Bạn đã bao giờ có cảm giác một ứng dụng nào đó biết chính xác điều mình muốn trước cả khi bản thân kịp nhận ra? Một video xuất hiện đúng lúc bạn đang quan tâm đến một chủ đề mới, một bài hát được gợi ý phản ánh chính xác tâm trạng hiện tại, hay một sản phẩm bất ngờ hiện lên trên màn hình ngay sau khi bạn vừa nảy ra ý định tìm hiểu về nó.

Những trải nghiệm như vậy ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống số, đến mức nhiều người bắt đầu đặt ra một câu hỏi tưởng như chỉ xuất hiện trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng: liệu trí tuệ nhân tạo có đang hiểu chúng ta hơn chính chúng ta hiểu bản thân mình?

Mỗi cú nhấp chuột, mỗi lượt tìm kiếm đều góp phần tạo nên "bản sao số" của bạn trong mắt AI. Ảnh: Midjourney

Một "bản sao số" đang được tạo ra từ mỗi cú nhấp chuột

Trong khi con người thường chỉ nhớ một phần nhỏ những gì mình đã làm, các hệ thống AI lại có khả năng ghi nhận, phân tích và tìm ra quy luật từ hàng nghìn, thậm chí hàng triệu tương tác đó. Điều đáng chú ý là AI không hiểu con người theo cách mà một người bạn hay một chuyên gia tâm lý hiểu chúng ta. Nó không cảm nhận được cảm xúc, không trải nghiệm niềm vui hay nỗi buồn, cũng không có khả năng đồng cảm theo nghĩa con người. Thứ AI thực sự làm là nhận diện các mẫu hình trong dữ liệu.

Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu đã cho thấy dấu vết kỹ thuật số có thể tiết lộ nhiều điều hơn chúng ta tưởng. Một nghiên cứu của Đại học Cambridge từng chỉ ra rằng dữ liệu hành vi trên mạng xã hội có thể giúp thuật toán dự đoán nhiều đặc điểm tính cách với độ chính xác đáng kinh ngạc. Đến giai đoạn 2024–2025, khi các mô hình AI tạo sinh và hệ thống cá nhân hóa phát triển mạnh mẽ, khả năng phân tích hành vi của máy móc đã tiến xa hơn rất nhiều so với những gì từng được hình dung cách đây một thập kỷ.

Từ dự đoán sở thích đến dự đoán quyết định

Hiện nay, những nền tảng công nghệ lớn đang vận hành dựa trên chính năng lực đó. TikTok nổi tiếng với thuật toán có thể nhanh chóng xác định loại nội dung khiến người dùng dành nhiều thời gian nhất để liên tục tối ưu luồng thông tin hiển thị. Spotify sử dụng AI để phân tích lịch sử nghe nhạc và xây dựng các danh sách phát mang tính cá nhân hóa cao. Netflix không đơn thuần gợi ý phim dựa trên thể loại yêu thích mà còn dự đoán những nội dung có khả năng giữ chân người xem lâu nhất.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của năm 2025 là sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các trợ lý AI có khả năng duy trì ngữ cảnh dài hạn. Thay vì chỉ trả lời từng câu hỏi riêng lẻ, các hệ thống này bắt đầu ghi nhớ sở thích, thói quen và phong cách làm việc của người dùng để đưa ra phản hồi phù hợp hơn theo thời gian. Điều này khiến nhiều người cảm thấy AI đang dần trở thành một người đồng hành kỹ thuật số có khả năng "hiểu mình".

Điều thú vị nằm ở chỗ con người không phải lúc nào cũng là người quan sát khách quan nhất đối với chính mình. Chúng ta thường đánh giá bản thân dựa trên những gì mình nghĩ hoặc mong muốn trở thành, trong khi hành vi thực tế đôi khi kể một câu chuyện hoàn toàn khác. AI lại không quan tâm đến những điều đó, nó chỉ nhìn vào những gì chúng ta thực sự làm. Vì vậy, trong một số trường hợp, dữ liệu hành vi có thể phản ánh con người thật của chúng ta chính xác hơn những gì chúng ta tự mô tả về bản thân.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận về AI không dừng lại ở khả năng thấu hiểu. Khi một hệ thống có thể dự đoán điều chúng ta muốn, nó cũng có khả năng tác động đến những gì chúng ta lựa chọn. AI không chỉ quan sát hành vi mà còn tham gia định hình hành vi.

Đây có lẽ là nghịch lý lớn nhất của thời đại số. AI học từ con người để hiểu con người hơn, nhưng chính những hiểu biết đó lại được sử dụng để tác động ngược trở lại lên cách con người suy nghĩ, lựa chọn và hành động. Ranh giới giữa việc phản ánh sở thích và định hình sở thích ngày càng trở nên mờ nhạt.

Vì thế, câu hỏi quan trọng nhất của năm 2026 có lẽ không còn là liệu AI có hiểu chúng ta hơn chính chúng ta hay không. Thực tế cho thấy AI đã có khả năng nhận diện và phân tích hành vi ở mức độ chưa từng có trong lịch sử. Điều đáng suy ngẫm hơn là liệu chúng ta có hiểu cách AI đang quan sát và diễn giải mình hay không.

AI có thể biết bạn muốn xem gì tiếp theo, nghe gì tiếp theo hay mua gì tiếp theo. Nhưng câu hỏi về việc bạn muốn trở thành ai trong tương lai vẫn là điều thuộc về con người. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, đó vẫn là vùng đất mà chưa một thuật toán nào có thể hoàn toàn thay thế.

(Nguồn: VLAB Innovation)