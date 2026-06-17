Tông đỏ rượu vang đậm, sang trọng và khác biệt khiến iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể trở thành màu sắc đẹp nhất mà Apple từng trang bị cho một mẫu iPhone Pro.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bắt mắt ấy lại là một câu hỏi lớn: liệu một màu sơn mới có đủ sức gánh vác cả một thế hệ sản phẩm?

Màu Dark Cherry mới sẽ là màu chủ đạo của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Jon Rettinger

Trong bối cảnh chiếc iPhone Ultra màn hình gập tương lai và Galaxy S26 Ultra đang chiếm trọn ánh đèn sân khấu của thị trường smartphone cao cấp, lý do nổi bật nhất để người dùng chú ý đến iPhone 18 Pro dường như lại chỉ là một tùy chọn màu sắc mới.

Đó không phải là tín hiệu tích cực đối với một thiết bị được kỳ vọng sẽ đại diện cho những công nghệ tiên tiến nhất của Apple.

Những nâng cấp quan trọng tiếp tục bị trì hoãn

Từ nhiều tháng trước, giới quan sát đã nhận định iPhone 18 Pro có thể chỉ là phiên bản chuyển tiếp trước khi Apple tung ra cuộc đại tu lớn vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone.

Những thông tin rò rỉ mới nhất càng củng cố nhận định đó.

Hai thay đổi được kỳ vọng nhất đều chưa thể xuất hiện. Đầu tiên là công nghệ Face ID ẩn hoàn toàn dưới màn hình, vốn được xem là bước tiến lớn giúp loại bỏ phần khuyết trên mặt trước.

Theo nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng, tính năng này đã bị dời sang năm 2027.

Không chỉ vậy, ngay cả Dynamic Island thu gọn cũng chưa chắc xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Một số nguồn tin rò rỉ có độ tin cậy cao cho rằng thiết kế cắt khoét nhỏ hơn có thể tiếp tục bị trì hoãn cho đến thế hệ iPhone 19.

Điều đó đồng nghĩa với việc diện mạo tổng thể của iPhone 18 Pro gần như không thay đổi đáng kể so với các thế hệ trước.

Khi những cải tiến về thiết kế đều bị lùi lại, màu Dark Cherry vô tình phải gánh nhiệm vụ tạo sự khác biệt cho cả sản phẩm.

Có nâng cấp phần cứng, nhưng chưa đủ thuyết phục

Không thể phủ nhận Apple vẫn mang đến một số cải tiến đáng chú ý trên iPhone 18 Pro.

Theo các thông tin rò rỉ, máy sẽ được trang bị camera chính với khẩu độ biến thiên, đánh dấu lần đầu tiên iPhone thoát khỏi thiết kế khẩu độ cố định f/1.78 đã tồn tại từ thời iPhone 14 Pro.

Bên cạnh đó là vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến hơn và viên pin có dung lượng được cho là tiệm cận mốc 5.200 mAh, hứa hẹn cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không phải mọi người dùng đều được hưởng những nâng cấp này. Một số báo cáo từ chuỗi cung ứng cho biết công nghệ khẩu độ biến thiên có thể chỉ xuất hiện trên phiên bản Pro Max đắt tiền hơn.

Đây là chiến lược mà Apple từng áp dụng trước đây khi iPhone 12 Pro Max được trang bị chống rung cảm biến dịch chuyển sớm hơn một năm so với mẫu Pro tiêu chuẩn.

Nếu điều đó trở thành sự thật, iPhone 18 Pro bản thường sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống camera gần như không đổi, trong khi sức mạnh bổ sung từ chip A20 Pro lại là thứ mà đa số người dùng khó có thể cảm nhận rõ ràng trong sử dụng hàng ngày.

Đối với một chiếc điện thoại có giá khởi điểm vượt mốc 1.000 USD, danh sách nâng cấp như vậy là khá mỏng.

Khẩu độ biến thiên chưa phải cuộc cách mạng

Có lý do khiến Apple cuối cùng cũng quyết định đưa cơ chế khẩu độ cơ học lên camera iPhone. Các thử nghiệm độc lập gần đây cho thấy nhiều mẫu smartphone Android cao cấp đã vượt lên đáng kể về khả năng thu sáng, đặc biệt khi chụp ở nhiều mức zoom khác nhau.

Khoảng cách này xuất phát từ phần cứng chứ không đơn thuần là thuật toán xử lý ảnh. Khẩu độ biến thiên sẽ giúp camera thích nghi tốt hơn với điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời, cải thiện chất lượng ảnh tĩnh cũng như video.

Tuy nhiên, đối với đa số người dùng thường xuyên chụp ảnh mạng xã hội hoặc ghi lại các khoảnh khắc hằng ngày, khác biệt thực tế có thể không quá lớn như những gì thông số kỹ thuật thể hiện.

Hình ảnh rò rỉ của iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry, với lớp hoàn thiện đang gây chú ý nhất năm nay. Ảnh: Jon Rettinger

Một vấn đề khác được cộng đồng nhắc đến nhiều là đa số người dùng sẽ ngay lập tức gắn ốp lưng cho điện thoại sau khi mua.

Khi đó, vẻ đẹp của màu Dark Cherry gần như bị che khuất hoàn toàn. Nếu lớp hoàn thiện cao cấp không còn được nhìn thấy, liệu màu sắc mới có còn là lý do đủ mạnh để nâng cấp?

Sức hấp dẫn của Dark Cherry càng trở nên mong manh khi các tin đồn cho thấy iPhone 18 Pro vẫn sử dụng bộ khung nhôm anod hóa tương tự thế hệ trước.

Những đánh giá tháo rời thiết bị từng cho thấy lớp phủ trên khung máy có xu hướng bong tróc tại các cạnh sắc xung quanh cụm camera, làm lộ phần kim loại bên dưới. Đây là vấn đề khiến không ít người dùng thất vọng ở các thế hệ gần đây.

Ngoài ra, một số báo cáo còn ghi nhận hiện tượng các mẫu máy màu Cosmic Orange bị phai màu dần sau thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chuyển sang tông hồng nhạt hơn.

Với Dark Cherry, một màu sắc tối và đậm, nguy cơ lộ vết xước hoặc dấu hiệu hao mòn theo thời gian càng dễ nhận thấy.

Có đáng nâng cấp từ iPhone 17 Pro?

Nếu đang sở hữu iPhone 17 Pro, rất khó để tìm thấy một lý do đủ thuyết phục nhằm nâng cấp lên iPhone 18 Pro.

Người dùng gần như chỉ nhận được một màu sắc mới cùng khả năng camera nâng cấp mà thậm chí có thể không xuất hiện trên phiên bản Pro tiêu chuẩn.

Trong khi đó, những người đang sử dụng Galaxy S26 Ultra hay Pixel 10 Pro còn có ít động lực chuyển đổi hơn.

Lĩnh vực mà Apple đang cố gắng cải thiện với khẩu độ biến thiên thực chất là nơi nhiều mẫu flagship Android đã dẫn trước từ lâu.

Nói cách khác, Apple đang bắt kịp đối thủ thay vì tạo ra khoảng cách mới.

Một bản nâng cấp thực sự xứng đáng với tên gọi “Pro” lẽ ra phải mang đến công nghệ màn hình thế hệ mới, thiết kế đột phá hơn hoặc ít nhất là hệ thống camera nâng cấp đồng đều trên cả hai phiên bản Pro.

Khi những thay đổi mang tính nền tảng vẫn tiếp tục bị trì hoãn, iPhone 18 Pro có nguy cơ trở thành một thế hệ chuyển tiếp đáng quên trong lịch sử phát triển của dòng iPhone.

(Theo PhoneArena, AppleInsider, MacRumors)