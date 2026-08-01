Theo thông tin phản ánh, ông Cao Văn Đô đã tham gia BHXH được 19 năm 6 tháng, trong đó có 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ông muốn nghỉ hưu từ tháng 7/2026 và băn khoăn liệu có thể đóng một lần cho 6 tháng còn thiếu để đủ 20 năm đóng BHXH hay không.

BHXH TP Hà Nội cho biết, điểm b khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024 quy định người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trong đó có thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định thì được hưởng lương hưu.

Trong khi đó, khoản 7 Điều 33 Luật BHXH năm 2024 quy định người lao động chỉ được đóng một lần cho thời gian còn thiếu khi thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng.

Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể được nghỉ hưu sớm. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Đối chiếu với trường hợp của ông Đô, cơ quan BHXH xác định ông đã có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên đã đáp ứng điều kiện nghỉ hưu theo quy định. Vì vậy, ông không thuộc trường hợp được đóng tiếp một lần cho 6 tháng còn thiếu.

Về mức hưởng lương hưu, BHXH TP Hà Nội cho biết chưa thể tính chính xác do người lao động chưa cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình đóng BHXH và tiền lương làm căn cứ đóng.

Theo Điều 72 Luật BHXH năm 2024, mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu được xác định tùy theo chế độ tiền lương của người lao động.

Cụ thể, người có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định sẽ tính bình quân tiền lương của số năm đóng trước khi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với người đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức bình quân được tính trên toàn bộ thời gian tham gia BHXH.

Nếu có cả hai giai đoạn đóng theo hai chế độ tiền lương khác nhau thì mức bình quân được tính trên toàn bộ thời gian đóng theo quy định của pháp luật.

Theo điểm b khoản 1 Điều 66 Luật BHXH năm 2024, lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm được hưởng lương hưu bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được cộng 1% vào tỷ lệ hưởng.

Theo Thông tư số 12/2025/TT-BNV, đối với người lao động nghỉ việc khi đã đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp người lao động tiếp tục làm việc và tiếp tục đóng BHXH bắt buộc sau khi đã đủ điều kiện nghỉ hưu thì thời điểm hưởng lương hưu sẽ được tính từ tháng liền kề sau tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt làm việc.