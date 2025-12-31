Công nghệ Pico Discovery thế hệ laser mới

Thạc sĩ Bác sĩ Cao Nguyên trình bày báo cáo lâm sàng về Discovery Pico Derm

Pico Discovery là dòng laser pico có độ ổn định cao. Năng lượng được kiểm soát chính xác trong mỗi xung bắn. Thiết bị tạo ra xung cực ngắn, giúp trị liệu da mà không gây tổn thương lan rộng. Da phục hồi nhanh và hạn chế tối đa nguy cơ tăng sắc tố sau điều trị.

Nhờ khả năng giữ năng lượng đều, Pico Discovery phù hợp với các nền da nhạy cảm dễ tăng sắc tố. Đây là ưu điểm khiến công nghệ này được nhiều trung tâm da liễu tại châu Âu lựa chọn.

Hiệu quả trong điều trị sắc tố và trẻ hóa da

Tại sự kiện, Ths.BS Lê Thị Cao Nguyên - Giám đốc chuyên môn Akina Center đã có bài trình bày báo cáo lâm sàng về Pico Discovery. Kết quả cho thấy thiết bị mang lại cải thiện rõ cho rất nhiều vấn đề da khác nhau: da sạm nám, tàn nhang, bớt sắc tố…. Các vùng da tái tạo cũng đáp ứng tốt hơn so với nhiều thế hệ laser trước.

Discovery Pico Derm được giám đốc AKINA Center đánh giá cao với nhiều cơ chế nổi bật

Công nghệ này còn hỗ trợ trẻ hóa da. Xung picosecond kích thích da tái tạo. Bề mặt da mịn hơn, độ đàn hồi cải thiện. Người điều trị hầu như không cần quá nhiều thời gian nghỉ dưỡng. Đây là điểm khiến Pico Discovery phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng hiện nay.

Chuyển giao chính hãng - bảo chứng cho chất lượng

Đại diện AKINA Center và công ty Tranfa đánh dấu chuyển giao công nghệ chính thức

Với việc chuyển giao công nghệ chính hàng từ đơn vị Tranfa, đã giúp Akina Center đưa Pico Discovery đến khách hàng bằng những trải nghiệm trị liệu đúng chất lượng và tiêu chuẩn châu Âu. Các bác sĩ được đào tạo trực tiếp về cách sử dụng thiết bị và cách điều chỉnh năng lượng phù hợp cho từng tình trạng da. Nhờ vậy, mỗi khách hàng đều được xây dựng phác đồ riêng, an toàn hơn và cho kết quả rõ ràng hơn.

Sự chuẩn hóa này giúp hạn chế rủi ro trong điều trị da liễu. Những trường hợp nám kháng trị và sẹo rỗ cấp nặng có thêm lựa chọn an toàn hơn. Đây là giá trị quan trọng mà Pico Discovery mang lại trong bối cảnh thị trường công nghệ cao phát triển nhanh nhưng không phải thiết bị nào trên thị trường cũng đảm bảo độ an toàn và hiệu suất ổn định.

Tạo chuẩn điều trị mới theo xu hướng quốc tế

Theo Laser pico đang trở thành tiêu chuẩn trong điều trị sắc tố tại nhiều nước. Pico Discovery nằm trong nhóm thiết bị mạnh về độ ổn định năng lượng. Độ chính xác cao giúp cải thiện kết quả và giảm phản ứng phụ.

Công nghệ này cũng rút ngắn thời gian điều trị. Người dùng nhìn thấy thay đổi rõ ràng hơn sau từng buổi. Bác sĩ chủ động kiểm soát mức độ tác động. Điều này mở ra hướng tiếp cận mới: điều trị da liễu chuyên sâu nhưng vẫn giữ được độ an toàn.

Nâng cao năng lực điều trị của Akina Center

Việc đầu tư Pico Discovery với mục tiêu nâng cấp nhóm điều trị da toàn diện - vốn là sứ mệnh hướng đến của thương hiệu Akina Center. Công nghệ mới giúp phòng khám mở rộng phác đồ, đặc biệt ở những ca phức tạp. Pico Discovery trở thành công cụ quan trọng để duy trì hiệu quả điều trị ổn định và an toàn.

AKINA Center liên tục không ngừng nâng cao năng lực điều trị với những công nghệ mới

Song song, Akina Center tiếp tục duy trì định hướng điều trị chuẩn y khoa. Mỗi khách hàng được tư vấn và đánh giá theo tiêu chuẩn chuyên môn. Pico Discovery là nền tảng giúp hiện thực hóa định hướng này bằng công nghệ tiên tiến.

Năm 2025 cũng là năm Akina Center bước sang năm thứ 8 hoạt động tại Huế và Đà Nẵng. Hệ thống tiếp tục mở rộng công nghệ và dịch vụ. Tuy vậy, Pico Discovery vẫn là điểm nhấn quan trọng nhất trong giai đoạn này.

Phòng khám da liễu Akina Center

Địa chỉ: 109 Đào Tấn, Huế

Hotline: 078 771 7575

Website: https://Akinacenter.com

(Nguồn: Akina Center)