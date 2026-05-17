Đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho biết tàu H1033 là dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, phản ánh năng lực thi công và quản lý của đội ngũ kỹ sư trong nước.

Tàu có chiều dài 153m, rộng 23,6m, chiều cao mạn 13,1m, được thiết kế để hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Theo doanh nghiệp này, toàn bộ quá trình đóng mới, từ chế tạo thân vỏ đến lắp đặt máy móc, thiết bị, đều được thực hiện dưới sự giám sát của Đăng kiểm Bureau Veritas (BV). Đây là tổ chức đăng kiểm hàng hải quốc tế tham gia đánh giá, kiểm định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn vận hành.

Tàu chở dầu/hóa chất H1033 với tải trọng 21.800 DWT đã chính thức được hạ thủy tại TP.HCM.

Sự kiện hạ thủy tàu H1033 được xem là một dấu mốc trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Đây là một trong những tàu chuyên dụng lớn nhất do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Trong nhiều năm qua, ngành đóng tàu và cơ khí chế tạo Việt Nam đã có sự chuyển dịch đáng kể, từ gia công các hạng mục đơn lẻ sang tham gia sản xuất các tàu chuyên dụng, tàu công trình và thiết bị phục vụ năng lượng, logistics, công nghiệp ngoài khơi. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã từng bước làm chủ các khâu thiết kế, thi công và quản lý dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.

Việc các doanh nghiệp Việt tham gia chế tạo tàu trọng tải lớn và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho thấy năng lực sản xuất công nghiệp trong nước đang được mở rộng, đồng thời gia tăng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực cơ khí, hàng hải và công nghiệp nặng.