Khi AI có thể tạo một hình ảnh trong vài giây

Chỉ từ vài dòng mô tả, các công cụ AI tạo sinh ngày nay có thể tạo hình ảnh, chỉnh sửa thiết kế, xây dựng concept hay hỗ trợ hoàn thiện nhiều công đoạn vốn cần hàng giờ thực hiện. Sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến ngành Thiết kế đồ họa đứng trước những thay đổi lớn.

AI đang dần thay đổi ngành Thiết kế đồ họa

Nếu trước đây, thành thạo Photoshop, Illustrator hay các phần mềm thiết kế là một lợi thế quan trọng, thì hiện nay, biết sử dụng công cụ thôi chưa đủ. Những thao tác mang tính lặp lại ngày càng có thể được AI hỗ trợ thực hiện nhanh hơn.

Điều đó không đồng nghĩa người làm thiết kế sẽ biến mất, nhưng đặt ra một câu hỏi mới với những người trẻ muốn theo nghề: Đâu sẽ là giá trị của một designer?

Câu trả lời nằm ở khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ, hiểu yêu cầu truyền thông và đặc biệt là biết sử dụng AI như một công cụ để làm việc hiệu quả hơn.

Không “né” AI, học cách làm chủ AI

Trước sự thay đổi của ngành, chương trình Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng Công thương Quốc tế (ICC) tập trung cập nhật các công cụ và ứng dụng AI vào quá trình đào tạo.

Sinh viên được tiếp cận AI như một phần của quy trình sáng tạo: từ hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng, phát triển concept, tạo và xử lý hình ảnh đến tối ưu một số công đoạn trong quá trình thực hiện sản phẩm.

Sinh viên ICC được tiếp cận các công cụ mới, trong đó có AI, để thích nghi với sự thay đổi của ngành sáng tạo

Mục tiêu không phải để AI “thiết kế thay” sinh viên. Ngược lại, người học cần hiểu cách đặt yêu cầu, lựa chọn kết quả phù hợp, chỉnh sửa và phát triển sản phẩm dựa trên tư duy thẩm mỹ, mục tiêu truyền thông và yêu cầu thực tế của từng dự án.

Bởi khi nhiều người đều có thể sử dụng cùng một công cụ AI, khác biệt vẫn nằm ở tư duy và khả năng làm chủ công cụ của người sử dụng.

70% thực hành, hướng tới khả năng “làm được việc”

Công nghệ thay đổi cũng khiến khoảng cách giữa chương trình đào tạo và yêu cầu của doanh nghiệp có thể nhanh chóng xuất hiện nếu sinh viên thiếu môi trường thực hành.

Vì vậy, tại Cao đẳng ICC, chương trình được xây dựng theo định hướng 30% lý thuyết - 70% thực hành, giúp sinh viên dành phần lớn thời gian để trực tiếp triển khai các sản phẩm.

Sinh viên Cao đẳng ICC học cách ứng dụng AI trong thiết kế để tối ưu năng lực và hiệu quả

Người học được tiếp cận các công cụ chuyên môn như Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, các phần mềm đồ họa 3D cùng những công cụ AI đang ngày càng phổ biến trong lĩnh vực sáng tạo.

Bên cạnh đó, sinh viên được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm thực tế, qua đó hiểu không chỉ cách sử dụng phần mềm mà còn cách tiếp nhận một yêu cầu, phát triển ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm theo mục tiêu cụ thể.

Từ bài tập đến dự án, mỗi sản phẩm hoàn thành cũng góp phần tạo nên portfolio – một trong những yếu tố quan trọng để sinh viên Thiết kế đồ họa chứng minh năng lực với nhà tuyển dụng.

Công cụ đủ mạnh cho những ý tưởng lớn

Để đáp ứng chương trình thiên về thực hành, ICC đầu tư hệ thống phòng máy mới với cấu hình mạnh, card đồ họa rời, bộ nhớ dung lượng lớn, ổ cứng tốc độ cao và màn hình chất lượng cao, phục vụ thiết kế, xử lý hình ảnh, video, đồ họa và các tác vụ chuyên môn.

Hệ thống phòng máy ICC được đầu tư cấu hình cao để sinh viên có điều kiện thực hành tốt nhất

Với sinh viên thiết kế, phòng máy không chỉ là nơi học phần mềm. Đây là nơi ý tưởng được thử nghiệm, chỉnh sửa và từng bước trở thành những sản phẩm có thể đưa vào portfolio.

Sự kết hợp giữa 70% thực hành - công cụ AI – chuyên gia hướng dẫn – hệ thống thiết bị đáp ứng chuyên môn hướng tới mục tiêu giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến môi trường làm việc thực tế.

AI không chỉ là thách thức, mà còn là lợi thế của người biết sử dụng

Trong kỷ nguyên AI, câu hỏi với một sinh viên Thiết kế đồ họa có lẽ không còn là “AI có thay thế designer hay không?”, mà là “Mình sẽ sử dụng AI như thế nào để trở thành một designer tốt hơn?”

Đó cũng là cách Cao đẳng Công thương Quốc tế tiếp cận sự thay đổi của ngành: không đào tạo sinh viên chạy đua với công nghệ, mà trang bị để người học biết tận dụng công nghệ, đồng thời xây dựng tư duy sáng tạo và năng lực thực hành.

Ngoài thời gian học tập, sinh viên Cao đẳng ICC được tham gia nhiều hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa thú vị

Hiện Cao đẳng Công thương Quốc tế (ICC) có cơ sở đào tạo và Văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM, Tây Nguyên, Phú Yên và Cần Thơ.

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(Nguồn: Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế ICC)