Hệ thống có thể được nâng cấp, mô hình vận hành có thể được thiết kế lại. Nhưng để những thay đổi thực sự tạo ra giá trị, doanh nghiệp cần một đội ngũ nhân sự có khả năng học hỏi, thích nghi và liên tục hình thành những năng lực mới với tốc độ tương xứng với sự thay đổi của thị trường.

Đó là lý do phát triển nguồn nhân lực không còn là câu chuyện riêng của bộ phận nhân sự, mà là một phần của chiến lược chuyển đổi doanh nghiệp. Theo bà Trần Ái Liên, Phó tổng giám đốc Nhân sự AIA Việt Nam, khi AI và công nghệ liên tục thay đổi, năng lực học hỏi và thích ứng của đội ngũ sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

Bà Trần Ái Liên – Phó tổng giám đốc Nhân sự AIA Việt Nam

Khi phát triển con người trở thành một phần của chuyển đổi doanh nghiệp

Sau 26 năm hoạt động tại Việt Nam, AIA Việt Nam hiện phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng trên toàn quốc với mục tiêu giúp mọi người “Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn”.

Trong bối cảnh công nghệ, mô hình kinh doanh và kỳ vọng khách hàng liên tục thay đổi, khả năng hiện thực hóa mục tiêu đó phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có một đội ngũ đủ năng lực để thích ứng với những yêu cầu mới.

Vì vậy, thay vì xem học tập và phát triển là những chương trình đào tạo riêng lẻ, AIA Việt Nam đặt phát triển năng lực trong bức tranh rộng hơn về chuyển đổi tổ chức. Mục tiêu không chỉ là giúp nhân viên làm tốt công việc hiện tại mà còn chuẩn bị cho những vai trò và cách thức làm việc mới trong tương lai.

Từ ứng dụng AI đến xây dựng năng lực làm việc cùng AI

Khi AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động hằng ngày, bài toán của doanh nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ hiệu quả mà còn là xây dựng năng lực làm việc cùng AI cho đội ngũ. Tại AIA Việt Nam, AI được tích hợp vào quá trình phát triển năng lực của nhân viên.

Một ví dụ là Chương trình Sáng kiến Đổi mới được diễn ra trong tháng 8/2026 với sự tham gia của 12 bộ phận và hơn 500 nhân viên AIA Việt Nam. Tại đây, các bộ phận cùng chia sẻ những bài toán thực tế và thử nghiệm ứng dụng AI để tìm ra các giải pháp hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là Thử thách Sáng tạo cùng AI, nơi các đội cùng xây dựng trợ lý AI trong 90 phút theo một quy trình chung. Điều đáng chú ý không nằm ở việc tìm ra một giải pháp AI hoàn hảo, mà ở việc nhân viên, kể cả những người chưa có nền tảng về AI, có thể trải nghiệm quá trình xác định vấn đề, sử dụng công nghệ và xây dựng giải pháp.

Qua đó, AI không chỉ được ứng dụng vào công việc mà còn góp phần thúc đẩy tư duy đổi mới và khả năng thích ứng của đội ngũ.

Môi trường để con người học hỏi, thử nghiệm và thay đổi

Công nghệ và các chương trình đào tạo, dù được đầu tư bài bản, chỉ tạo ra chuyển đổi khi đi cùng môi trường khuyến khích học hỏi và đổi mới. Tại AIA Việt Nam, phát triển năng lực gắn liền với văn hóa doanh nghiệp, nơi nhân viên được áp dụng kiến thức vào thực tiễn, được trao quyền và có cơ hội đảm nhận những thử thách mới.

Kết quả khảo sát TEAM (Total Engagement Assessment Model - Mô hình Đánh giá Mức độ Gắn kết Toàn diện) của HR Asia năm 2026 phần nào phản ánh nền tảng này. Mức độ gắn kết của nhân viên AIA Việt Nam đạt 87,2%, cao hơn mức trung bình thị trường 79,6%. Đồng thời, hai nhóm chỉ số liên quan trực tiếp đến công nghệ và phát triển con người đều đạt mức cao: Trao quyền thông qua công nghệ đạt 90,2% và Chuyển đổi nguồn nhân lực đạt 89,8%.

Kết quả này cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa công nghệ và con người: khi nhân viên được trang bị công cụ phù hợp và khuyến khích đổi mới, công nghệ mới thực sự trở thành năng lực của tổ chức.

Từ một nơi làm việc tốt đến một tổ chức sẵn sàng cho tương lai

Năm 2026, AIA Việt Nam được HR Asia trao hai giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm thứ bảy liên tiếp và “Doanh nghiệp chuyển đổi nguồn nhân lực xuất sắc”. Hai giải thưởng có thể được nhìn nhận như hai lát cắt của cùng một hành trình.

Bảy năm liên tiếp được công nhận “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” cho thấy sự nhất quán trong việc xây dựng môi trường và trải nghiệm làm việc. Trong khi đó, giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi nguồn nhân lực xuất sắc” phản ánh một bước tiến khác: chuẩn bị đội ngũ có khả năng phát triển cùng những thay đổi của doanh nghiệp.

Với AIA Việt Nam, chuyển đổi vì vậy không chỉ bắt đầu từ những công nghệ mới, mà từ việc chuẩn bị con người để làm chủ những thay đổi phía trước.

(Nguồn: AIA Việt Nam)