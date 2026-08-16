Thông tin trên được ông Bùi Song Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ Nền tảng Cloud, FPT Smart Cloud, đưa ra tại hội nghị "Tăng trưởng về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo", được tổ chức tại TPHCM vào ngày 14/8 vừa qua.

Ông Bùi Song Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ Nền tảng Cloud, FPT Smart Cloud. Ảnh: YL

Ông toàn cho biết, khảo sát toàn cầu của Flexera cho thấy 45% tổ chức đã triển khai GenAI ở quy mô lớn. Theo công bố của CEO Alphabet Sundar Pichai, 75% dòng code mới tại Google hiện do AI tạo ra; còn CTO Microsoft Kevin Scott dự báo tỷ lệ này sẽ tiến tới 95% trong vòng 5 năm tới.

Theo ông Toàn, AI đang giúp doanh nghiệp tạo ra phần mềm nhanh chưa từng có, nhưng cũng khiến khoảng cách giữa tốc độ phát triển và năng lực bảo mật ngày càng lớn, đi kèm đó là nhiều rủi ro bảo mật hơn.

Cụ thể về chất lượng bảo mật của code do AI sinh ra, báo cáo GenAI Code Security 2025 của Veracode cho thấy, hơn 70% code Java do AI tạo không vượt qua kiểm tra bảo mật; với C#, JavaScript và Python, tỷ lệ này lần lượt là 45%, 43% và 38%.

Theo khảo sát “State of Code Developer Survey 2026”, 61% kỹ sư phần mềm đánh giá code do AI viết "có thể đúng, nhưng chưa chắc đã đáng tin".

Ông Toàn phân tích, đây không phải bài toán riêng của doanh nghiệp dùng AI để viết phần mềm. Code do AI tạo ra đang chảy vào mọi hệ thống qua thư viện mã nguồn mở, đối tác gia công và nhà cung cấp phần mềm. Ở chiều ngược lại, tin tặc cũng dùng AI để dò lỗ hổng và tự động hóa tấn công. 94% lãnh đạo trong khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) coi AI là động lực thay đổi lớn nhất của an ninh mạng.

Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp coi điện toán đám mây là yếu tố bắt buộc trong chiến lược kinh doanh và trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) trở thành động lực thúc đẩy chính. Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc, khi thị trường điện toán đám mây trong nước được dự báo đạt 6,98 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng gần 11% mỗi năm.

Và khi các rủi ro bảo mật mới xảy ra, phản xạ phổ biến của doanh nghiệp là đầu tư thêm công cụ bảo mật.

Từ kinh nghiệm vận hành nền tảng cloud cho khối doanh nghiệp, đại diện FPT Smartcloud chỉ ra sáu điểm "đau" lặp lại ở hầu hết tổ chức: lỗi bảo mật chỉ được phát hiện sau khi sản phẩm đã phát hành; mỗi khâu dùng một công cụ riêng không chia sẻ dữ liệu; quá nhiều màn hình báo cáo nhưng không có bức tranh tổng thể; đội vận hành "chai lì" vì ngập trong cảnh báo; báo động giả làm mất niềm tin; và khi mọi cảnh báo đều đỏ, không còn gì thực sự quan trọng.

Để giải quyết bài toán này, theo ông Toàn phải bắt đầu từ nơi rủi ro sinh ra: những dòng code. Theo ông, bước khởi đầu chi phí thấp nhất là rà soát bảo mật ngay từ khâu phát triển phần mềm, trước khi mở rộng dần sang các lớp hạ tầng, dữ liệu và định danh khác.