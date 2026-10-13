Ngày 10/10, gần 7.000 cây xanh thuộc 25 loài đã được trồng tại AEON MALL Hạ Long trong chương trình “Cánh rừng Quê hương AEON”.

Lễ trồng cây do Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức với thông điệp “Gieo Mầm Sóng Xanh”. Gần 500 người đã chung tay trồng những cây xanh đầu tiên trong khuôn viên AEON MALL Hạ Long. Sự kiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ nhân viên Tập đoàn AEON cùng đông đảo học sinh, sinh viên, thể hiện tinh thần chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng không gian xanh cho cộng đồng.

“Gieo Mầm Sóng Xanh” cùng cộng đồng địa phương

Theo kế hoạch, gần 7.000 cây thuộc 25 loài được tuyển chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương sẽ góp phần hình thành cảnh quan xanh hài hòa với công trình và môi trường xung quanh.

Học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Quảng Ninh tham gia hoạt động trồng cây tại AEON MALL Hạ Long

Hoạt động không chỉ góp phần gia tăng mảng xanh mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên, đồng thời lan tỏa thông điệp “Gieo Mầm Sóng Xanh” với sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, đánh giá cao hoạt động trồng cây của AEONMALL Việt Nam, khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, môi trường và định hướng phát triển bền vững của địa phương.

“Những cây xanh được trồng hôm nay mang ý nghĩa biểu tượng, vun đắp văn hóa trách nhiệm với cộng đồng, niềm tin hợp tác và tương lai của các thế hệ mai sau”, ông Nguyễn Văn Công chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện

Theo ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, hoạt động trồng cây không đơn thuần nhằm gia tăng diện tích xanh mà còn thể hiện mong muốn của AEONMALL Việt Nam trong việc cùng cộng đồng địa phương vun trồng và phát triển.

“Những cây xanh được trồng hôm nay có thể còn nhỏ bé, nhưng sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm, chúng sẽ dần trưởng thành, tạo nên những khoảng xanh, bóng mát và trở thành một phần cảnh quan của thành phố Hạ Long. AEON MALL Hạ Long cũng mong muốn được lớn lên cùng những hàng cây ấy, gắn bó và phát triển cùng cộng đồng địa phương”, ông Isobe Daisuke nhấn mạnh.

Ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Chương trình “Cánh rừng Quê hương AEON” được khởi xướng từ năm 1991 tại Malaysia và trở thành hoạt động truyền thống của Tập đoàn AEON tại nhiều quốc gia. Đến năm 2025, tổng số cây được trồng thông qua chương trình và các hoạt động của Quỹ Môi trường AEON đã đạt hơn 12,67 triệu cây.

Tại Việt Nam, hoạt động trồng cây trước khi đưa các TTTM vào vận hành thể hiện mong muốn gắn hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi trường của AEONMALL Việt Nam, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền chặt với người dân tại các địa phương.

Hướng tới trung tâm thương mại xanh, gắn kết cộng đồng

Cũng tại sự kiện, AEON MALL Hạ Long chính thức đón nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) trao tặng, ghi nhận việc áp dụng các tiêu chí về môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả trong quá trình phát triển dự án.

Đại diện Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) đã trao chứng nhận công trình xanh LOTUS cho AEON MALL Hạ Long.

AEONMALL Việt Nam định hướng triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tài nguyên nước hiệu quả trong quá trình vận hành. Kết hợp cùng việc phát triển và duy trì cảnh quan xanh, những giải pháp này hướng tới xây dựng TTTM hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí đồng thời chú trọng trách nhiệm với môi trường.

MALL Hạ Long dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 11/11/2026 và chính thức khai trương vào ngày 14/11/2026.

Tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, AEON MALL Hạ Long dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 11/11/2026 và chính thức khai trương ngày 14/11/2026.

Dự án có diện tích khu đất khoảng 91.000m², diện tích mặt sàn khoảng 130.000m² và diện tích cho thuê khoảng 54.000m². Trung tâm thương mại dự kiến quy tụ khoảng 140 cửa hàng, với hơn 50% thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực, mang đến thêm nhiều lựa chọn mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí cho người dân và du khách.

Là TTTM thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, AEON MALL Hạ Long được phát triển theo định hướng kết nối phong cách sống hiện đại với trải nghiệm du lịch và những giá trị đặc trưng của vùng di sản.

Với hoạt động trồng cây xanh, AEONMALL Việt Nam mong muốn từng bước xây dựng AEON MALL Hạ Long thành điểm đến gần gũi với thiên nhiên, nơi các gia đình và nhiều thế hệ có thể gặp gỡ, kết nối và chia sẻ trải nghiệm, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.

(Nguồn AEONMALL Việt Nam)