đơn không phát hiện dấu hiệu bất thường đã phải xin lỗi chị N. Ảnh cắt từ clip/ĐSPL

Dù những người này sau đó đã có lời xin lỗi, nhưng chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, xô đẩy và yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bản thân cũng như tâm lý các con. Chị đề nghị các bên liên quan trích xuất camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Long Biên cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh vụ việc.