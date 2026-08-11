Nhờ AI, kiến thức không còn bị giới hạn trong sách giáo khoa, thư viện hay lớp học. Chỉ trong vài giây, một công cụ AI có thể giải một bài toán, tóm tắt một chương sách hay tạo ra một bài giảng hoàn chỉnh. Những việc từng đòi hỏi hàng giờ tìm kiếm và chuẩn bị giờ đây có thể được thực hiện gần như tức thì.

Nếu trước đây người thầy là cầu nối đưa học sinh đến với kiến thức, thì trong kỷ nguyên AI, giá trị của người thầy không còn chỉ nằm ở việc truyền đạt thông tin. Quan trọng hơn, đó là khả năng giúp người học biết tư duy, biết lựa chọn, biết học tập suốt đời và phát triển những năng lực cần thiết để thích ứng với một thế giới không ngừng thay đổi.

AI hỗ trợ việc học, người thầy khơi nguồn cảm hứng và phát triển năng lực. Ảnh: Midjourney

Trong những năm gần đây, đặc biệt khi AI tạo sinh ngày càng được đưa vào lớp học, vai trò của giáo viên cũng đang có những thay đổi đáng kể. Các phân tích của OECD về AI trong giáo dục chỉ ra rằng, khi công nghệ có thể hỗ trợ ngày càng nhiều công việc truyền đạt và cung cấp kiến thức, giáo viên có thêm không gian để chuyển trọng tâm sang hướng dẫn, cố vấn và phát triển năng lực cho người học.

Kỹ năng sử dụng AI hiệu quả trở thành yêu cầu mới

Một giáo viên biết cách khai thác AI có thể tiết kiệm hàng giờ chuẩn bị bài giảng, thiết kế nội dung học tập hấp dẫn hơn và dành nhiều thời gian hơn cho việc tương tác với học sinh.

Tuy nhiên, sử dụng AI không đơn thuần là biết mở một công cụ và nhập câu lệnh. Điều quan trọng hơn là hiểu AI có thể làm gì, không thể làm gì và đâu là những rủi ro cần kiểm soát.

Giáo viên cần biết cách đặt yêu cầu rõ ràng, đánh giá chất lượng nội dung do AI tạo ra và điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu giáo dục. Đây sẽ là một trong những năng lực quan trọng của người thầy trong thời đại mới.

Báo cáo Digital Education Outlook 2026 của OECD cho thấy AI tạo sinh có thể cải thiện hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nhưng nếu được sử dụng thiếu định hướng sư phạm, công cụ này không nhất thiết tạo ra những kết quả học tập tương ứng.

Vì vậy, giáo viên không chỉ sử dụng AI mà còn phải là người đánh giá, kiểm chứng và hướng dẫn học sinh nhận diện thông tin đáng tin cậy. Khi AI có thể tạo ra câu trả lời trong vài giây, giá trị của người thầy nằm ở khả năng giúp người học biết điều gì nên tin, điều gì cần kiểm chứng.

Từ người giảng bài trở thành người thiết kế trải nghiệm học tập

AI có thể cung cấp kiến thức, nhưng việc học không chỉ là tiếp nhận thông tin.

Thay vì chỉ tập trung truyền đạt nội dung, giáo viên ngày càng cần trở thành người thiết kế các hoạt động học tập giúp học sinh khám phá, trải nghiệm và phát triển tư duy. Điều này đòi hỏi kỹ năng xây dựng bài học sáng tạo, kết nối kiến thức với thực tiễn và tạo động lực học tập cho người học. Nói cách khác, AI có thể cung cấp nguyên liệu, nhưng giáo viên là người tạo nên hành trình học tập.

Hướng dẫn học sinh sử dụng AI có trách nhiệm

Một thách thức mới đang xuất hiện trong các trường học trên thế giới: học sinh sử dụng AI ngày càng nhiều nhưng không phải lúc nào cũng đúng cách.

Có em dùng AI để tìm hiểu kiến thức mới. Có em sử dụng AI để hoàn thành bài tập mà không thực sự hiểu nội dung. Cũng có những trường hợp sao chép hoàn toàn sản phẩm do AI tạo ra.

Bên cạnh việc dạy kiến thức, người thầy cần giúp học sinh hiểu về đạo đức số, quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật dữ liệu và cách sử dụng AI một cách minh bạch, có trách nhiệm.

Đạo đức số và trách nhiệm là những bài học quan trọng trong thời đại AI. Ảnh: Midjourney

Người thầy cũng phải trở thành người học

Công nghệ đang thay đổi nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đây. Những công cụ phổ biến hôm nay có thể được thay thế chỉ sau vài tháng. Kiến thức và phương pháp giảng dạy cũng liên tục được cập nhật.

Trong môi trường đó, giáo viên không thể dừng lại ở những gì đã biết. Họ cần duy trì tinh thần học tập suốt đời, sẵn sàng thử nghiệm những phương pháp mới và thích nghi với những thay đổi của giáo dục.

Điều AI chưa thể thay thế ở người thầy

Dù AI có thể hỗ trợ giảng dạy, tạo học liệu hay phân tích dữ liệu học tập, vẫn có những điều công nghệ khó có thể thay thế. Đó là sự thấu hiểu, khả năng đồng cảm, sự động viên đúng lúc hay cảm hứng mà một người thầy truyền cho học sinh. AI có thể giúp học sinh tìm ra câu trả lời. Nhưng giáo viên giúp các em tìm thấy động lực để học tập, trưởng thành và phát triển.

Bởi khi kiến thức ngày càng dễ tiếp cận, điều học sinh cần nhất không chỉ là người truyền đạt thông tin, mà là người dẫn đường. Và đó vẫn sẽ là sứ mệnh không thể thay thế của người thầy trong lớp học tương lai.

(Nguồn: VLAB Innovation)