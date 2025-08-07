Ngày 7/8, lễ khởi động giải thưởng Better Choice Awards (BCA) 2025 chính thức diễn ra, đánh dấu mùa giải thứ ba của sự kiện thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty Cổ phần VCCorp đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Với thông điệp "Vươn mình bứt phá" và tinh thần "Tự hào Việt Nam", BCA 2025 không chỉ vinh danh các sản phẩm và dịch vụ nổi bật mà còn là nền tảng truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, hướng đến một hệ sinh thái tiêu dùng thông minh và bền vững.

Đại diện ban tổ chức giải thưởng Better Choice Awards 2025 chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: BTC

So với các mùa trước, BCA 2025 có sự mở rộng đáng kể về quy mô, với tổng cộng bốn nhóm giải thưởng lớn. Ngoài các hạng mục quen thuộc như Smart Choice Awards (công nghệ tiêu dùng), Car Choice Awards (ô tô) và Innovative Choice Awards (sáng kiến số), điểm nhấn nổi bật là sự ra mắt của cụm giải thưởng hoàn toàn mới: Consumer Finance Awards.

Giải thưởng này sẽ tôn vinh các giải pháp tài chính tiêu dùng đột phá như thanh toán số, ngân hàng số và ứng dụng đầu tư, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong thói quen chi tiêu và quản lý tài chính của người Việt.

Theo đại diện ban tổ chức, AI là xu hướng tất yếu, đang được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu và BCA 2025 không đứng ngoài xu hướng này. Trong mỗi hạng mục giải thưởng, đều có sự hiện diện của AI.

Bên cạnh giải thưởng chính, BCA 2025 sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 3/10 tại Hà Nội nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 1/10.

Một điểm đặc biệt là sự kiện này sẽ lần đầu tiên được tổ chức đồng thời với Vietnam Mobility Festival, mang đến trải nghiệm giao thông thông minh và phương tiện di chuyển của tương lai.

Ngoài ra, một chuỗi hội thảo chuyên sâu về các lĩnh vực như AI, bán dẫn và công nghệ lượng tử cũng sẽ được tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, bao gồm cả những người từng đoạt giải Nobel.

Đây là cơ hội để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách cùng thảo luận về việc thúc đẩy phát triển công nghệ lõi tại Việt Nam.

Song song đó, talkshow "Kiến tạo đất nước - Tự hào Việt Nam" trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ giới thiệu những gương mặt tiêu biểu, những người đang đóng góp tích cực cho xã hội.

Theo lãnh đạo NIC, Better Choice Awards là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. BCA 2025 là lời kêu gọi cộng đồng công nghệ, tài chính và tiêu dùng cùng đồng lòng kiến tạo một thị trường minh bạch, hiệu quả và giàu bản sắc.

Tương tự, ông Nguyễn Đăng Ngọc, Phó Tổng Giám đốc VCCorp, nhấn mạnh vai trò của người tiêu dùng trong việc định hình một thị trường lành mạnh, nơi công nghệ phục vụ con người và đổi mới bắt đầu từ những điều thiết thực.

Để đảm bảo tính minh bạch, quy trình chấm giải của BCA 2025 kết hợp chặt chẽ giữa bình chọn của cộng đồng và đánh giá của Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia uy tín.

Một điểm mới là mô hình KOC Better List, nơi gần 20 KOC (Key Opinion Consumer) sẽ trải nghiệm và đánh giá sản phẩm hàng tuần, góp phần tăng tính tương tác và lan tỏa thông tin.

Tất cả các vòng đề cử, bình chọn và chấm điểm sẽ diễn ra từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9/2025.