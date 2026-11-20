AIA Việt Nam phối hợp với các đơn vị y tế trao 150 triệu đồng cho bệnh nhân ung thư khó khăn, đồng thời mở rộng cơ hội khám sàng lọc miễn phí cho hàng nghìn người dân tại các địa phương.

Chung tay giảm gánh nặng cho bệnh nhân ung thư

Ngày 18/11, AIA Việt Nam phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K triển khai chương trình “Hành trình Niềm Tin – AIA Hope Journey” tại Hà Nội, trao 150 triệu đồng hỗ trợ 30 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức khám, tư vấn, sàng lọc ung thư miễn phí cho 250 người dân.

Theo đó, tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, AIA Việt Nam đã trao 30 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, cho 30 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Với người mắc ung thư, quá trình điều trị kéo dài thường đi kèm nhiều áp lực về tài chính và sinh hoạt. Khoản hỗ trợ góp phần chia sẻ một phần chi phí, tiếp thêm động lực để người bệnh và gia đình duy trì quá trình điều trị.

Tiếp nối hoạt động này, ngày 20/11, chương trình tổ chức khám, tư vấn và sàng lọc miễn phí ung thư gan, ung thư tuyến giáp cho 250 người dân tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp. Đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế của bệnh viện trực tiếp thực hiện hoạt động, gồm khám lâm sàng và các kiểm tra phù hợp theo chỉ định chuyên môn.

Thông qua chương trình, người tham gia có cơ hội được tư vấn về tình trạng sức khỏe, các yếu tố nguy cơ và hướng dẫn theo dõi hoặc thực hiện kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết.

Việc chủ động thăm khám, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, chi phí, thời gian và tâm lý chủ quan vẫn có thể khiến nhiều người trì hoãn kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các hoạt động sàng lọc miễn phí góp phần giảm bớt một số rào cản, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế và nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh tật.

Mở rộng hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại nhiều địa phương

Hoạt động tại Hà Nội là một phần trong chương trình hợp tác năm 2026 giữa AIA Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng. Chương trình tập trung vào ba nội dung chính: nâng cao nhận thức về ung thư, mở rộng cơ hội khám sàng lọc cho cộng đồng và hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.

Trước khi thực hiện tại Hà Nội, chương trình đã được triển khai tại Nghệ An và Quảng Trị, phối hợp cùng các bệnh viện địa phương tổ chức khám sàng lọc miễn phí ung thư gan và ung thư tuyến giáp cho tổng cộng 500 người dân, đồng thời trao 60 suất hỗ trợ viện phí với tổng kinh phí 300 triệu đồng cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2026, chương trình tiếp tục đến Đà Nẵng. Mục tiêu đặt ra là có khoảng 1.000 người được khám sàng lọc miễn phí tại bốn địa phương gồm Nghệ An, Quảng Trị, Hà Nội và Đà Nẵng.

Bên cạnh chuỗi hoạt động tại các tỉnh, thành phố, tại TPHCM, AIA Việt Nam cũng phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện Ung bướu TPHCM triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người bệnh với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Chương trình đã tổ chức khám, sàng lọc ung thư vú, tuyến giáp và cổ tử cung cho gần 600 người dân; hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhân và bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, chiến dịch “Double the Hope – Niềm tin nhân đôi” còn ghi nhận sự chung tay của Công đoàn AIA Việt Nam và đội ngũ nhân viên, huy động 376 triệu đồng để hỗ trợ thêm 30 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

Từ hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng đến những khoản hỗ trợ dành cho người bệnh, “Hành trình Niềm Tin – AIA Hope Journey” thể hiện nỗ lực kết nối nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cơ sở y tế để mang đến những hỗ trợ thiết thực cho người dân.

Thông qua sự hợp tác lâu dài với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng và các đối tác y tế, AIA Việt Nam mong muốn tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, mở rộng cơ hội tiếp cận hoạt động sàng lọc và đồng hành cùng những bệnh nhân đang đối diện với khó khăn trong quá trình điều trị. Đây cũng là một phần trong cam kết của AIA Việt Nam nhằm giúp người dân Việt Nam sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn.

(Nguồn: AIA Việt Nam)