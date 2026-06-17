Những chiếc camera tí hon đặt trong tai có thể là một phần trong tương lai AI của Apple. Theo hãng tin tài chính Bloomberg, Apple đang chuẩn bị ra mắt phiên bản AirPods tích hợp camera vào cuối năm 2027.

Theo đó, mẫu tai nghe mới này dự kiến sẽ được giới thiệu cùng thời điểm với thế hệ iPhone gập thứ hai và một mẫu iPhone đặc biệt kỷ niệm 20 năm.

AirPods sắp được tích hợp camera? Ảnh: YouTube

Các camera trên AirPods được cho là không nhằm mục đích chụp ảnh hay quay video bên trong tai người dùng. Thay vào đó, chúng sẽ hoạt động như các cảm biến AI, giúp Siri có thêm thông tin trực quan về môi trường xung quanh.

Nó cho phép người dùng hỏi Siri những câu hỏi liên quan đến những gì họ đang nhìn thấy. Ví dụ, Siri có thể gợi ý món ăn tối dựa trên các nguyên liệu đang có trước mắt người dùng.

Theo Bloomberg, tính năng nhiều khả năng sẽ tận dụng công nghệ Visual Intelligence của Apple, được thiết kế để phân tích hình ảnh và cung cấp thông tin ngữ cảnh dựa trên những gì camera của thiết bị ghi nhận được.

Apple đã công bố các tính năng mới của Siri và Visual Intelligence tại sự kiện WWDC 2026 như một phần của iOS 27 và các bản cập nhật hệ điều hành khác.

Các tính năng thuộc bộ Apple Intelligence dự kiến sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay, trong khi phiên bản Siri tích hợp AI sẽ ra mắt dưới dạng beta vào cuối năm.

Bloomberg cho biết dự án AirPods tích hợp camera có tên mã là B798. Ban đầu sản phẩm được lên kế hoạch ra mắt trong năm 2026 nhưng đã bị trì hoãn do những khó khăn của Apple trong việc phát triển phần mềm AI.

Công ty cũng cần thêm thời gian để xây dựng các mô hình AI thị giác có khả năng nhận diện chính xác các vật thể trong môi trường xung quanh.

Về thiết kế, mẫu tai nghe mới được cho là sẽ khá giống với AirPods Pro hiện nay, ngoại trừ việc có thêm camera được tích hợp vào phần thân tai nghe.

Bloomberg cũng cho biết thiết bị sẽ có đèn báo bên ngoài để thông báo khi dữ liệu đang được gửi lên đám mây để xử lý.

AirPods sử dụng AI chỉ là một phần trong chiến lược mở rộng phần cứng AI của Apple. Bloomberg tiết lộ “táo khuyết” cũng đang phát triển kính thông minh có thể ra mắt sớm nhất vào cuối năm 2027, cùng với một thiết bị đeo dạng mặt dây chuyền có tích hợp camera, có thể đeo trên quần áo hoặc quanh cổ.

Apple cũng được tin rằng đang chuẩn bị một loạt sản phẩm iPhone mới. Bloomberg trước đó từng đưa tin chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể ra mắt vào năm 2026.

Ngoài ra, công ty còn đang phát triển một mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm với màn hình gần như tràn hoàn toàn mặt trước và lớp kính cong bao quanh các cạnh bên.

Tuy nhiên, các mốc thời gian này vẫn có thể thay đổi như đã từng xảy ra trước đây.

(Theo Bloomberg)