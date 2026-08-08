AI và thiết bị đeo thông minh đang đưa y tế từ phát hiện bệnh sang dự báo và phòng ngừa bệnh tật. Ảnh: Midjourney

Từ khám sức khỏe định kỳ đến theo dõi sức khỏe liên tục

Theo các chuyên gia y tế, nhiều bệnh lý như rung nhĩ, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc rối loạn giấc ngủ thường không xuất hiện rõ ràng trong các đợt kiểm tra định kỳ. Vì thế, chăm sóc sức khỏe trong tương lai không chỉ dựa vào các lần kiểm tra định kỳ. Việc theo dõi liên tục các chỉ số sinh học sẽ giúp phát hiện sớm những bất thường ngay từ khi chúng mới xuất hiện.

Sự phổ biến của đồng hồ thông minh, vòng theo dõi sức khỏe, cảm biến đo đường huyết liên tục hay các thiết bị theo dõi giấc ngủ đang tạo ra một nguồn dữ liệu sức khỏe. Các thiết bị này có thể ghi nhận nhịp tim, huyết áp, mức độ vận động, lượng oxy trong máu, chất lượng giấc ngủ và nhiều chỉ số khác trong suốt cả ngày.

Điều quan trọng là AI có thể phân tích lượng dữ liệu này theo thời gian thực, phát hiện những thay đổi bất thường mà con người khó nhận thấy bằng quan sát thông thường.

AI đang đưa y tế từ phát hiện bệnh sang dự báo bệnh

Tại Mỹ, các thiết bị đeo như Apple Watch đã trở thành một ví dụ điển hình. Ngoài các tính năng theo dõi sức khỏe thông thường, thiết bị này còn có khả năng phát hiện dấu hiệu rung nhĩ - một dạng rối loạn nhịp tim làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Tại Anh, Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đang đẩy mạnh các chương trình theo dõi bệnh nhân từ xa. Dữ liệu thu thập từ các thiết bị theo dõi tại nhà được AI phân tích liên tục nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu suy giảm sức khỏe ở bệnh nhân mắc bệnh mãn tính.

Trong khi đó, Nhật Bản - quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số hàng đầu thế giới đang ứng dụng AI để theo dõi sức khỏe người cao tuổi thông qua các cảm biến thông minh đặt trong nhà và thiết bị đeo. Hệ thống có thể nhận diện nguy cơ té ngã, sự thay đổi trong sinh hoạt hoặc những dấu hiệu suy giảm sức khỏe để người thân và nhân viên y tế can thiệp sớm.

Những ví dụ này cho thấy ngành y tế đang bước vào thời kỳ của Predictive Healthcare - y tế dự báo.

Thiết bị đeo đang trở thành "trạm y tế cá nhân"

Theo dõi sức khỏe 24/7 đang dần trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Ảnh: Midjourney

Theo các báo cáo thị trường công nghệ sức khỏe giai đoạn 2025-2026, số lượng người sử dụng thiết bị đeo trên toàn cầu tiếp tục tăng mạnh. Những thiết bị này không còn chỉ phục vụ nhu cầu thể thao hay theo dõi vận động mà đang trở thành công cụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Các cảm biến đo đường huyết liên tục hiện được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ bệnh nhân đái tháo đường theo dõi tình trạng sức khỏe theo thời gian thực. Các nền tảng ứng dụng AI có thể phân tích dữ liệu và đưa ra cảnh báo khi xuất hiện nguy cơ tăng hoặc giảm đường huyết bất thường.

Điều này cho thấy hoạt động chăm sóc sức khỏe đang dần dịch chuyển từ bệnh viện vào chính cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

Những năm gần đây, Bộ Y tế đã thúc đẩy triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và các nền tảng khám chữa bệnh từ xa. Nhiều bệnh viện cũng đã ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, quản lý bệnh viện và phân tích dữ liệu y tế.

Song song với đó, số lượng người sử dụng đồng hồ thông minh và các thiết bị theo dõi sức khỏe tại Việt Nam ngày càng tăng. Người dùng không chỉ quan tâm đến các chỉ số vận động mà còn theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, lượng oxy trong máu và các chỉ số liên quan đến sức khỏe tổng thể.

Khám sức khỏe định kỳ vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và xác nhận các chẩn đoán lâm sàng.

Trong tương lai, các thiết bị đeo và hệ thống AI có thể trở thành lớp giám sát đầu tiên, liên tục theo dõi các chỉ số sức khỏe và cảnh báo khi phát hiện nguy cơ bất thường. Điều này được xem là nền tảng của một kỷ nguyên mới, nơi sức khỏe không còn được kiểm tra vài lần mỗi năm, mà được theo dõi liên tục mỗi ngày.

(Nguồn: VLAB Innovation)