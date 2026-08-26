Thị trường đóng tàu thế giới đang đứng trước bước chuyển mình lớn khi các quy định về môi trường ngày càng thắt chặt và việc quản lý chi phí vẫn là bài toán hàng đầu. Thực tế này đòi hỏi các giải pháp sơn bảo vệ ngày nay không chỉ cần hỗ trợ nhà máy nâng cao hiệu quả thi công mà còn phải mang lại giá trị dài hạn cho chủ tàu. Intergard® 6788 được AkzoNobel phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu này, hướng tới sự cân bằng giữa khả năng bảo vệ, hiệu suất thi công và hiệu quả đầu tư.

Với định hướng đó, Intergard® 6788 ra đời như một giải pháp sơn lót đa năng tối ưu về chi phí, giúp hoàn thiện danh mục sản phẩm sơn hàng hải của International®, bên cạnh các dòng sản phẩm cao cấp và siêu cao cấp hiện có. Được phát triển trên nền tảng công nghệ Epoxy tinh khiết, dòng sơn lót này mang đến khả năng chống ăn mòn bền bỉ, hiệu suất ổn định và giá trị kinh tế cho các chủ tàu cũng như đơn vị quản lý vận hành.

Theo công bố của AkzoNobel, công nghệ Epoxy tinh khiết giúp Intergard® 6788 đạt hàm lượng chất rắn cao hơn, chủ động đáp ứng các quy định về Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) ngày càng nghiêm ngặt trên toàn cầu. Công nghệ đặc biệt này còn giúp các nhà máy đóng tàu nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí nhờ cải thiện hiệu quả thi công, giảm thiểu hao hụt vật tư và lượng sơn dư thừa. Cùng với đó, Intergard® 6788 giúp kiểm soát lớp sơn tốt hơn đồng thời nâng cao độ dày màng sơn.

Kết quả kiểm chứng thực tế tại một nhà máy đóng tàu lớn ở Trung Quốc cho thấy khả năng thi công vượt trội của Intergard® 6788. Hiệu suất thi công ổn định và dễ kiểm soát giúp nhà máy đóng tàu đơn giản hóa công tác lập kế hoạch, giảm bớt các khâu vận hành phức tạp và nâng cao hiệu quả tổng thể của quá trình đóng mới.

Ông Alejandro Kim, Giám đốc Toàn cầu mảng Đóng mới tàu biển của AkzoNobel cho biết: “Trải qua nhiều thập kỷ, AkzoNobel không ngừng đổi mới và tối ưu hóa các giải pháp sơn phủ nhằm hỗ trợ các nhà máy đóng tàu nâng cao năng suất, đồng thời giúp các chủ tàu tối ưu chi phí vòng đời tài sản thông qua việc giảm thời gian dừng khai thác, duy trì hiệu suất vận hành và bảo vệ tài sản lâu dài. Với Intergard® 6788, chúng tôi mang đến một lựa chọn cân bằng giữa khả năng bảo vệ chống ăn mòn, hiệu quả thi công và chi phí đầu tư. Chúng tôi tin rằng việc lựa chọn giải pháp sơn phù hợp chính là chiến lược quan trọng để các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất hoạt động, kéo dài tuổi thọ tài sản và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của toàn ngành”.

Châu Á tiếp tục giữ vững vị thế là trung tâm đóng mới tàu biển lớn nhất thế giới. Trong bức tranh đó, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng mới đầy tiềm năng nhờ liên tục cải thiện năng lực sản xuất và mở rộng quy mô. Việc giới thiệu Intergard® 6788 tại khu vực thể hiện cam kết lâu dài của AkzoNobel trong việc đồng hành cùng các nhà máy đóng tàu, chủ tàu và đối tác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Kể từ năm 1792, AkzoNobel đã cung cấp các loại sơn và chất phủ cải tiến. Danh mục thương hiệu bao gồm Dulux, International, Sikkens và Interpon. AkzoNobel hiện hoạt động tại hơn 150 quốc gia. Để biết thêm thông tin, truy cập www.akzonobel.com.

(Nguồn: AkzoNobel)